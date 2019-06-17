350 bin hedefi için adım adım

İSTANBUL - Bu anlamda belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi, yeniden yapılandırılan Uluslararası Öğrenciler Birimi vasıtasıyla ülkeye öğrenci kazandırılmasına yönelik çalışmalar düzenliyor. Bu yıl Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne üye olarak yurtdışında gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) sonuçlarına göre öğrenci almaya başlayan üniversite, 2019 senesini yabancı uyruklu öğrenci yılı olarak benimsediğini duyurmuştu. Belirlenen hedef doğrultusunda Özbekistan ile başlayan uluslararası açılım çalışmaları, gurbetçi ve göçmen ailelerin en yoğun bulunduğu Almanya ile devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosu Dr. Nevzat Arslan ve Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ile makamlarında bir araya gelen üniversitenin Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, eğitim fırsat ve olanakları hakkında bilgiler aktardı. Almanya’daki başta Türk asıllı gurbetçi aileleri ve diğer göçmenler olmak üzere Türkiye’de her seviyede yükseköğretim görmek isteyen herkesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne davet etti.

İSTANBUL’UN CAZİBE MERKEZİ OLDUĞU ANLATILDI

Yapılan görüşmelerde lise eğitimini Almanya’da tamamlamış gençlerin Türkiye’de istedikleri bölüme herhangi bir sınırlamaya ve kısıtlamaya tabi olmaksızın yerleşebileceklerine vurgu yapılırken, özellikle İstanbul’un yükseköğretim öğrencileri için bir cazibe merkezi ve farklı kültürlerin buluşma noktası haline dönüştüğü aktarıldı. Önümüzdeki günlerde başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine başlayacak olan üniversite, Türkiye’ye gelecek öğrenciler için isteğe bağlı bir yıl süreli İngilizce veya Türkçe hazırlık sınıfı başta olmak üzere her türlü fırsat ve kolaylığı sağlayacak çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Üniversite bünyesinde bu yıl faaliyetlerine başlayan Kariyer Geliştirme Ofisi, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi, Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslandırma Ofisi ve Dil Öğretimi Merkezi öğrencilere iş hayatına yönelik güçlü bağlar kurmalarını ve başarılı bir uyum süreci geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca bu yıl çeşitli alanlarda birçok kurum ve kuruluşla iş birliği anlaşmaları da imzalanarak istihdam olanakları çeşitlendirilmiş durumda.