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34 öğretim üyesi alınacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

07 Mayıs 2021 Cuma 11:08
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34 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.05.2021 11:16
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öğretim üyesiSüleyman Demirel Üniversitesiönce VatanIlan Haber
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