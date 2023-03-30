3 Nisan İtibarıyla İsteyen Öğrencilere Yüz yüze Eğitim Verilecek

ANKARA AA- Özvar, AA'nın canlı yayınında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yükseköğretim kurumlarına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

İslam alemini birbirine yaklaştıran ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyen Özvar, ramazanın getirdiği bereket, huzur ve mutluluk ile bu zorlu günlerin de aşılacağına gönülden inandığını ifade etti.

Yaşanan süreci, devlet ve milletin el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşma gayretine hep birlikte şahit olduklarını dile getiren Özvar, YÖK'ün de depremin etkilerini azaltmak ve yaraları sarmak için devletin bütün kurumlarıyla birlikte çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Özvar, depremin ilk gününden bu yana, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere AFAD, Gençlik ve Spor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve İçişleri bakanlıkları gibi kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Depremler sonrasında üniversite yurtlarının depremden zarar gören vatandaşlara tahsis edildiğini belirten Özvar, yurtların bu aşamada gerek barınma gerekse diğer temel ihtiyaçların karşılanmasında çok önemli hizmet sunarak depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlev gördüğünü ifade etti.

Bugüne kadar deprem bölgesindeki ve çevre illerdeki üniversitelerin AFAD ile koordineli bir şekilde depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmetleri sağladığını anlatan Özvar, yurtların yanı sıra, üniversitelerin diğer imkanlarının da depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Belirli üniversitelerde de depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sürdüğünü dile getiren Özvar, deprem sonrasında kentlerin yeniden inşa edilmesinde ve toplumun rehabilitasyonunda bilim insanlarının çok kritik rollerinin bulunduğunu, yükseköğretim kurumlarının bu zor dönemde, üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye devam ettiğini anlattı.

Depremde 1589 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yükseköğretim kurumlarının güncel durumları hakkında bilgi veren Özvar, "Türkiye'deki açıköğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 676 bini deprem illerinde ikamet etmekte veya o illerde kayıtlı durumdadır. Dolayısıyla yükseköğretim sistemindeki her 6 öğrencimizden birinin depremden doğrudan etkilendiğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Depremden zarar gören 18 üniversitede görevli yaklaşık 17 bin akademisyenin yaşanan felaketten doğrudan etkilendiğini belirten Özvar, deprem bölgesinde bulunan üniversitelerde görev yapan idari personel sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu bildirdi.

Özvar, "Toplam 1589 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir." dedi.

Yapılan incelemeler sonucunda 30 Mart itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde bulunan 18 üniversitenin hasar durumuna bakıldığını belirten Özvar, 4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı, 642 binanın ise hasarsız olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Özvar, "Bununla birlikte, kampüslerimiz genel olarak şehirdeki diğer birçok kurum binalarına göre daha iyi durumdadır ve birçok yerde kamu hizmetleri bu kampüslerimiz aracılığıyla koordine edilmektedir." diye konuştu.

Özvar, YÖK olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında, 17 Şubat'ta 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim ve öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine ve nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılmasına karar verdiklerini hatırlattı ve bugün itibarıyla da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararlar aldıklarını bildirdi.

Bu kararları alırken hem şu ana kadarki kararları hem de ülkenin mevcut koşullarını, paydaşların ve öğrencilerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade eden Özvar, "Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık." dedi.

Özvar, deprem felaketinin ardından gösterdikleri fedakarlıklar ve uzaktan eğitim sürecinde sergiledikleri özveri ve sabırla kendilerini gururlandıran öğrencilere teşekkür etti.

Uzaktan öğretimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan 2023 itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Yükseköğretim kurumları, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapacaklar.

Yürürlükte olan 'Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği' yönündeki kısıtlama uygulanmayacak. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrenciler, bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecek.

Nisan ayına ertelenmiş olan 'derslere ait uygulamalar', yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje ve benzeri şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilecek."

Ara sınavlarla ilgili karara ilişkin Özvar, "Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç olmak üzere şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacak." bilgisini verdi.

Erol Özvar, yapılacak değerlendirmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabileceğini belirtti.

Özvar, yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Kurul olarak bütün çabalarının ülkenin yeniden inşasına ve yaraların sarılmasına azami katkıyı sunmak olduğunu vurgulayan Özvar, aldıkları kararların yükseköğretimin tüm paydaşlarının beklentilerine makul bir cevap vereceğini düşündüğünü belirterek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen Özvar, tedavisi süren depremzedelere acil şifa, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

YÖK Başkanı Özvar, alınan kararların ayrıntılarının ilerleyen günlerde üniversiteler ve kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Depremzede öğrenciden Özvar'a, "özel öğrencilik" teşekkürü

YÖK Başkanı Erol Özvar, hibrit eğitime geçişle ilgili açıklamalarının ardından makamında depremzede üniversite öğrencisi Gürkan Gençoğlu ile görüştü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde tıp eğitimi alan son sınıf öğrencisi Gürkan Gençoğlu, depremzede üniversite öğrencilerinin özel öğrencilik statülerine ilişkin aldığı hızlı karar dolayısıyla Özvar'a teşekkür etti.