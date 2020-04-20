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3 haftada online eğitim süresi 6 milyon 573 bin dakikayı geçti

COVID-19’a karşı alınan önlemler kapsamında eğitim ve öğretim süreci online olarak devam ederken, Bilfen Okulları da online eğitim istatistiğini açıkladı. Evden eğitimin ilk 3 haftasında online-offline eğitim süresi 6 milyon 573 bin dakikayı geçti.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:24
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3 haftada online eğitim süresi 6 milyon 573 bin dakikayı geçti

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının aldığı uzaktan eğitim kararında 4 hafta geride kaldı. Uzaktan eğitim platformu ve online eğitimlerle 20 bin 500’ün üzerinde öğrencisinin katılımıyla uzaktan eğitim sürecini devam ettiren Bilfen Okulları’nın Bilişim Teknolojileri Müdürü Güray Kaymaz, “Uzaktan eğitime yönelik offline videolar, online eğitim, online sınav, online kayıt, online veli semineri, online zümre çalışmaları gibi hizmetlerle sanal bir okul kurduk.  Öğrencilerimiz temel derslerin yanında resim, müzik, beden eğitimi gibi dersleri de bizzat öğretmenlerinden alabilmekte, rehberlik görüşmelerini yapabilmekteler. Sadece ‘Uzaktan Eğitim’ ve ‘Online Sınav’ projelerimiz için 3 haftada online platformlarımızdan 14 milyon 341 bin 317 adet istek alındı” diye konuştu.


1 MİLYON 258 BİN 608 ADET SORU


Bu süreçte 4 bin 732 içerik ile Bilfen Okulları’nın, online uzaktan eğitim platformunda kesintisiz uygulayan kurumlar arasında yerini aldığını söyleyen Bilişim Teknolojileri Müdürü Güray Kaymaz, “Eğitimin ilk 3 haftasında uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinde yüzlerce adet içeriğe ulaşırken, öğrenciler bugüne kadar online sınavlarda 1 milyon 258 bin 608 adet soru çözümü gerçekleştirdi. Online eğitim platformuna günlük ortalama giriş yapan 3 bin öğretmen, bugüne kadar 135 bin 960 online derste 4 milyon 758 bin 600 dakika konu anlatımında bulundu” ifadelerini kullandı.


GÜNDE ORTALAMA 5 BİN 287 SAAT CANLI DERS


Eğitimde herhangi bir kayıp oluşmaması için konu anlatımları dışında da etütler ve deneme sınavlarıyla eğitim akışını destekleyen öğretmenlerin, online etüt eğitimine başladığını aktaran Güray Kaymaz,  “Eğitim yönetim sistemleri üzerinden evden eğitim faaliyetlerini sürdüren Bilfen Okulları bin 200 sanal sınıfında, öğrencileriyle günde ortalama 5 bin 287 saat canlı derslerde bir araya geliyor. Bilfenli Öğrenciler, evden eğitimin ilk 3 haftasında online/offline eğitim süresi 6 milyon 573 bin dakikayı geçti” dedi.


BİN 211 DERS VE KONU KAZANIM VİDEOSU ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU


Kaymaz, anaokulundan liseye kadar toplam 88 okul, bin 153 şubedeki yaklaşık 20 bin 500 öğrenci ile uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiğine dikkat çekerek, “3 hafta süre içerisinde sadece ilköğretim kademesinde 92 bin 640 online ders işlendi. Offline eğitim için bin 263 video hazırlanıp öğrenciler tarafından 2 milyon 163 bin 301 kere tüketildi. Bin 211 ders ve konu kazanım videosu öğrencileri kullanımına sunuldu. Yapılan eşzamanlı online sınavlarda 541.636 soru çözümü gerçekleşti ve sonuçlar öğrencilerle paylaşıldı. 8. Sınıflarımızdaki 1.934 öğrenci velimize “Merkezi Sınav (LGS) Başvuru İşlemleri” konulu sunum ve “Sınava Doğru Aile İlişkileri ve iletişim” konulu online seminer verildi” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Online Eğitim Süresi
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