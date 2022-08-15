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2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:04
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandığını duyurdu. 

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 YKS sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde öğrenebileceklerdir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
2022YKS Yerleştirme Sonuçları
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