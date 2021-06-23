2021’de okul hayatı nasıl olacak? Okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bir okul dönemi pandeminin gölgesinde uzaktan eğitimle bitiyor. Peki ya önümüzdeki eğitim öğretim dönemi? 2021’de nasıl bir okul hayatı bekliyor çocukları? Yeni dönemde okulların belirleyici özellikleri neler olmalı? Okul seçerken nelere dikkat etmek gerek? Öğrencilerin, ebeveynlerin akılları hala yanıt bulamayan sorularla dolu. İçinde yaşadığımız süreçte eğitimin kodlarının yeniden yazıldığına dikkat çeken BÜMED MEÇ Okulları Genel Müdürü Fatih Meral, okul seçiminde öne çıkacak kriterlerin de yepyeni bir boyut kazandığını söylüyor. Eğitimci Fatih Meral’e göre geleneksel eğitim sistemi artık geçerliliğini yitirdi. Şöyle diyor, Fatih Meral: Uzaktan öğretim alanında uzun süredir araştırma yapanların ısrarla vurguladığı yüz yüze ve çevrim içi öğrenmenin kombinasyonu olan ‘harmanlanmış öğrenme’ (Blended Learning) yaklaşımı, pandemi sürecinde hayat kurtardı. Harmanlanmış öğrenme entegrasyonu işlevsel, verimli ve sürdürülebilir bir yöntem olarak önümüzde. Şimdi artık yepyeni bir kavramdan söz ediyoruz; ‘Eğitim 4.0’. Bu tecrübeler bize okul seçiminde kriterlerin değişeceğini, değişmesi gerektiğini söylüyor. Veliler artık ‘yakın mı, kampüs okul mu, köklü okul mu’ vs gibi sorular yerine seçeceği okulun bu yeni eğitime hazır olup olmadığını sorgulamalı.

Pasif anlatıcı değil aktif öğrenci

Z jenerasyonunun özelliklerini de dikkate alarak; onları daha kapsayıcı, uyumlu ve üretken bir dünya yaratabilecek becerilerle donatmaya odaklanmak gerekiyor. Öğretmenin sadece pasif anlatımla öğrettiği yöntemden farklı olarak öğrencinin aktif biçimde öğrenme sürecine dahil olduğu, ilgi alanlarını, potansiyelini keşfedebildiği, kendini rahatça ifade edebileceği ortamlar oluşturulmalı. Evrensel vatandaşlık bilincinde, gerekli teknoloji ve iletişim becerilerine sahip, kendi öğrenme sorumluluğunu alabilen ve yaşam boyu öğrenebilen bireylerin yetiştirildiği okulların ön plana çıkacağı rahatlıkla söylenebilir.’’

Eğitimci Fatih Meral bu yeni dönemde ebeveynler için okul seçiminde öne çıkabilecek kriterleri şöyle sıraladı:

Farklı senaryolar için uzaktan ve yüz yüze A-B Planları var mı? Seçeceğiniz okul akademik ve branş dersleri ile operasyonel alanları kapsayacak şekilde yeniden açılış planına ve ders programına sahip olmalıdır. Covid-19'un belirsiz ve sürekli değişen dünyasında ‘farklı senaryolar için planı var mı, sorulacak ilk sorulardan biri olmalı.

‘Operasyonel olarak, okul günü nasıl geçecek’ sorusunun cevabı olmalıdır. Okulda bir salgın çıkarsa ne tür tıbbi destek var? Okul riski nasıl azaltıyor?

Okulun kapanma ve açılma planlarında erişilebilir bilgi ve açık iletişim önemli. Planlarda herhangi bir değişiklik nasıl iletilecek? Tüm bu bilgiler veliler için erişilebilir olmalı ve herhangi bir acil durumda kolayca ulaşabilecek açık bir iletişim kanalı olmalıdır.

Zorluklara rağmen mümkün olan en iyi eğitim deneyimini sağlamak için hangi önlemlerin alındığı olabildiğince açıklanmış olmalıdır. Proaktif yaklaşım belirleyici olacaktır.

Uzaktan ve yüz yüze eğitimde, okulun denenmiş ve test edilmiş bir formüle sahip olduğuna dair bilgilendirme istenebilir. Bu bilgiler başka okulların deneyimleriyle karşılaştırılmalıdır.

Finansal açıdan da okulun böyle durumlardaki uygulamaları sorulabilir. Kullanılmayan servis ve yemek hizmeti ödeme iadeleri ya da mahsuplaşma seçenekleri sunulması belirleyici olabilir.

Bu zorlu ve değişken süreçte öğrencilerin psikolojik sağlığını desteklemek için alınan önlemler sorulmalıdır.

Yüz yüze öğretim ile uzaktan öğretim farklı pedagojik yaklaşımlar gerektirir. Uzaktan öğretim dersini öğretmenin sınıfta anlattığı sürede aktarıyor olması ve öğrencilerin de sadece dinlemesi eğitim pedagojisine pek uygun değildir. Okulun yüz yüze ders programı ile uzaktan öğretim programı arasındaki uygulama farkları sorulabilir.

Kullanılan teknoloji kadar teknoloji kullanımına yaklaşım da sorgulanmalıdır. Öğretim süreçlerine entegrasyon ve aslında etkin eğitim teknolojileri vizyonu, gelecek ya da yeni dönem eğitim-öğretim süreçlerinin belirleyici parametreleri haline gelmiştir.

Okul öncesi dönem öğrencileri için uzaktan öğretim daha fazla parametreyi göz önünde bulundurmayı gerektirdiğinden okulun bu açıdan etkinlik planlamaları mutlaka sorulmalıdır.

Sanal ziyaret seçeneği okul seçiminde belirleyici unsur olacaktır. Okul araştırırken karşılaması, soru-cevap bölümü ve tanıtım süreçleri ile iyi planlanmış canlı sanal tanıtım turları, web sitelerinde veya forumlarda yapılan hızlı dönütler okula ilk defa gelen aday veliler için bir kriter olacaktır.

Eğitim ve öğretim sürecini çevrim içi platform üzerinden sürdüren okullar belki de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar geniş dijital kaynak oluşturdular. Dijital arşiv ve tecrübeler de seçim yaparken önemli bir unsur oluşturacaktır.