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2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı

31 Ağustos 2021 Salı 10:40
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2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021. Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021" ifadelerini kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYKS Yerleştirme Sonuçları
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