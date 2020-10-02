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2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 17-23 Eylül'de tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

02 Ekim 2020 Cuma 11:52
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2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA - ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, üniversite eğitimlerinde başarılar diliyorum. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ek Yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasıyla birlikte 2020-YKS’nin tüm süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçlere katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ölçme Seçme Ve Yerleştirme MerkeziYKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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