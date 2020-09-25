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2020-DGS tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemlerinin 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacağını duyurdu.

25 Eylül 2020 Cuma 11:30
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2020-DGS tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılacak

ANKARA - ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine DGS tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır" denildi.

Ayrıca, yerleştirme işleminde 2020-DGS başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kuralların uygulanacağı, adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerektiği hatırlatıldı. Adaylar, 2020-DGS başvuru kılavuzu ile 2020-DGS tercih bilgileri ve tablolara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi2020DGS Tercih Işlemleri
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