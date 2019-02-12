2019 YKS başvuruları başladı!

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugünden itibaren 6 Mart'a kadar alınacak. Başvurular, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’na göre alınacak. 2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılacak? 2019 YKS başvuru ücretleri ne kadar? İşte 2019 YKS başvurularıyla ilgili tüm merak edilenler;

YKS SINAV TARİHLERİ VE SINAV SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS’YE SON BAŞVURU VE EN SON ÜCRET ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

2019 YKS Kılavuzu’na göre, YKS başvuruları, 12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün ise 7 Mart 2019 saat 23.59 olarak belirlendi. Ücret ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

YKS’YE BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sayfası (AİS) ekranından yapabilecek. Adaylar, AİS ekranına E-Devlet üzerinden de ulaşabilecek.

2019 YKS BAŞVURU MERKEZLERİ

YKS’ye başvuru yapacak adaylar ÖSYM başvuru merkezlerinin adres ve iletişim bilgilerine ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişebilir. ÖSYM başvuru merkezleri listesi için Tıklayın

GÜNCEL FOTOĞRAFI OLMAYAN ADAYLAR İÇİN YKS BAŞVURUSU

ÖSYM'nin AİS sistemindeki fotoğrafları son 50 ay içerisinde güncellenmemiş olanların ise yine ÖSYM sınav koordinatörlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecek.

Sistemde bilgilerinin hatalı olduğunu düşünen son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun olan adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek güncellemelerini tamamlayabilecek.

YKS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM, bu yıl adaylardan YKS Sınav Ücreti olarak her bir oturum için (TYT/AYT/YDT) 50,00 TL ücret alınacağını bildirdi.

KİMLER YKS SINAV ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/ek yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu durumdaki adayların, başvuru formunda kendilerine uygun olan seçeneği işaretlemeleri gerekiyor.

ÖDEMELER HANGİ BANKALARA YAPILACAK?

YKS’de adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. ÖSYM’nin 2019 YKS kılavuzunda yer alan açıklamaya göre, geç başvuru döneminde bankalardan ücret ödemesi alınamayacak.

2018 YILINDAN TYT PUANI OLANLAR İSTERLERSE SINAVA GİRMEYEBİLECEK

Bir önceki yılın Temel Yeterlilik Sınavından 200 puan ve üzeri alan adaylar, dilerlerse sınava girmeyebilecek. Üniversite adayları, sınava girmese dahi, bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak, önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların yinede 2019-YKS'ye başvurması gerekecek.

Bu adaylar, “2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini, 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT dâhil 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmek istemeyen adaylar işaretleyeceklerdir. 2018-TYT puanı olmayan veya 2018-TYT puanı 200 puanın altında olan adayların bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2019-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacaktır. Bu adaylar, herhangi bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir ancak, 2019-YKS başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (50,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ULAŞIM KARTI VE ANAHTAR SERBEST

Adaylar, sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.