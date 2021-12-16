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"11 ayda meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı"

16 Aralık 2021 Perşembe 13:38
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"11 ayda meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yılın ilk 11 ayında meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı. Aralık ayıyla birlikte 2021 yılını çok daha büyük bir artış ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini yükseltmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk 11 ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 678 milyon liraya ulaştı. Böylece 2021 yılının ilk 11 ayında elde edilen gelir, 2020'nin tamamında elde edilen geliri yüzde 34 aşmış oldu.

'İLK 3 İL İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, mesleki eğitimde yaptıkları dönüşümde 'eğitim- üretim-istihdam' döngüsünü güçlendirmeyi öncelik kabul ettiklerini belirterek, "Bu yılın ilk 11 ayında meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı. Aralık ayıyla birlikte 2021 yılını çok daha büyük bir artış ile kapatmayı hedefliyoruz. Üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 90 milyon, Ankara'da 64 milyon ve İzmir'de 33 milyon liralık gelir elde edildi. Okullar bazında üretim sırlamasında 12 milyon 384 bin liralık üretimle Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 milyon 361 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 milyon 754 bin liralık üretimle üçüncü oldu" dedi.

'HEDEFİMİZ, TÜM ÖĞRENCİLERİN YARARLANMASI'

Bakan Özer, meslek lisesi öğrencilerinin bu süreçte bir taraftan uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan da üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar gelir de elde edebildiğini belirterek, "Mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesi artarken öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de katkıları ölçüsünde paylarını alıyorlar. Bu kapsamda 2021 yılının ilk on bir ayında öğrencilerimize yaklaşık 42 milyon liralık öğretmenlerimize ise 102 milyon liralık bir ödeme gerçekleşti. 2022 yılında hedefimiz, mesleki eğitimde tüm öğrencilerimizi bu imkandan yararlandırabilmek" dedi. 

Bakan Özer, 2021'de süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Meslek Liseleriüretim
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