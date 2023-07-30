Eğitim, insanın bugünü ve yarını için belirlediği amaçlar doğrultusunda düşünce ve davranışlarını şekillendirme, kendini geliştirme çabasıdır. Her gün okula gitmek, girdiğin sınavlardan iyi notlar almak anlamına gelmeyen eğitim hayatımıza dair gerekli tüm bilgileri öğrenmeye özgüdür.

Özellikle sürekli artan rekabet şartlarında iş dünyasına atılan bir insanın başarılı olabilmesi için eğitimine önem vermesi şarttır. Eğitime yapılan yatırım tüm kapıları açtığı gibi aynı zamanda sosyal sorumluluk gereği toplumun kalkınmasında ve ilerleyişinde de önemli bir role sahiptir. Değişimi ve gelişimi yakalamanın yolu eğitimden, eğitimle gelen bilgiden geçer. O yüzden şunu bilmeliyiz ki, yukarıda da belirttiğim üzere eğitim sadece okur yazarlıktan ibaret olmadığı gibi İnsanların kişisel gelişimine destek olurken bir yandan da başkalarına bağlı kalmadan onlara hayatını sürdürme özgürlüğünü tanır ve tıpkı hava, su, oksijen gibi yaşamımızın vazgeçilmez bir kaynağıdır. Akıllı veya yetenekli olmanız daha iyi kararlar vermenizi sağlamaz. En iyi kararları kendinizi eğiterek, her şeyi araştırıp gerçekleri görerek verirsiniz. Aynı zamanda ömür boyu yetecek fikre, fikirleriniz sayesinde ise bir sürü fırsata sahip olursunuz. Nereye giderseniz gidin kazanan hep siz olursunuz.

Biliyorum, eğitim almak, öğrenmek, ustalaşmak aslında kolay şeyler değil... Okula gitmek, haftada iki kitap okuyup araştırma yapmak, tüm günün yorgunluğu yetmezmiş gibi kurslarda dirsek çürütmek zor... Ve hâl böyle olunca bu yüzden birçok insan eğitimden kaçıyor. Bana göre eğitimden kaçarak kendine yatırım yapmamak tam bir delilik. Şu açıdan bakacak olursak, ayda veya yılda bir kez nefes almıyoruz öyle değil mi? O halde soruyorum size, niçin yılda bir kitap okuyoruz? Şunu unutmayın ki, hayatta kendinizden başka kimseye muhtaç kalmadan yaşayabilmek için eğitim oldukça önemlidir. Son söze gelince tıpkı Benjamin Franklin’in de söylediği gibi, “Bir adam çantasını kafasına boşaltırsa, kimse onu ondan alamaz. Bilgi birikimine yatırım her zaman en iyi faizi öder.” Sevgiyle kalın...