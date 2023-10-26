“Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” ilhamıyla yola çıkarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, coşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100. Yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir.” diyerek duygularını ve heyecanını dinleyicileriyle paylaşıyor.

Yüz yaşında koca çınarın coşkulu kutlamalarında adeta dillere pelesenk olacak bu eserin söz ve müziği Ege’ye, düzenlemesi ise Erol Temizel’e ait. Projenin Genel Koordinatörlüğünü ve Dijital Pazarlamasını Selim Seven üstlenirken Basın-PR’da Hilmi Elitez, Radyo-PR’da ise Mine Ayman yer almakta. Avrupa’nın en büyük tiyatrosu olan Antalya Cosmos Theatre’da çekimleri tamamlanan klibin yönetmen koltuğunda ise Yavuz Selim Kılınç oturuyor.

“Mutluyuz” filmi geliyor

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu ikilisi başrollerini birlikte paylaşacakları “Mutluyuz” adlı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

“Mutluyuz” adlı filmde Büyükak ve Sakallıoğlu’na, Rahmi Dillgil, Anıl İlter, Banu Fotocan, Başak Parlak ve Efe Deprem gibi isimler eşlik ederken İbrahim Büyükak filmin hem senaryosunu yazıp hem yönetmen koltuğuna oturuyor.

“Mutluyuz” adlı film boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini anlatırken film bir otelde geçiyor. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan “Mutluyuz” filmi Antalya’da çekilecek ve konu gereği bir otelde gerçekleşecek.

Ünlü yazar, şairin son iki günü tiyatro oyunu oldu

Erkan Çelikol tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini de üstlendiği Sabahattin Ali adlı oyun tiyatroseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Sabahattin Ali adlı oyunda ünlü yazar ve şairimizin ömrünün son iki günü anlatılırken bir kamyon şoförü Ali Ertekin ile Sabahattin Ali arasında geçen bu yolculuk kurmaca olarak anlatılırken oyunda Bedirhan Malçok, Cihangir Köse, Kübra Bayraktar, Eren Akbulut ve Evren Karakayacı rol aldılar.

Oyunda yazar, Sabahattin Ali’nin son iki gününü anlatırken, dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorgulamıştır.

Tek celse komedi

Barbaros Uzunöner tarafından kaleme alınan ve Fulden Akyürek ile Barbaros Uzunöner’in birlikte başrollerini paylaştıkları tek perdelik komedi “Boşanma Teklifi” izleyicisinden tam not alıyor.

Yirmi gece üst üste adeta kapalı gişe oynayan “Boşanma Teklifi” adlı oyunda Barbaros Uzunöner ve Fulden Akyürek farklı görüşleri olan ve birlikte aynı ortamı soluyan bir çiftin hikayesine seyircisini odaklarken zıtlıkların birbirini çekebileceğini , aşkın aslında garip bir duygu olduğunu anlatıyor.

Oyun hakkında kısa bir açıklama yapan Barbaros Uzunöner “Neredeyse evimden daha çok tiyatro sahnesinde ömrüm geçmeye başladı. Amacım bu oyunu tüm Türkiye’de tiyatroseverlerle buluşturmak” diyerek duygularını ifade etti.

Üçüncü sezon yine kapalı gişe

Üçüncü sezonuna başarılı bir giriş yapan İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun “Hayat Der Gülümserim” adlı oyunu kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor

Hayat Der Gülümserim adlı oyun Özen Yula tarafından kaleme alınırken aynı zamanda oyunu yönetmenliğini de Özen Yula üstlenirken oyunda tiyatro dünyasının başarılı oyuncuları Sema Keçik ve Serkan Bacak tarafından sahnelenen oyuna tiyatroseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Oyun seyircisine yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda eder. Anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikâyeleri, ilk kez aktarılmasını anlatıyor

Yeni albüm geldi

Uzun zamandır müzikle ilgilenen ve kendi bestelerini yapıp pek çok tekli ve bir albümü geride bırakan Selin Akdeniz, yeni albümü “Beni Anlar Gözlerin”i bağımsız olarak dinleyicilerle buluşturdu.

Altı şarkıdan oluşan albümdeki tüm şarkıların sözü, müziği ve düzenlemesi Selin Akdeniz imzası taşırken aynı zamanda şarkıların video klipleri Selin Akdeniz’in YouTube kanalında yerini aldı.

Selin Akdeniz, yeni albümünü şu sözlerle anlatıyor: “İlk çalışmalarımda bu kadar mücadeleci değildim, o yüzden sesimi çok duyuramadım. Şimdi duyulmak istiyorum. Albümümde narsistik istismara uğrayan kadınlara, eşime yazdığım iki şarkı ve platonik aşkı anlatan şarkılarım var” dedi.

Dünyaca ünlü yapımcıyla bir araya geldi

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen, Türk dizilerinin de büyük ilgi gördüğü, dünyanın en prestijli televizyon fuarlarından olan Mipcom Fuarı’na besteci kimliğimle katılan Murat Evgin, Game Of Thrones, Roma gibi önemli yapımların yapımcısı Frank Doelger ile yeni dizisi Concordia’nın ilk gösteriminde bir araya geldi. Dizi müzikleri ve İstanbul üzerine sohbet eden Evgin ve Doelger, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Üçüncü kez Covide yakalandı

Pop müziğin sevilen isimlerinden Aydilge bugün sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla üçüncü kez covide yakalandığını takipçileriyle paylaştı.

Aydilge bugün sosyal medya hesabından “Bir haftadır ağır bir covid geçiriyordum. Bu üçüncü covid oluşum. Ve bugün biraz toparlanmaya başladığım için sizinle paylaşmak istedim Covid olmak bana pandemiyi hatırlattı tabi. Küçücük bir virüs hepimizi öldürürken, insanlığın bunu atlatınca değişeceğini ve bu durumdan ders alabileceğini umut etmiştim içten içe. Ama bu savaş hatta katliam gösteriyor ki gücü elinde tutanların barış umurunda değil. Sanatçılar konuşunca duyar kastı deniliyor, konuşmayınca niye sessiz kaldı deniliyor. İşin en kötü yanı, kelimeler zaten kifayetsiz kalıyor. Utanıyorum, kendimden utanıyorum. Bu kadar insan ölürken hasta yatağımda elim kolum bağlı yatmaktan utanıyorum. Ben serum yerken, hastanelerin bombalanmasından utanıyorum. Bebek cesetlerinin arkasına, acıklı fo müziği koyarak beğeni ve takipçi toplamaya çalışanlardan utanıyorum. Bu katliam, bir Hollywood filmi değil, gerçeğin ta kendisi. Fon müziği ile daha acıklı hale getiremezsiniz ki! Çünkü zaten acının damarı burası. Masum insanların öldüğü her yerde ister hastane, ister festivalde dünyanın kalbi biraz daha tekliyor, oluk oluk can boşalıyor. Şimdi asıl virüs Covid mi yoksa bunları yapanlar mı siz söyleyin… “ notunu paylaştı.

Birlikte ilk düet

Daha çocuk denilecek yaşlarda müzikle tanışan ve 2010 yılında “Yazın Yağar Kar Başıma” adlı albümüyle ciddi bir çıkış yakalayan Fikret Ağırçelik yıllardır birlikte düet yapmayı hayal ettiği Seçil Kılıç ile birlikte seslendirdiği “Bizi Kimse Ayıramaz” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Fikret Ağırçelik ve Seçil Kılıç ikilisinin birlikte düet yaptıkları “Bizi Kimse Ayıramaz” adlı şarkının söz ve müziği Abdulkadir Nurlu’ya ait olurken şarkının aranjesini Erhan Erkal yaparken Ağırçelik ve Kılıç çifti şarkılarının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Turgay Ceylaner oturdu.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının dağıtım ve dijital pazarlamasını da Selim Seven tarafından yapıldığı öğrenildi.

Mabel Matiz dokunuşu

Canlı müzik sahnelerini başarılı isimlerinden Bengü Beker söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Yağmur Olsam” adlı slow bir şarkıyla müzik kariyerinde yepyeni bir adım attı.

Bengü Beker “Yağmur Olsam” adlı şarkıda yorumculukta ne kadar iddialı olduğunu gösterirken bu şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna Mali Ergin oturdu.

“Yağmur Olsam” adlı şarkıya müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, beğendiği ve olumlu yorumlar yaptığı gözlemlendi.