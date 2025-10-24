Ligde 2025-2026 sezonu, saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor maçıyla açılacak.

İlk hafta ayrıca geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana'yı karşı karşıya getirecek.

Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Şırnak'ı da birer takım temsil edecek.

İlk yarı 27 Aralık, lig etabı 22 Mart'ta tamamlanacak

Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 11 Ocak 2026'dan 22 Mart 2026'ya kadar sürecek.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 2. etapta mücadele verecek.

Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.

Ziraat Bankkart son 5 yılın 4'ünde şampiyon oldu

Geçen yıl hem Erkekler CEV Kupası hem de SMS Grup Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart, yeni sezona da iddialı başlıyor. Polonyalı smaçör Tomasz Fornal ve Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'i kadrosuna katan başkent ekibi, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

Kulüp tarihindeki 4 lig şampiyonluğunu son 5 sezonda kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonlukların 3'ünü, 2022'nin şubat ayından beri takımın başantrenörlüğünü yapan Mustafa Kavaz yönetiminde elde etti.

En fazla şampiyonluk yaşayan takım Eczacıbaşı

Ligin geride kalan 55 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kez ile Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

Efeler Ligi kupası 5 yıldır Ankara'da

Lig şampiyonu 5 sezondur başkentten çıkıyor. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutan Eczacıbaşı'nı, 10 kez mutlu sona ulaşan Halkbank ve sonuncusu 2019'da olmak üzere 5 kupası bulunan Fenerbahçe takip ediyor.

Galatasaray, Arkas Spor ve Ziraat Bankası'nın 4'er, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT'nin 3'er, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Büyükdere Boronkay'ın da birer şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray 36 yıldır şampiyon olamıyor

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine 2025'te de son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-1971'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1987, 1988 ve 1989'da üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar

Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 55 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:

Takım Şampiyonluk Eczacıbaşı 12 Halkbank 10 Fenerbahçe 5 Galatasaray 4 Arkas Spor 4 Ziraat Bankası 4 Arçelik 3 Erdemirspor 3 Netaş 3 İETT 3 İstanbul BŞB 1 Muhafızgücü 1 Büyükdere Boronkay 1

Sezon Şampiyon 1970-1971 Galatasaray 1971-1972 İETT 1972-1973 İETT 1973-1974 İETT 1974-1975 Muhafızgücü 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Büyükdere Boronkay 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Eczacıbaşı 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Eczacıbaşı 1983-1984 Eczacıbaşı 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Galatasaray 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 Galatasaray 1989-1990 Eczacıbaşı 1990-1991 Eczacıbaşı 1991-1992 Halkbank 1992-1993 Halkbank 1993-1994 Halkbank 1994-1995 Halkbank 1995-1996 Halkbank 1996-1997 NETAŞ 1997-1998 NETAŞ 1998-1999 NETAŞ 1999-2000 Arçelik 2000-2001 Arçelik 2001-2002 Erdemir 2002-2003 Arçelik 2003-2004 Erdemir 2004-2005 Erdemir 2005-2006 Arkas Spor 2006-2007 Arkas Spor 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Arkas Spor 2013-2014 Halkbank 2014-2015 Arkas Spor 2015-2016 Halkbank 2016-2017 Halkbank 2017-2018 Halkbank 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Lig tamamlanamadı 2020-2021 Ziraat Bankası 2021-2022 Ziraat Bankası 2022-2023 Ziraat Bankası 2023-2024 Halkbank 2024-2025 Ziraat Bankası