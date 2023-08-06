Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar yağmurdan iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle araçlar su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İlhami Ertem ve Güngör Mazlum Caddeleri su birikmesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Yağmur öncesi etkili olan rüzgar nedeniyle Uzunkaldırım Caddesi'nde bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Sarayakpınar köyü yolunda da devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Edirne'de yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığının hafta boyunca mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

AA