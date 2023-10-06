İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Tunca Toplantı Salonunda proje tanıtım toplantısında, il ve ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler evlerinde ziyaret edileceğini belirtti.

Ziyaretlerle okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin ev ortamlarında gözlemlenerek daha yakından tanınması, başarılarını etkileyen dinamiklerin tespit edilmesi, okul-aile arasında eğitsel birliktelik sağlanması, öğrencilerimizin okullarına olan aidiyet duygularının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ziyaretler öğrencilerimizin sosyal kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek, eğitimde başarıyı artırmak için ebeveynlerin yardımını almak ve çocuğun eğitiminde doğru araçlara sahip olmalarını sağlamak gibi hedeflere ulaşmakta önemli rol oynamaktadır."

Arpacı ziyaretlerde öğrencilerin akademik gelişimi konusunda ailelere bilgi verileceğini belirtti.

Ziyaretlere Edirne Valisi Yunus Sezer'in yanı sıra kurum yöneticilerinin de katılacağı ifade edildi.

AA