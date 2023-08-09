Edirne'de, Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler, gün yüzüne çıktı.

Yaz aylarında su akışının yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı. Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıklar kirlilik oluşturdu.

Nehrin debisi DSİ'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde saniyede 9 metreküp olarak kaydedildi.

Akıntının durma noktasına geldiği nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıklar dikkat çekti.

Kent sakinleri, nehri kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.

Mehmet Aysal, nehir ve çevresindeki kirlilikten rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Doğanın ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini dile getiren Aysal, "Alkol şişeleri ve plastik atıklar nehre atılıyor. Cam şişelerin kontrolsüz atılması bu sıcak havalarda yangına neden olabiliyor. Nehir kenarında güzel ağaçlık alanlar var, çöplerden dolayı yangın çıksa onlar da yok olur gider. Bu çöplerin temizlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Yılmaz ise nehir kenarında piknik yapan vatandaşların duyarlı olmalarını ve çöplerini doğaya atmamaları gerektiğini vurguladı.

AA