Ebru ÇÖMLEKÇİ

Herkese selam olsun…

Bu hafta değişik bir heyecanla başladım… Kim bilir, belki de bahar kaçmıştır içime… Böyle zamanları seviyorum. Daha üretken, daha keşfe açık oluyorum. Bu sayede haberler önüme düşüyor, bir nevi evren benim için çalışıyor… Elbette bir yanımız hala kırık ve bir o kadar da öfkeli… Bu bizler nefes aldıkça, sürekli kanamaya devam eden bir yara gibi kalacak ve biz artık eski biz olamayacağız… Bunu hepimiz biliyoruz… Yaşanabilecek en acı günleri yaşadık ve bu hiç silinmeyecek…

Kaybettiklerimizi rabbim cennetiyle mükafatlandırsın, geride kalanlara sağlık ve sabırlar versin…

Haydi geçelim, keşif yolculuğuna…

İyi okumalar…

HAFTANIN KEŞİF MÜZİKALİ: ‘THE DİVA’

The Diva BAŞLIYOR!

Sosyal medyamda sevgili Nebi’nin paylaşımını görünce nasıl heyecanlandım anlatamam. Bana göre tam bir ‘müzikal adam’ o… Kendisiyle Haldun Dormen’den müzikal oyunculuk eğitimi alırken tanıştım ve enerjisine hepimiz hayran olduk. Provalarımıza geldiği andan itibaren pozitifliğiyle, neşesiyle ayrı bir renk kattı. Genç yaşına rağmen, oldukça üretken ve bence Broadway sahnelerinde olması gereken bir yetenek… Bunu söylerken esasen üzülüyorum. Ne yazık ki, ülkemizde müzikallere (ki Türkiye Tiyatro tarihinde çok güzel örnekler olmasına rağmen!) bence yeterince değer verilmiyor. O yüzden bu paylaşım, benim gibi müzikal seven biri için inanılmaz heyecan verici oldu…

12 Yapım ve Akustikhane’nin ortak yapımcılığını yaptığı, sevgili Nebi Birgi’nin oyunun metninden şarkı sözlerine kadar yazdığı, yönettiği, koreografisini yaptığı, (Orkun Zafer Özgelen ile birlikte) bestelediği; başrolünü de oynadığı ‘The Diva’ 21 Mart Salı Günü Ses Tiyatrosu’nda perde dedi… Ama üzülmeyin, bu akşam gene Ses Tiyatrosu’nda sizleri bekliyor… Ayrıca 11 Nisan Duru Tiyatro’yu da not etmeyi unutmayın…

Oyunun müziklerini Nebi Birgi ile birlikte besteleyen Orkun Zafer Özgelen aynı zamanda orkestranın müzik direktörlüğünü üstleniyor.

Oyunun Konusu

Bu hikâye, biraz romantik, biraz hüzünlü̈, Diva’nın varoluşundan gerek biraz da komik. Hikâye, müzikal hayalleri kuran genç bir Türk oyuncunun yıllar içerisinde Broadway’de tutunması ve sonucunda seçildiği ilk başrolünü içeriyor.

İŞTE THE DİVA!

The Diva Drag Queen performansını sergilerken anlatıyor kendi hikayesini. Kendinden bahsederken hatırlıyor neler olduğunu, samimi bir sohbet gibi. Bazen dedikodularla, bazen hayatın en sert gerçekleriyle örülü ama oldukça samimi hikayesini dinliyoruz Diva’nın.

New York’a ilk gelişi, ilk ilişkisi, son ayrılığı, yeni insanları, annesi, annesine ne kadar güvendiği, en yakın arkadaşı, kısacası Diva’nın devasa ama bir yandan da küçücük dünyası…

Rengarenk bir dünyanın içerisinde, önündeki yolu yürüyen, hayatını değiştiren bir hayalperest ’in keşkelerle dolu öyküsü. Sonunda siz de keşke demeyeceksiniz belki, nasıl bir hayatı olurdu diye düşüneceksiniz, belki sonra kendiniz için öyle düşüneceksiniz…

Müzikalin Künyesi:

Yapımcı : 12 Yapım & Akustikhane

Yazan & Yöneten : Nebi Birgi

Müzik & Beste : Orkun Zafer Özgelen & Nebi Birgi

Müzik & Söz Yazarı : Nebi Birgi

Müzik & Düzenleme : Mehmet Özen

Koreografi : Nebi Birgi

Sanat Danışmanı : Zafer Yılmaz

Yönetmen Yardımcısı : Elif Özdemir

Sahne Amiri : Nur Yüksel

Dekor Tasarım : Emel Ülüş

Kostüm Tasarım : Ece Pınar Demirel

Afiş Tasarım : Metin Toplu

Işık Tarım : Zafer Yılmaz

Makyaj : Sedanur Öztürk

OYUNCULAR:

The Diva : Nebi Birgi

Anne : Tuğçe Özlü Şentürk

Kanki : Elif Özdemir

Kız Arkadaş : Melisa Taşgın

ENSEMBLE:

Melisa Taşgın

Anna Shmanko

Nazin Reyes Alameda

Can Yücetaş

ORKESTRA:

Piyano & Klavye : Orkun Zafer Özgelen

Davul : Bahri Bekil

Gitar : Arda Demirbağ

Bas Gitar : İbrahim Gönenç

Trompet : Münif Temizkan

HAFTANIN TİYATRO ETKİNLİĞİ KEŞFİ: “ROMA’DA BİR CİNAYET”.

“Çünkü ne de olsa her yol Roma’ya çıkar, her kaybeden de mutlaka aşkı arar.”

Çiçek Dilligil, Kubilay Penbeklioğlu, Melek Şahin, Dilara Mücaviroğlu ve Burak Uyanık’ı buluşturan “Roma’da Bir Cinayet” oyunu 10 Mart Cuma günü Profilo Kültür Merkezi’nde prömiyerini yaptıktan sonra Nisan ayında da Türkiye’nin pek çok yerinde sahnelenmeye devam edecek. Maalesef hastalıktan sebep, prömiyerde yerimi alamadım. Ama oldukça heyecanlandığım bir oyun olduğunun altını çizmem gerekir. Hem sevgili Elçin’in kaleminden çıkıyor olması hem de enerjilerini çok sevdiğim değerli oyuncuların kadroda yer alıyor olması; bir an önce izlemem gerektiğini bana tekrar hatırlatıyor. Ve elbette hasta olmamam için almam gereken tüm vitaminleri de…

Elçin Gürler’in yazıp Kubilay Penbeklioğlu’nun yönettiği oyun, Mi Entertainment ve Nova Oyun Yapım imzası ile seyirci ile buluşturuluyor. Müziklerini Orhan Enes Kuzu, dekor tasarımını Selin Ölçen, Işık Tasarımını Kaan Eman, afiş tasarımını Galip Aksular üstlenirken; projenin Genel Sanat Yönetmenliği Mutlu İgdi’ye ait.

6 NİSAN PERŞEMBE KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ’NDE SAHNE ALACAK OYUN SEYİRCİLERİ TUHAF BİR SORGUNUN İÇİNDE BIRAKACAK!

Oyunun Konusu

Aşkın şehri Roma’da muhteşem olması gereken bir gün hiç de beklenildiği gibi gitmez. Sonu kestirilemeyen bu muhteşem gün, herkesin sırlarının bir bir ortaya döküldüğü unutulmaz bir sona şahitlik edecektir. Bu sonda birinin değil hepsinin parmağı vardır. Hepsi bir o kadar kazanan, bir o kadar kaybedendir. Tıpkı hayat gibi!

“Roma’da Bir Cinayet” dinmeyen temposuyla seyirciye “acaba” sorusunu ağzı kulaklarında sorduran bir oyun… Oyun seyircileri Roma Konsolosluğu’nda ilginç bir evliliğe ve bir boşanma avukatının gözünden ilginç bir içsel hesaplaşmaya götürüyor. Gerçekten her evlilik bir cinayet midir ya da hiçbir ilişki de yalan yok mudur? Aşk her şeyden üstün gelebilir mi bu çağda?

80 dakikalık, tek perdeli bu komedi oyunu sizleri hem düşündürecek, hem de şaşırtacak… İyi seyirler…

Oyunun Künyesi

Yazan: Elçin Gürler

Yöneten: Kubilay Penbeklioğlu

Oyuncular: Çiçek Dilligil, Kubilay Penbeklioğlu, Melek Şahin, Dilara Mücaviroğlu, Burak Uyanık

Müzik Tasarım: Orhan Enes Kuzu

Dekor Tasarım: Selin Ölçen

Dekor Uygulama: Selçuk Yılmaz

Işık Tasarım: Kaan Eman

Afiş Tasarım: Galip Aksular

Afiş Fotoğraf: Bahadırhan Erkoç

Proje Koordinatörü: Mehtap Öz

Proje Asistanı: Damla Özovalı

Reji Asistanları : Ekin Duygu Emre, Gizem Ezgi Kardeş

Yapım: Mi Entertainment & Nova Oyun Yapım

Genel Sanat Yönetmeni: Mutlu İgdi

HAFTANIN YARIŞMA KEŞFİ: ‘FENOMEN EVİ’

Sevgili arkadaşım Serkan Tuğcu ile bundan birkaç sene evvel, İstanbul’un tarihi bir mekanında çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Gerek yazdığı senaryolarla gerek muazzam titizlikle yaptığı çekimleriyle güzel işlere imza attığına bizzat şahidim. Ki sürekli Serkan’a haydi bir şeyler yaz da oynayalım deyip, duruyorum. Zira yaptığı işler hakikaten çok profesyonel ve kaliteli… Eminim, kısa bir zaman sonra adını daha fazla mecrada duyacağız.

GENÇ YAPIMCIDAN SIRADIŞI YARIŞMA !

Daha önce pek çok sinema ve reklam filmi yönetmenliğini yapan son zamanlarda da yapımcılığa yönelen Serkan TUĞCU’dan ses getirecek yeni proje: FENOMEN EVİ!

Başarılı yapımcı ve yönetmen Serkan TUĞCU, yine bir yarışma formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor… Her geçen gün artan sosyal medya çılgınlığı yapımcıları yeni projeler üretmeye yöneltmekte. Fenomen Evi yarışması ile bu çılgınlık daha da artacağa benziyor.

Sosyal medyada fenomen olan 5 erkek ve 5 kadın yarışmacının kıyasıya yarışacağı ve kazanan yarışmacının tamı tamına 1.000.000 TL alacağı sıra dışı yarışma programı FENOMEN EVİ’nin yapımcılığını yapacak olan TUĞCU; yarışma başvurularına talebin fazla olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarında çekimlerine başlanacak olan proje Eylül ayından itibaren dijital platformlarda yayın hayatına başlayacak. Pek çok ünlü isim ve fenomenlerden oluşacak olan programın sunucusu ve yarışmacıların isimleri ise sır gibi saklanıyor. Öğrenir öğrenmez, söz, ilk benden öğreneceksiniz…

Yarışma başvuruları programın sosyal medya (@fenomenevitr) ve resmi internet sitesinden (www.fenomenevitr.com) yapılabilir. Belki de fenomen olma sırası sizdedir, kim bilir…