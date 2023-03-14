Ebru ÇÖMLEKÇİ

Herkese selam olsun… Maalesef son 10 gündür sevgili kızım Masal Ebru ile beraber influenza yani domuz gribinden muzdarip olduk. Geçen hafta sizlerle paylaştığım hiçbir etkinliğin prömiyerinde, galasında maalesef yer alamadım. Hasta olmayı işte bu yüzünden hiçbir zaman sevmedim. Enerjik birinin birden yataklara düşmesi psikolojik açıdan da epey zararlı oluyor hani. Ama elbette elimden geldiğince bilgisayarımın başına geçtim, değerli oyuncu, yazar, senarist arkadaşlarım neler yapıyor; vizyona neler çıkacak, hangi yeni oyunlar ilk kez perde diyecek, vs. hepsini sizler için keşfettim. Altını çizmek istediğim önemli bir konu var. Ülkemizde ne zaman bir felaket, şehit haberi olsa ne yazık ki, önce bizim sektör yani sahne sanatları yara alır. Hatta kimi zaman komşu ülkeden bir kral ölür, bizim oyun iptal olur. Şunu daima unuturlar: Sahne bizim hobimiz değil, mesleğimiz… Yani hayatımızı idame ettirmek için parayı biz oradan kazanıyoruz. Ama maalesef birçok insan bunu düşünmüyor ve hatta yargılıyor. Yaşadığımız şu acı günlerde fark ettiniz mi bilmiyorum, oyunlarımız, sahnelerimiz tek tek iptal oldu. Devlet büyüklerinden bu bağlamda ne pandemide ne de başka zamanda gereken desteği gördük. Tahmin edersiniz ki, kimse bizim de bakmamız ve büyütmemiz gereken evlatlarımızın, ödememiz gereken faturalarımızın, kiralarımızın ve elbette yaşamak için gıdaya ihtiyacımız olduğunu dahi düşünmedi. Ancak şu ara birçok sanatçı arkadaşım, depremzedelere destek olabilmek adına, tüm oyunlarının kazançlarını bağışlayarak, herkese; iyi bir sanatçı olmak için iyi bir insan olmak gerektiğini kanıtladı. Haldun Taner ’in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyunundaki “Bir Sanatkâr Asla Ayı Değildir” şarkısındaki şu sözler kulağımda yankılanır:

İsterse Sanat Karın Doyurmasın Yemek Sanatkara Eyi Değildir.

Aç Ayı Oynamazsa Oynamasın Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir…



Her Gün Doysa Karnı Apışıp Kalır Rahat Sanatkara Eyi Değildir



Bir Oyun Kurar Her Daim Aldanır Oysa Hayat Oyun Değilse Nedir



Seyredeni Ağlatıp Güldürse Bile Alt Tarafı Onun Adı Hokkabaz



Kurulsa Sofraya Bir Zengin İlen Aklından Çıkmaz Ah, Köfteynen Piyaz



Molyer Usta Bile Bir Hatıradır Boşuna Mı Geldik Fani Dünyaya



Bir Gün Hikâyemiz Yazılacaktır Yaşayacaktır Bu Seyyar Kumpanya



İsterse Sanat Karın Doyurmasın Yemek Sanatkara Eyi Değildir.

Aç Ayı Oynamazsa Oynamasın Bir Sanatkâr Asla Ayı Değildir…





Benim için rahmetli Savaş Dinçel ile bütünleşmiş bir sahnedir. Eski günleri de, sahneyi de çok özleyen bir Ebru bırakalım şuraya…

Haydi geçelim keşiflere… Keyifli okumalar…



HAFTANIN KEŞİF TİYATROSU: ‘FAZİLET YALNIZ DEĞİLDİR’

Fazilet…

Bir kadın, bir anne, bir çağlayan…

Ekran karşısına, Müge Abla’sının başına geçmeyi hayal ederken çamaşır suyunda marka uzmanı kesilmeye mecbur…

Sarı bezden devam ederken sahillerde çekirdek çitlemek, caddelerde gezmek, kahveyle dedikodunun dibine vurmak sonuna kadar hakkı!

Çünkü İstanbul onun, bu koskocaman şehir onun!

Ve gündüz kuşağındaki bir ceset…

Fazilet’in eğlenceli, komik ve karanlık hikâyesini kendi ağzından duymak üzere FemX konuşmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz!

…

İkincikat & Panache yapımı; Salihcan Sezer’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Eyüp Emre Uçaray’ın yaptığı, tek kişilik oyunda Hivda Zizan Alp oynuyor. Sefirin Kızı, Camdaki Kız, Fi gibi önemli yapımlarda rol alan Alp başarısını tiyatro sahnesine de taşımaya hazırlanıyor. Fazilet Yalnız Değildir, 16 Mart Perşembe günü saat 20.30’da İkincikat Kadıköy ’de prömiyer yapıyor.

Apartmanların merdivenlerini silen iki çocuk annesi “sarı bezli” bir kadının hikayesinin komik bir dille aktarıldığı oyun, gündüz kuşağındaki televizyon programlarını anımsatan gizemli bir cinayet vakasıyla da birleşerek farklı bir boyut kazanıyor. Seyircilere eğlenceli, keyifli ve anlamlı bir vakit geçirmeyi amaçlayan Fazilet Yalnız Değildir sezon boyunca sahnelenmeyi sürdürecek. Biletler tiyatrolar.com.tr ve gişede.

Sevgili Salihcan ve Eyüp Emre değerli iki arkadaşım… İkisi de Türkiye Tiyatrosu’na kattıklarıyla, günümüz tiyatrosunun gelişmesine ışık tutan neferler… Umarım toparlayacağım ve bu perşembe günü şeytanın bacağını kırıp, oyunun prömiyerine gideceğim. Bu arada İkinci Kat’ı muhakkak takip edin hem Salihcan’ın hem de değerli birçok yerli yazarın oyunlarını keşfetme imkanını yakalarsınız. Gene Salihcan’ın kaleme aldığı, bu sezon başlayan ‘Anneme Yolculuk’ oyununu da muhakkak takip edin, kim bilir yakında bir kanalda dizi olarak karşımıza çıkabilir.





HAFTANIN YARDIM ETKİNLİĞİ KEŞFİ: “DAYANIŞMA SAHNESİ” .

DasDas , İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM , bir araya gelerek depremden etkilenen herkesin ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek adına 30 Mart’ta birçok ünlü sanatçının katılacağı Dayanışma Sahnesi etkinliğini gerçekleştireceklerini duyurdu.

DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışma ve birliktelik duygusunu ‘ Dayanışma Sahnesi’ ne taşıyor.

30 Mart akşamı alanında başarılı birçok sanatçının sahnede olacağı ‘Dayanışma Sahnesi’ YouTube ve diğer online platformlardan canlı olarak izlenebilecek. Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüşeceği etkinlikte, alınan destek biletleri ve online yayınlar üzerinden yapılacak katkılarla depremden etkilenen 2200 öğrenciye kaynak oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, Robotel Derneği iş birliğiyle depremden bedensel olarak zarar gören en az yüz çocuğa da destek olunacak.

Sanatçılar Öğrencilere Eğitim Desteği İçin ‘Dayanışma Sahnesi’nde Buluşuyor! 1 Bilet 1 Öğrenciye Destek Sağlayacak!

DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışma ve birliktelik duygusunu sahneye taşımak amacıyla güçlerini birleştiriyor. DasDas ve Zorlu PSM ortaklığıyla oluşturulan ‘Dayanışma Sahnesi’, İhtiyaç Haritası aracılığıyla birbirinden değerli, alanında başarılı birçok müzisyen ve oyuncunun katkısı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ulaşabilmesine olanak sağlayacak. Destek almak isteyen öğrenciler www.ihtiyacharitasi.org/dayanismasahnesibasvuru sayfasından formu doldurup istenen belgeleri yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

Dayanışma Sahnesi YouTube Ortak Yayını ile Her Yerde!

30 Mart Perşembe akşamı Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirilecek ‘Dayanışma Sahnesi’, birlikteliğin gücünü çoğaltmak için etkinlikle eş zamanlı YouTube, Twitch ve TikTok üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. YouTube üzerinden de dayanışma sahnesine destekte bulunabilecek. YouTube üzerinden dayanışma sahnesine yapılacak tüm destekler Turkish Philantrophy Funds aracılığıyla yine deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

İlk andan itibaren sanatçılar tarafından büyük destek gören ‘Dayanışma Sahnesi’, birçok önemli ismi aynı sahnede bir araya getirecek. Gecede, Antakya Medeniyetler Korosu, Adamlar, Athena, Aylin Aslım, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mengene, Mert Demir, Mor Ve Ötesi, Nova Norda, Özge Fışkın, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam, Zuhal Olcay dayanışma için şarkılarını seslendirecek. O akşam sahnede olamayan ve dayanışmaya destek vermek isteyen yerli ve yabancı birçok sanatçının da video yoluyla bağlanarak katkı sağlayacağını da belirtmekte fayda var.

Robotel Derneği: Robotel Türkiye el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı bir sivil toplum kurumudur.

Zorlu PSM ’de fiziksel olarak ve oturmalı düzende gerçekleşecek etkinliğin tüm geliri afet bölgesindeki eğitim materyalleri ve eğitim alanında oluşacak diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi adına doğrudan İhtiyaç Haritası ’na aktarılacak. Etkinliğe katılmadan destek olmak isteyenler ₺ 500, ₺ 1.000 ve ₺ 10.000 değerinde üç kategoriden bilet alabilecekken, etkinliğe katılım hakkı sağlayan bilet ₺ 5.000 değerinde. Dayanışma Sahnesi etkinliğinin biletlerini Zorlu PSM gişelerinden ve Passo’dan satın alabilirsiniz .

Şimdiden emeği geçen tüm sanatçı dostlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Elbette ilk başta, Mert Fırat’a … Pandemi zamanı ‘İhtiyaç Haritası’ platformundan ben de destek talebinde bulunmuştum ve bana yaptıkları desteği unutamam. Reklama gerek duymadan, biliyorsunuz ki, hep bir yerlerde bir şeyler yapıyorlar…

Bu aralar o kadar fazla sahne sanatçısı depremzelere destek olmak için sahneye çıkıyor ve tüm geliri onlar için paylaşıyor ki, bu hafta bu bölümüme bir liste eklemek istedim. Ama sizi temin ederim, her gün irili ufaklı, büyük küçük birçok prodüksiyon destek için kolları sıvamış durumda. Onlara destek olmak da benim boynumun borcu…

Hem gösterilere gidebilir hem de depremzedelere destek olabilirsiniz…

İşte Sizler İçin Bulabildiklerim :

Tiyatro Hemhal’den “N’olacak Bu Yusuf Umut’un Hali”

21 Mart Arsız Mekân

28 Mart Cevahir Besa Sahneleri’ndeki temsiller için biletleri tiyatrolar.com.tr den temin edebilirsiniz.

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‘ Jekyll & Hyde’ Bir Broadway Müzikali depremde mağdur olan öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için;

25 Mart Zorlu PSM’de. Biletler passo.com.tr üzerinden temin edilebilmekte.

Keyf-i Meşk ve Sokak Lambası Derneği’nin iş birliğiyle, sunuculuğunu Makbule Demirkan’ın üstleneceği ‘Kalpten Kalbe Şarkılar’ konseri

19 Mart 2023 Pazar Günü Saat 19.30’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sizlere olacak. Şef Özdem Çevik’in yönettiği harika bir müzik gecesi olacak. Etkinlik ücretsiz. Ancak depremzedeler için kuru bakliyat getirilmesi rica olunuyor.

HAFTANIN KELİME KEŞFİ: "FLOREBO QUOCUMQUE FERAR"

Latince bir söz: "Florebo quocumque ferar" (Taşındığım her yerde çiçek açacağım). Yani gittiğim her yerde gelişeceğim, nereye götürülürsem büyüyeceğim demek. Köklerimden sökülsem bile…

Ne olursa olsun, yaşam devam ediyor… Aşık Veysel’in dediği gibi, ‘Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda…‘ Her birimiz bir ananın rahminde büyüyüp gelişince; dünyaya geliyor, bazen yeşeriyor, bazen kopartılıyoruz, kimi zaman da soluyoruz. Ama ne olursa olsun, geldiğimiz andan itibaren başlıyor yolculuk ve çoğu zaman derinlerde yaşayarak, unutarak devam ediyor. İnsan kelimesinin aslı “unutmak” mânasındaki nesyden insiyân olduğu ileri sürülmektedir. Zaten insan unutmasa, nasıl yaşayabilir bunca acıyla…





Düzeltme : Bu Bir Efsane Sarah Bernhardt oyununda sunuculuk yapacağını yazdığım sevgili Makbule Demirkan, organizasyonda destek vermek gayesiyle varmış. Kendisi harika bir sunucudur, çok da başarılı bir yorumcu. Organizasyonda ben de destek olacağım deyince ben de yanlış anlamışım. Kendisinden ve değerli okuyucularımdan özür diler, yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim.







