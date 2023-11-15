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Herkese selam olsun…

Sizler için harika bir eğitim keşfettim. Muhakkak incelemelisiniz. Artı harika bir webinara rastladım. YouTube linkini ve haberini sizler için paylaşıyorum.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF EĞİTİMİ : "ONLİNE ZİRVE PSİKOLOJİ"

Beni bilen bilir, eğitim konusunda çok araştırma yapar, kendime değer katarım. Zira her eğitim benim için ayrı bir dünyadır.

Online Zirve Psikoloji, Psikoloji Tutkunları İçin Eşsiz Bir Fırsat Sunuyor!

Elbette iş dünyası denilen acımasız bir dünya var. Her yıl binlerce üniversite yeni mezunlar veriyor. O yüzden öğrencilik hayatından, profesyonel hayata geçerken, var olan tüm eğitimleri araştırmak bir adım önde olabilirsiniz.

Online Zirve Psikoloji, alanında uzman, değerli birçok ismi bir araya getirerek; tam 9 gün boyunca ilginizi cezbedecek eğitimler sunuyor. Üstelik 400 Tl.

22-30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek bu muhteşem etkinlik, psikoloji tutkunlarına psikopatolojiden terapilere, bilinçaltından yapay zekaya kadar bir dizi ilgi çekici konuyu keşfetme fırsatı sunuyor.



Psikoloji alanına ilgi duyan herkes için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından DK Eğitim Akademi ve Akansel Eğitim Danışmanlık iş birliği ile "Online Zirve Psikoloji" 22-30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu muhteşem etkinlik, psikoloji tutkunlarına psikopatolojiden terapilere, bilinçaltından yapay zekaya kadar bir dizi ilgi çekici konuyu keşfetme fırsatı sunuyor. Zirve boyunca birçok önemli konu ele alınacak. Bunlar arasında "Bilinç- Psikoloji- Kuantum Üçlemesi," "Cinsel İstismar ve Vajinusmus," "Akran Zorbalığı: Önleme ve Başetme Stratejileri" gibi ilginç konular bulunuyor.



Yine de detaylı konu başlıklarını öğrenmek isterseniz;



Zirve Konuları;

-Konversiyon, Histeri, Somatizasyon

-Psikopatolijide Ne, Nasıl Söylenir?

-Psikiyatrik Semiyoloji

-Depresyonda Kendine Yardım

-Bilinçdışının Kaşifi ve Modern Psikoterapilerin Mucidi Sigmund Freud Bize Ne Söylüyor?

-Bireysel Terapide Mindfulness, Şefkat ve Kabulün Kullanımı

-Sanal Aşk, İnternet Ortamında Aşk

Beyinde Cinsel Gelişim ve Yönelim

-Dünyanın 3 Farklı Ekseni: Bilinç- Psikoloji- Kuantum

-Sen, Ben ve Aramızdaki Herşey

-Aşk, Evlilik, Sadakatlik: Şeytan Üçgeni

-Beyin Tümörlerinin Psikiyatrik Yönleri

-Yapay Zeka Çağında İnsan Zihni: Kapsam ve Sınırlılıklar

-Akran Zorbalığı: Önleme ve Başetme Stratejileri

-Otomatik Yaşamlar

-Psikolojik Sağlamlık: Çözüm Odaklı Terapi ve Vaka Çözümlemesi

-Psikoloji Biliminde Mutluluk

-Yas Sürecinde Öz Şefkat

-Çağımızın En Çok Artış Gösteren Psikolojik Hastalığı: "Overthinking"

-Kişiliğin Oluşumu, Bağlanma ve Yakın İlişkilerimiz

-Kuantum Drama: Bütün Hayatını Baştan Yaz

-İnsanın Gerçek Yüzü

-Çağımızın Hastalığı: Alzheimer ve Çözümü

-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Erken Müdahale Programının Faydası

-Cinsel İstismar ve Vajinusmus

-Narsizim ve İlişkiler

-Deprem Sonrası Yaşanılan Kaygı Bozuklukları

-Kader Motifimiz: Hayatımız ve Geleceğimiz

-Stresi Nasıl Bilirdiniz? Kaptan Vegus ile Sinir Sisteminde Gezinti ve Etkileri



Zirve boyunca, katılımcılar psikoloji alanındaki son gelişmeleri öğrenecek ve alanında uzmanlaşmış birçok konuşmacının sunumlarına katılma fırsatı bulacaklar.



Katılım Avantajları:

- 27 oturum ve 27 dijital katılım belgesi

- 40 gün boyunca izleme imkanı

- Uzman psikologlar ve konuşmacılarla doğrudan etkileşim şansı

- Psikoloji alanında derinlemesine bilgi edinme fırsatı



Seminer Ücreti: Kısa süreliğine sadece 400 TL



Kimler Katılabilir:

Bu zirve, psikolojiye ilgi duyan herkes için uygundur ve herkese açıktır. Psikoloji öğrencileri, uzmanlar, danışmanlar ve meraklılar bu değerli etkinliği kaçırmamalılar.

Linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz:

https://akanselegitimdanismanlik.com/seminerdetay.aspx?seminer=2230-aralik-2023-online-zirve-psikoloji-semineri&yol=dkegitim#kaydol



Eğitimde görüşmek üzere…

HAFTANIN KEŞİF WEBINARI :

2. E-TİCARETTE OYUNLAŞTIRMA WEBİNARI

Oniki & Gamfed Türkiye İşbirliğiyle Düzenlenen 2. E-Ticarette Oyunlaştırma Webinarı Migros, Hepsiburada, Pegasus, IBB, Arçelik, Boyner gibi kurumların sunumlarıyla gerçekleşti.

3 Kasım 2023 Cuma günü saat 13:00'de 12 dakikadan oluşan 12 uzman konuşmacıyla gerçekleşti. Pegasus Havayolları, Migros, Arçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boyner, ebebek, Hepsiburada, Ticimax, Utilify, LinqiApp, Monay gibi kurumlar oyunlaştırılmış uygulamalarından ilk kez aktarılacak sunumları izleme şansı bulduk. Pandemi döneminde büyüyen eticaret alanı o dönem talebe odaklanırken pandemi sonrasında da farklılaşma için deneyime odaklanarak oyunlaştırma gibi uygulamada tüketicileri tutacak ve sadakat yaratacak iş modellerini uygulamalarına eklemeye başladılar.

12 dakikadan oluşan 12 konuşmayı yeniden izlemek için: https://youtube.com/watch?v=zDuJj1q2q7U…

Açılış konuşmasını Oniki platformu kurucusu Ziya Kızıltan ve Gamfed Türkiye Oyunlaştırma Topluluğu kurucusu Ercan Altuğ Yılmaz’ın yaptığı tümüyle ücretsiz olan etkinlikte ilk konuşmacı, Eğitimci ve Metaverse Uzmanı Devrim Danyal oldu. Devrim Danyal e-ticaret’in günümüzde 2 boyutlu deneyimlerini oyunlaştırma ile 5 duyumuz üzerinden Metaverse-Ticaret yani M-Ticaret olarak güncelleyeceğini paylaştı.

Etkinliğin ikinci konuşmacısı ebebek firmasından Kemal Bora YUNTAL firmanın ödüllü oyunlaştırma projesi “Bebeveynler Kulübü” projesini paylaştı. “Dedektif Bebeveyn” gibi fotoğraf bazlı görevlerle müşterilerine çocuk odalarını, bazı ürünleri ve reyonları çektirdikleri devamında da bilgi yarışmalarıyla da bazı sürpriz kodlarla kazanılan ödüllerle kasadan indirim alınabildiğini anlattı.

Bir sonraki konuşmacı “Türkiye’nin en büyük e-ticaret altyapısı” olan Ticimax firmasından Cansu Akdemir oldu. Cansu Akdemir, sunumunda oyunlaştırmada kullanılabilecek teknolojik altyapılar ve örneklere yer verdi. Sepet önerileri, pop-up gibi anlık indirimler ve hediye çarkı gibi teknik altyapıları ve olası oyunlaştırma kurgularından bahsetti.

Oyunlaştırma sadece şirketlerde satış ve karlılık gibi iş hedefleri için değil, sağlık gibi alanlarda da geniş kitlelerin ulaşabileceği bir iş modelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Milyon İstanbullunun daha aktif bir hayat yaşaması için adımsayar özelliğiyle geliştirdiği “Yürü Be İstanbul” uygulamasını İBB Spor AŞ Başkanı İ. Renay Onur, tanıttı. 3 ödül alan uygulama 200.000 ‘den fazla indirme ile 15 milyardan fazla adım atıldı. En çok adım atılan lokasyonlar Caddebostan, Elmadağ ve Moda iken saatler ise 15-16 arası oldu. En çok talep edilen ödüller İstanbul Kart yükleme ve Beltur Kahve olmuş. İ. Renay Onur, sunumunda Adım Adım ile başlayan oyunlaştırılmış sağlık uygulamaları deneyimini nasıl “Yürü Be İstanbul” projesine taşıdıklarını aktardı.

Arçelik şirketi kurum içi girişimcilik merkezi olan “Garage Innovation Hub” tarafından “Sürdürülebilirlik” odaklı geliştirilen oyunlaştırılmış uygulama olan “Nature Up” ürün yöneticisi Serap Enes tarafından paylaşıldı. Uygulama “karbon ayak izi hesaplamak” ile “offset” yani Karbon Ayak İzini azaltmak için bazı görevlerle başlanabiliyor. Bu görevlerle de puanlar ve ödüller kazanmak mümkün. Uygulama şu an sadece Arçelik çalışanları ve partnerlerine açık.

Hedef kitlenin sürdürülebilirlikle ilgili hedeflere ulaşmada 3 farklı oyuncu tipine göre ayırdıklarını, bazılarının sadece “learner-öğrenen” ama çoğunlukla hayatlarına sürdürebilir alışkanlıklar kazanmayan profillerin yanında, sadece ödül ve rekabet odaklı bu davranışları yapanların da “görevci-achiever” olarak ayrıldıklarından bahsetti.

Utilify kurucusu Bertuğ Oymak özellikle Blockchain tabanlı kişiye özel ve arşivlenebilir “NFT” eserlerinin uçak biletleri, akıllı kontratlar ve sertifikalar gibi konularda yurtdışında da şimdiden oyunlaştırma kurgularında kullanıldığını paylaştı. Bertuğ Oymak Birçok global ve büyük kurum “NFT tabanlı oyunlaştırma” projelerini 2023’te devreye aldıklarından bahsetti.

Verilen 30 dakikalık aradan sonra Türkiye’nin en büyük perakende firmalarından “BOYNER” ekibi ve Sertaç Özyurt ekrana geldi. Özellikle yeni dönemde biraz daha dışsal ödüller yerine “deneyim” gibi konularla oyunlaştırma projelerini kurguladıklarını paylaştı. Alışverişlerden kazanılan “Paracık” hemen kullanırken bazıları da biriktirmeyi seçiyorlar, bu biriktirenlere özel oyunlarla “paracık” artırabilecekleri tahmin ve bilgi yarışmaları kurgulanıyor. “Stil Yarışları” “Ödül Çarkı” gibi kurgularla hem stil yaratıp ya da başkalarının da stillerini değerlendirerek bu paracık’larını çoğaltıyorlar.

Türkiye’nin en önemli e-ticaret online firması Hepsiburada da “Oyna Kazan” platformu yer almakta. Farklı oyuncu tiplerine farklı oyunlu kampanyalarla ulaşan Hepsiburada buradaki deneyimlerini paylaştı. Süreklilik ve Seçim Hakkı nedenleriyle birden çok oyunu oyunculara göre kurguladıkları ve trafiği %75 artan ve sepeti büyüten bir ölçümleme yapılmış. Seçim hakkı ile ödül kuponlarının alışverişe dönüşü ciddi oranda artmış.

Türkiye’nin en önemli havacılık kurumu Pegasus’u temsil eden Esin İnan, kendi oyunlaştırılmış sadakat programı “Pegasus BOLBOL” üzerinde aylık 640.000 ‘den fazla oynanan ve 2 milyardan fazla BolPuan dağıtılan bu uygulamada, 1 milyona yakın oyuncunun yer aldığından bahsetti.

Oyunlaştırmanın özellikle finansal durumla ilgili uyarlandığı çok başarılı bir uygulama olan “Monay” uygulaması da ürün yöneticisi Özlem Senan tarafından aktarıldı. Özlem Senan, oyunlaştırmanın odağı olan “motivasyonun” tek başına bir uygulamanın başarısını sağlayamayacağını, Stanford Universitesinden BJ Fogg’un benzetmesi “Motivasyon maymun gibidir, güvenemezsiniz çok hareketli ve dalgalıdır.” sözüyle ifade etti. Aslında davranışları küçültmenin de önemli olduğunu “Küçük Alışkanlıklar- Tiny Habits” modeli üzerinden uygulamada yapılan bazı küçük oyunlaştırılmış küçük alışkanlıkları paylaştı.

Türkiye’nin en önemli zincir marketi ve en büyük müşteri portföyüne sahip “Migros” firmasından da “Migros Hemen” ürün yöneticisi Gökhan Özfırat, Migros’un da özellikle kısa süreli taleplerde biraz daha birlikte satın alma ve sosyal oyun kurgularıyla alışverişe yönlendirdiklerini paylaştı.

Yabancı dil öğrenmede de 2 genç girişimcinin oyunlaştırılmış uygulaması olan “LinqiApp” de sunum yapanlar arasındaydı. Uygulamanın Kurucusu ve aynı zamanda Gamfed Türkiye Gönüllüsü olan Aziz Ahmedov, uygulamada oyunlaştırma için “kanca modeli” ile ekledikleri yeni kullanıcılara “el sallama” özelliğiyle %1200 kullanıcı sayısında artış ve “üyelik aktiflemede %60 artış” sağladıklarını, uygulamada geçirilen sürenin %10-20 arası arttığı ve dahası uygulamayı tekrar açanların sayısının da oyunlaştırma öncesine göre %25 daha çok olduğunu paylaştı.

Etkinliğin son konuşmacısı olan Açık Beyin Kurucusu Prof. Dr. Sinan Canan’da oyunlaştırılmış uygulamaların aslında insanın özünde olan “hayatta kalma” duygularımıza dokunarak hormonlar sayesinde harekete geçirdiğini, oyunlaştırmanın gücünü keşfeden kurumların müşterilerin kalbine ve beynine dokunarak fark yaratacağını paylaştı.

Etkinliğin kapanışında çeşitli ödüller ve yapılan sunumlardan oluşan 10 soruluk bir bilgi yarışmasıyla “1000 TL Boyner ve ebebek ile Migros çekleri” katılımcılara dağıtıldı. Destekleyen tüm kurumlar paylaşıldı.

(Burada şunu söylesek nasıl olur?: Etkinliğin kapanışında yapılan sunumlardan oluşan 10 soruluk bilgi yarışmasıyla katılımcılara Boyner, ebebek ve Migros Hemen’den toplamda 1500 TL değerinde ödül dağıtıldı.)

Kapanış konuşmasında da Ercan Altuğ Yılmaz e-ticarette pandemi döneminde artan talebi yönetmek için odaklanan kurumların burada da görüldüğü üzere uygulamada geçirilen süreleri ve farklılaşma için seçenekli ödüllerle oyunlaştırmaya başvurulduğunu paylaştı. Oyun kurgularının biraz daha derinleşmesi için sosyal kurguların, sadece dışsal ödül değil içsel ödüllerin de yaratıcılık, seçim, söz hakkı, eğitim, bağış gibi konuların da öne çıkacağını paylaştı.

Oyunlaştırma kurgularını zenginleştirmek için bizzat Ercan Altuğ yılmaz ve Gamfed Türkiye ekibi tarafından geliştirilen TOY Gamification Decards’ta bulunan 180 adet kartı ücretsiz dijital versiyonlarını indirip inceleyebileceklerini paylaşarak etkinlik tamamlandı. www.gamificationdecards.com

Etkinliğin üçüncüsü için de 5 Haziran 2024 tarihi şimdiden belirlendi, ,ücretsiz kayıt olarak hem kesinleşen konuşmacıları ilk kez öğrenebilir hem de sürpriz bazı ödülleri kazanabilirsiniz.

https://oniki.net/etkinlik/gamfed/5-haziran-2024 /

Oniki, geliştirdiği yapay zekâ teknolojisiyle B2B matchmaking yapan hibrit event platformudur. Oniki konseptini tüm ayrıcalıklarıyla ister mobil uygulama ister bilgisayarınız üzerinden deneyimleyin. https://oniki.net/

Oyunlaştırma, oyun tasarım tekniklerinin iş hedeflerine uygulanması olarak tanımlanan bir iş modeli. Oyunlaştırma ile eticaret firmaları ve dijital uygulamalar geliştiren kurumlar tarafından sadece satışı arttırmak amaçlı değil, müşterileri tanımak, daha özel teklifler ve deneyimler sunabilmek ve uzun vadeli sadakat sağlamak için de başvurulmaya başlanılan bir iş modelidir.

Gamfed Türkiye, Uluslararası bir örgüt olan Uluslararası Oyunlaştırma Konfederasyonu Gamfed’in (International Gamification Confederation) Türkiye temsilciliğidir, kâr amacı gütmeden tümüyle ücretsiz oyunlaştırma odaklı etkinlikler düzenlemekte ve sunumlar yapmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

www.oyunlastirma.co

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