Herkese selam olsun… Bu hafta değerli bir isimle güzel bir röportaj yaptım. Ne yalan söyleyeyim, azcık kıskanmış olabilirim. Zira güzel işler yapanlara hep imrenirim. Ama takdir eder, elimden geldiğince herkese duyurmaya çalışırım. Bu hafta sonu kızım Masal Ebru Yavuz ile TÜYAP’taydık. İzlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF KİŞİSİ: SENARİST, YÖNETMEN, OYUNCU ‘SETENAY ACI URUÇ’

Bu hafta çok mutluyum. Çünkü değerli bir kadınla röportaj yapmanın onurunu taşıyorum. Elbette, yanında çok değerli insanlar var ama tek başına bu yükün altına girebilecek kadar güçlü ve yürekli bir kadın o… Katıldığı uluslararası yarışmalarda ülkemize 104 ödül kazandıran değerli insan, senarist, yönetmen ve oyuncu: ‘Setenay Acı Uruç…’ Geçtiğimiz hafta, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin sergi alanında, 104 ödül kazandıkları kısa filmi ‘Geçmişin Sesi’ ne ait bir çekim arkaplanı fotoğraf sergisini açtı. Fotoğrafların yüzde yüzünü neredeyse canım babam ‘Yaşar Şenyüz’ çekmiş. Kendisiyle beraber gittik ve değerli insan Setenay’la bir röportaj yapma imkânı bulduk. Keyifli okumalar…

Merhabalar, öncelikle sizi tanımak isterim? Setenay Acı Uruç kimdir?

İstanbul’da doğdum, kariyer hayatıma tiyatro eğitimi ile başlayıp yazarlık eğitimi ile yön verdim. Senaryo yazarlığı ve yönetmenlik yetkinliğinde Carl Jung ve Joseph Campbell çalışmalarının etkisiyle “İnsanın evrensel macera öyküsü” kuram gelişimini takip ediyorum.

“İnsanın evrensel macera öyküsü” cümlesinin sizdeki yankısı nasıldı ve filmde nasıl vücut buldu?

Joseph Campbell’in ‘Kahramanın Yolculuğu’ temasında anlattığı şekilde ilerler bizim hayatımız da. Birebir aynılıktan bahsetmesek bile ortak bir mirası genetik olarak da yüklendiğimiz bir gerçek. Her insan kendi yolculuğunun kahramanıdır. İçsel macerasında türlü engeller, geçilmesi zor eşikler ve çoğunlukla vazgeçmelerin getirdiği mutsuzluklarla yüzleşmek vardır. Filmde destanın Gılgamış üzerinden anlatıldığı o içsel macerasıyla eş değer ilerler. İnsanın kendini arama, yaratılmasında ki gizemlerin peşine düşmesi gibi zorlu dönemeçlerin sorularını sorar. Sanıyorum bunun en iyi yolu sanatla veriliyor

‘’Geçmişin Sesi’’ uluslararası yarışmalarından 104 ödülle ülkemizi taçlandırarak başarılı bir grafik yakaladı. Tüm bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Elbette sonuçtan oldukça memnunum. Anlaşılmak ve akabinde başarmanın vermiş olduğu cesaret bir sonraki adım için güçlü bir motivasyon. Öngörebildiğim bir zaman süreci değildi, belirli ülkelerin yarışmalarını seçtikten sonra süreç kendiliğinden gelişmeye diğer ülkelerden katılım desteği ve teklifi geldi.

Bildiğim kadarıyla, dünyanın birçok köşesinde yapılan, uluslararası kısa film yarışmalarında rekabet oldukça fazladır. Siz de bu yarışmalara katıldınız ve 104 ödül alarak hem projenizi hem de Türkiye’yi onurlandırdınız. Böylesine bir sonuç beklentiniz var mıydı?

İlk film deneyimim olduğu için mi bilmiyorum ama bu tarz bir beklentiyle yola çıkmadım. Hayatta beklenti olarak girdiğiniz her parantez hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Ama kendime şunu hep sordum; acaba anlaşılabilir miyim? Şimdi ise anlaşılabiliyor olmanın özgürlüğünü yaşıyorum.

Geçmişin Sesi sizin ilk özgün çalışmanız. Senaryosu ve yönetmenliği size ait olmakla birlikte oyuncusu olarak da yer alıyorsunuz. Deneyimlerinizi merak ediyorum.

Tüm senaryo yazarları bilirler ki, yazdığımız karakterle aramızda bir bağ var. Kimiyle uzun süre birlikteyiz, kimini sürece emanet ediyoruz. Filmin kadın karakteriyle, benim onu yazdığım dönem arasında ciddi bir his birlikteliği var. Filme yansımasındaki gerçeklikten daha iyi analizini yapabiliyorum. Yazmakla yönetmek arasında epey uçurumlar doğabiliyor. Tecrübesi eşsiz evet ama galiba başarının da zorlukla çok ilişkisi var.

Filmin teması Gılgamış Destanı. Sizin tabirinizle tarihi modern uyarlamasında çağı yakalayan bir başarı diyebilir miyiz?

Tarihsel büyük bir olayı bir destanı, hele ki M.Ö 2000’li yıllardan söz edecek olduğumuzda, şu an yaşadığımız çağa evrilebilmek gerektiğini düşünüyorum. Çağı doğru yakalamak, anlatmak istediğini meseleyi, doğru kitleye ulaştırmak için modernizmi kullanmak en iyi yöntem. Gılgamış Destanı; dijital, interaktif, belgesel, uzun metraj gibi birçok deneme ile başarıyla anlatılabilir.

Filmdeki kadın başrolün zor olanı seçmesi ve dönüşümünü işlemişsiniz. Mutsuzluğun ve çaresizliğin kuvvetli aktarımını destan ile nasıl bağlıyorsunuz?

Gılgamış Destanı aşkın ve ölümün destanı. İçerisinde hayat ile ilgili en temel soruyu ve o sorunun en insana yakın cevabını bulabiliyorsunuz. Üzerinden asırlar geçti, insanlığın ölümle ve aşkla olan soruları asla bitmedi, netlik bulamadı. Yaratılmış olana bazı sınırlar koyduğunuzda, bir dirençle karşılaşıyorsunuz. Ve tam da bu noktaya yaşam deniyor. Mutsuzluğun karşısında mutlu olmak ve hedefe giden yolda maalesef deneyiminiz en çok mutsuzluk. Bir daha asla meseleniz her ne ise bir önceki halinize dönemiyorsunuz. Kadın karakter olan Sinemis’te, aslında Gılgamış’ın en iyi dostu olan Enkidu’yu yani Gılgamış’ın alter egosunu işledim. Ölümle kendi yaşamınızı yitirme korkusuyla değil de çok sevdiğiniz bir insanı kaybettiğinizde yüzleşiyorsunuz. Yola nasıl devam edeceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Sadece zamana hâkim değilsiniz ama onunla oynayıp, esnetip, başka şekiller almasını sağlayabilirsiniz.

Geçmişin Sesi; filmini, kadim bir kültürün gizemiyle geçmişten geleceğe yazılmış bir mektup olarak değerlendirebilir miyiz?

Kahraman dediğimiz kişilerin ortak bir özelliği var, seçildiklerinin farkında olmadan insanlar tarafından en cesur olarak seçilenler: Karşı konulamaz varlıklar olmak. Geçmiş ve gelecek dediğimiz her olgu dönüşümlü olarak birbiriyle iç içedir. Ve bir kahraman, nerede olursa olsun benzer bir başka ruhu, kalbine en yakın olanı hissedebilir ve filmde gördüğümüz gibi sonuçta onun kurtarıcısı da olabilir.

Tarihsel olgular ve mitoloji üzerine ayrı bir ilginiz olduğu için edebi bir esere dönüşümünde hangiteknikleri kullanıyorsunuz?

Sahip olduğunuz bilgi ve birikim nihayetinde bir yola çıkabiliyorsunuz. Mesele ise bu bilgiyi nasıl kullandığınız. Yüzyıllar geçtikçe insan anlıyor ki anlatılmayan bir hikâye yok. Benzer öyküler ve sonuçlarla bezeli çok yönlü bir dünya var. Sizi siz yapan tüm yönlere bakış açınız, sizde uyandırdığı ilgi ve gitmeyi seçtiğiniz yön. Mitoloji ise epik bir dünyada sizi birçok evrenin karşıladığı müthiş bir dünya. Yazarlığınızı besleyen, içinizde olup biteni anlamınızı sağlayan ve tamamen size özel eşsiz bir yol.

Türkiye’nin başarılı bir kadın yönetmeni olarak dünyanın sayısız ülkelerinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Nasıl karşılandınız?

Son yıllarda giderek artan bir pozitif ayrımcılık durumu var. Bence normal algılaya ulaştığında elbette daha rahat edeceğimiz bir süreç bizleri bekliyor olacaktır. Zorluklarla değil ama desteklerle karşılaştı diyebilirim. Kadının yaratıcı sürecin önemli bir parçası olduğu dünyada, pozitif ayrımcılığa dahi ihtiyaç duymadığı bir gelecek umuyorum.

Filme geri dönecek olursak, oyuncu kadrosu ve ekip ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu konuda çok şanslı olduğumu belirtmek isterim. Alanında uzmanlaşmış ve usta isimlerle çalışma imkânı buldum. Sevgili Muazzez İlmiye Çığ, Muhlis Asan, Orhan Aydın, Yaşar Şenyüz ve sevgili Tan Taşçı. Doğru birlikteliklerde hissettiğiniz bir mesele var, içerde size seslenen ve yolun doğruluğunu teyitleyen. Sanıyorum en güzel direktif o sesi dinlemek ve peşinden ayrılmamak.

Sizin için bir filmi başarılı kılacak olmazsa olmaz dediğiniz nelerdir ?

Öncelikle filminizin senaryosunu doğru yansıtacak bir afişe sahip olmanız. Sizi alır ve üç basamak birden öne çıkarır. Eğer yönetmenliğini yaptığınız bir filmin aynı zamanda senaryosu da size aitse, o zaman o senaryoyu çekebilecek kıvama getirmek, kolaylaştırmak en önemli basamaklardan birisidir. Ve filminizin müzik seçimleri olmazsa olmazdır. Müzik sinema ile birleştiğinde evrensel bir büyü oluşturur. Ve bu sayede kitleleri birbirine bağlayacak o kuvvetli bağa sahip olabiliriz.

Kendisine şahsım adına çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Yolunuz açık ve bereketli olsun…

HAFTANIN KEŞİF ALBÜMÜ: ONUR SEVİGEN'İN YENİ EP'Sİ ''TUHAF''

Onur Sevigen'in yeni EP'si ''Tuhaf'' yayınlandı...

Onur Sevigen geçtiğimiz aylarda ‘'Kalbin Aksın'' single'ı ile müjdelediği yeni EP'si ''Tuhaf'' ile projelerini yayınlamaya hız kesmeden devam ediyor.

''Kalbin Aksın'' ile birlikte ‘'Angara Angara, Kardelen, Tuhaf ve Divane'' nin yer aldığı EP’de, tüm şarkıların söz, beste, aranje ve mix'leri Onur Sevigen imzası taşıyor. Sanatçının bu projesinde söz yazarı ve besteci kimliği ile birlikte prodüktör kimliği bir kere daha dikkat çekiyor.

Onur Sevigen, tercih ettiği sound'ları herhangi bir janr ile sınırlandırmadan türler üstü bir yerde konumlandırıyor. Sanatçı, Londra'da doğup büyümüş olması ve oradaki müzik eğitiminin yarattığı bakış açısını, Anadolu'da doğan müzik türlerinin prensipleri ve enstrümanları ile bir araya getirerek deneysel bir noktaya taşıyor.

EP'nin focus track'i olan ''Angara Angara''nın şarkı ile aynı anda dijital platformlarda yerini alan video klibi ise Burak Kurt yönetmenliğinde çekildi.

''Sanatçı 2021 yılında yayınlanan 'Paramı Ver', 'Beyinler Sakat', 'Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı' ve 2022 yılında yayınlanan 'Yaşasın Aman' single çalışmaları ile müzik yolculuğundaki rotasını Türkiye'ye çevirdiğini dinleyicisine gösterdi. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ''Az Bile'' EP'si ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, yeni EP'si ''Tuhaf'' ile arka arkaya yayınlamaya devam edeceği projelerinin de sinyalini veriyor.''

Onur Sevigen'in yeni EP'si ''Tuhaf'‘ 3 Kasım tarihi itibariyle DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında.

ONUR SEVİGEN - TUHAF Künye Bilgileri:

- Kalbin Aksın

- Tuhaf

- Angara

- Divane

- Kardelen

Söz&Müzik: Onur Sevigen

Aranje&Mix: Onur Sevigen

Mastering: Kevin Tuffy

Video Klip Yönetmen: Burak Kurt

HAFTANIN KEŞİF FUARI: ‘40. TÜYAP KİTAP FUARI’

Masal doğduğu ilk sene hariç, 9 senedir aralıksız geliyor gerek Masal’ın gerekse kendi şahsi kütüphanem için yazarları tarafından imzalanmış kitaplar alıyorum. Bu kızımla, bizim için bir ritüele dönüştü. Her sene iple çekiyor, para biriktiriyor ve hangi kitapları alacağımızın planını yapıyoruz. Her ne kadar geçmiş yıllara nazaranla bu sene fazla kitap alamamış olsak da kitaplarla dolu bir gezegende aynı havayı solumak oldukça keyifliydi… Elbette bir de yazarlarıyla aynı havayı solumak bence en güzel yanı. Umarım önümüzdeki senelerde ben de oradaki yazarlar gibi aynı heyecanı paylaşır, okurlarıma güzel notlarım eşliğinde kitaplarımı imzalarım…

Maalesef her şey arttığı gibi, kitaplar da oldukça zamlıydı. Geçtiğimiz yıllarda 60-70 kitap alabilirken, bu sene 30 kitap anca alabildik. Kitap fuarının piyasadaki kitapçılarla eş değer rakamlarda oluşu beni üzdü açıkçası. Zira kitap fuarının bir ayrıcalığı olmalı diye düşünüyorum.

Kimlerle karşılaşmadım ki… Dünyanın birçok yerinde hayran kitlesi olan, ki fuara onu görmek için dünyanın birçok ülkesinden gelmişlerdi, alçak gönüllü, güzel insan oyuncu ve yazar ‘Engin Akyürek…’

Mizahi yanlarını sevdiğim, birlikte sahne gösterileri de yapan, oyuncu ve yazar kimlikleriyle hayran olduğum ‘Zafer Algöz ve Can Yılmaz…’

Çocukluktan gençliğe doğru adım attığım yıllarda, ‘Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ serisiyle tanıştığım ve beni çok heyecanlandıran değerli insan ‘İpek Ongun… ‘

Hümanist Kitabevi’nin değerli sahibesi Menekşe Polatcan Serbest ve o esnada kitaplarını imzalayan değerli yazar Murat Sağman "Borsada Oynanmaz, Borsada Yatırım Yapılır" diyor. Büyük zevkle okuyacağım...

Geçen yaz çektiğimiz, benim de rol aldığım ‘Kelebeklerin Çığlığı’ sinema filmimizin yardımcı yönetmeni ve oyuncularından ‘Serli Seta Nişanyan…’

Setem vasıtasıyla tanıştığım, değerli hocam ‘Rıza Oylum…’

Geçen hafta sayfamda röportajını sizlerle paylaştığım ‘Şükrü Alkan’ hocam…

Tüm kitapları imzalatmanın mutluluğunu yaşıyorum… Her birinin ellerine, emeklerine sağlık. Nicelerine…