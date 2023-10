Sevgili abim, manevi babam Yaşar Şenyüz bildiğiniz üzere hastanede, tedavi altında. Kendisine sürekli 0 Rh+ kana ihtiyaç duyuluyor. En yakın Kızılay’a gidip, kan bağışında bulunabilirsiniz. Bizler için çok kıymetli olan Yaşar abimiz için hepinizden güzel dualar, enerjiler bekliyoruz… Kendisine her şey için minnettarım. Varlığı bizim için çok kıymetli. Bu hafta sayfam birçok keşifle dolu… Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF TİYATROLARI :

“THE DIVA”

Nebi Birgi’nin yazıp yönettiği ve başrolde olduğu müzikal 12 Yapım ve Akustikhane ortak yapımı ile sahneleniyor. Oyunun müziklerini Nebi Birgi ile birlikte besteleyen Orkun Zafer Özgelen aynı zamanda orkestranın müzik direktörlüğünü üstleniyor.



Bu hikâye biraz romantik, biraz hüzünlü, Diva'nın varoluşundan gerek biraz da komik. Hikayemiz müzikal hayalleri kuran genç bir Türk oyuncunun yıllar içerisinde Broadway'de tutunması ve sonucunda seçildiği ilk başrolünü içeriyor.



İşte The Diva!



The Diva Drag Queen performansını sergilerken anlatıyor kendi hikayesini. Kendinden bahsederken hatırlıyor neler olduğunu, samimi bir sohbet gibi. Bazen dedikodularla, bazen hayatın en sert gerçekleriyle örülü ama oldukça samimi hikayesini dinliyoruz Diva'nın.

New York'a ilk gelişi, ilk ilişkisi, son ayrılığı, yeni insanları, annesi, annesine ne kadar güvendiği, en yakın arkadaşı, kısacası Diva'nın devasa ama bir yandan da küçücük dünyası.



Rengarenk bir dünyanın içerisinde, önündeki yolu yürüyen, hayatını değiştiren bir hayalperestin keşkelerle dolu öyküsü. Sonunda siz de keşke demeyeceksiniz belki, nasıl bir hayatı olurdu diye düşüneceksiniz. Belki sonra kendiniz için öyle düşüneceksiniz.





KÜNYE:

Yapımcı : 12 Yapım & Akustikhane

Yazan & Yöneten : Nebi Birgi

Müzik & Beste : Orkun Zafer Özgelen & Nebi Birgi

Müzik & Söz Yazarı : Nebi Birgi

Müzik & Düzenleme : Mehmet Özen

Sanat Danışmanı : Zafer Yılmaz

Yönetmen Yardımcısı : Elif Özdemir

Sahne Amiri : Nur Yüksel

Dekor Tasarım : Emel Ülüş

Kostüm Tasarım : Ece Pınar Demirel

Afiş Tasarım : Metin Toplu

Işık Tarım : Zafer Yılmaz

Makyaj : Sedanur Öztürk

OYUNCULAR:

The Diva : Nebi Birgi

Anne : Tuğçe Özlü Şentürk

Kanki : Elif Özdemir

Kız Arkadaş : Melisa Taşgın

ENSEMBLE:

Melisa Taşgın

Anna Shmanko

Nazin Reyes Alameda

Can Yücetaş

ORKESTRA:

Piyano & Klavye : Orkun Zafer Özgelen

Davul : Bahri Bekil

Gitar : Arda Demirbağ

Bas Gitar : İbrahim Gönenç

Trompet : Münif Temizkan

Sevgili Nebi’yi Haldun Dormen hocamızdan müzikal eğitimi alırken tanıma fırsatı elde ettim. Provalarımıza ilk geldiği andan itibaren pozitif enerjisiyle hepimizi içine aldı. Tanımaktan keyif duyduğum nadide insanlardan biridir Nebi… Dilerim güzel enerjisi daim olur. Bu arada inanılmaz yetenekli, bir o kadar yakışıklıdır. Onu izlemekten çok keyif alıyorum. En kısa zamanda sizler de canlı performansını izlemelisiniz…

Sezonun ilk oyunu 20 Ekim 2023 Cuma Günü Saat 20.00’da Watergarden Alışveriş Merkezi’nin içinde bulunan Duru Sahnesi’nde… Biletleri tiyatrolar.com.tr den temin edebilirsiniz.

“BİR GÜN BİR TELEFON GELİR”

Bir haber de benim de kadrosunda yer aldığım Züyatro’dan… 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Çekmeköy’de Hamidiye Kültür Merkezi’nde sezona ‘merhaba’ dedik. Açıkçası seyirciyle buluşmaya hasret kalmıştık. Sezonun açılmasıyla oyun takvimimiz oluşmaya başladı.

Nihat Semiz’in sponsorluğunda, Zülfikar Yazgaç’ın kaleme alıp, yönetip ve kilit bir karakterle rol aldığı "Bir Gün Bir Telefon Gelir" oyunumuzun kadrosunda; 90’lı yıllarda, Yeşilçam filmlerine ve gazino sahnelerine damgasını vuran Merih Fırat, şu anda çekimleri Safranbolu’da devam eden ‘Zübeyde Hanım’ filminde de rol alan Yaşar Ayvacı, hunharca gülen adam Yaşar Şengül, birçok reklam ve dizide rol alan güzeller güzeli arkadaşım Gülşen Sezek, can insan, güzel kalpli gerek reklamlardan gerekse sinema filmlerinden tanıdığımız Tolga Öz ve 80’ler dizisinde ‘Gün Gelecek…’ diye cümleye başlayan, ‘46’lık Sabri’ karakterine hayat veren yılların oyuncusu Mehmet Elmas ve bendenizin yer aldığı; teknikte Murat Donat’ın oturduğu oyunumuz Kasım ayında gümbür gümbür geliyor. Lütfen tarihleri not edin!

11 Kasım Bahçelievler

24 Kasım Sultangazi

26 Kasım Kartal sahnelerinde olacağız. Oyunumuzun karelerini çeken ve harika afişini tasarlayan Yaşar Şenyüz abimize çok teşekkür ederiz. İyi ki var!

Bizleri sosyal medyalarımızdan takip edebilirsiniz…

HAFTANIN KEŞİF FESTİVALİ: “1.ULUSLARARASI BODRUM TİYATRO FESTİVALİ”

Uluslararası Tiyatro Festivali Bodrum’da düzenlenecek…

1.Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, 3-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivali, 6’sı yurt dışından 23 farklı prodüksiyonla ve 7 farklı mekânda düzenlenecek.

"Başka bir Bodrum Mümkün"

Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, 3-16 Kasım tarihleri arasında "Başka bir Bodrum Mümkün" mottosuyla seyirciyle buluşacak.

Festival boyunca Türkiye’den yerli yapımlar dışında Almanya, Belçika, Şili, Yunanistan ve Fransa’dan ortak üretimler izleyicilerle buluşacak. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğini üstlendiği 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, çağdaş danstan performatif sunuma, dans tiyatrosundan konserlere ve müzikli edebiyat okumalarına uzanan dopdolu ve rengarenk bir içerik sunacak.

6’sı yurt dışından 23 farklı prodüksiyonla ve 7 farklı mekânda düzenlenecek festivalin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Festivalin açılışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı, Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in sahnelediği "Deli Dumrul" ile 3 Kasım’da Bodrum Kalesi’nde yapılacak. Festival, 16 Kasım’a kadar Inspera Sahne, Inspera Mini Sahne, Inspera Açık Sahne, Bodrum Kalesi, STS Bodrum, Heredot ve Nurol Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

https://biletinial.com/tr-tr/etkinlikleri/1-uluslararasi-bodrum-tiyatro-festivali sayfasından bilet temin edebilirsiniz.

HAFTANIN KEŞİF ŞARKICISI: “HAKCAN’DAN UNUTTUN MU BENİ? YORUMU”

GELECEĞİN MİNİK SERÇESİ PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ…

Sezen Aksu'nun Unuttun mu Beni? şarkısı genç yetenek Hakcan tarafından seslendirildi. 17 yaşındaki Hakcan'ın gitar eşliğindeki performansı büyük alkış toplarken geleceğin Sezen Aksu'su yorumları yapıldı.

ÜNLÜ SANATÇI SEZEN AKSU ŞARKISI ‘UNUTTUN MU BENİ?’ YENİDEN GENÇ YETENEK HAKCAN TARAFINDAN SESLENDİRİLDİ.

Ünlü ismin şarkısı "Unuttun mu Beni? " akustik versiyon ile seslendiren Hakcan'ın performansı büyük ilgi gördü. Genç şarkıcının performansı internet ortamında en çok paylaşılan şarkılar arasında yer almaya başladı.

İşte o şarkının sözleri:

Unuttun mu beni, her şeyimi?

Sildin mi bütün izlerimi?

Hiç düşmedim mi aklına?

Hiç çalmadı mı o şarkı?

O sahil, o ev, o ada

O kırlangıç da mı küs bana?

Hiç düşmedim mi aklına?

Hiç çalmadı mı o şarkı?

O sahil, o ev, o ada,

O kırlangıç da mı küs bana?

Sanırdım ki aşklar ancak filmlerde böyle...

Ben hâlâ dolaşıyorum avare,

Hani görsen, enikonu divane,

Ne yaptıysam olmadı, ne çare?

Unutamadım, gitti!

Ey aşk, neredesin şimdi?

Sen de mi terk ettin beni?

Ne hata ettiysem, affet!

Büyüklük sende kalsın, e' mi?

Ey aşk, neredesin şimdi?

Sen de mi terk ettin beni?

Ne hata ettiysem, affet!

Büyüklük sende kalsın, e' mi?

Sen de olmazsan eğer, batar artık bu gemi...

