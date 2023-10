Herkese selam olsun…

Özellikle tüm dünyada pandemiden sonra kaotik bir ortam oluştu. Her şeyin fiyatı tahmin edemeyeceğimiz ölçüde artmaya başladı ki bu da maalesef, her zamanki gibi, önce sanatsal faaliyetleri olumsuz şekilde etkiledi. Etkilemeye de devam ediyor. Hemen hemen her gün şahsıma birçok ajanstan, gruptan reklam ve diziler için teklifler geliyor. Tanıtım, oyun, vb. videolar çekmemiz bekleniyor. Ancak verilen bütçeleri gördüğümüz vakit, hepimiz çok sinirleniyoruz. A plus diye adlandırılan oyuncuların aldığı rakamlarla; ünlü olmayan, tanınmamış oyuncuların aldığı rakamlar iki ayrı uçta duruyor. Figürasyon bütçelerinden hiç bahsetmek istemiyorum. Ki onlar birçok karenin olmazsa olmazları. Hem sette birçok mobbinge maruz kalıyorlar, hem de yemekte ayrı tutuluyorlar ki bazen hiç verilmiyor, her türlü zor koşulda çalışıyorlar. Ne için; sadece 400 Tl. için… Bu konularla alakalı yazılacak çok şey var. Yavaş yavaş birtakım düzenlemeler başladı. Onlarla ilgili önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir haber yapacağım. Her hafta elimden geldiğince sayfamda; birçok ‘no name’ sanatçıya, gruplara da yer vermeye çalışıyorum. Haberi görüp, fazladan bir kişiye sayemde ulaşabilirlerse, ne mutlu bana… Bu kara düzende hepimizin birbirine destek olması şart ve elzem…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF TÖRENİ: “25. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ”

Bu sene 25. Kez düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri oldukça keyifli bir törenle sahiplerine kavuştu. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan etkinliğe birçok değerli arkadaşım da katılmıştı. Onlarla karşılaşmak oldukça keyifliydi.

Törenin başında harika bir şov sergilendi: Hem projeksiyondan yansıyan görüntüler hem de sahnenin üzerindeki performanslar 100. Yılını kutlayan Cumhuriyet’imize çok yakıştı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca bir oyuncu olarak, ekseriyetle sahneye çıkmadan önce yaşadığımız o karmaşık duygular ve sonrası harika bir şekilde kaleme alındığı için çok teşekkür ederim.

Benim için törende çok değerli bir isim vardı. O da tiyatroya ömrünü adamış: ‘Zihni Göktay…’ Geçen sene kendisine Yapı Kredi Özel Ödülü verilmişti. 73 oyunda oynayan Göktay, ödülünü alırken, kendisine şimdiye kadar hiç Afife Jale ödülü verilmemesine gönderme yaparak “Hiç olmazsa gider ayak bu ödüle sahip olmanın gururunu yaşıyorum” demişti. Kendisiyle tanışma ve sohbet etme imkanına eriştim. Beni çok sıcak karşılayarak, oyunlarına davet etti.

YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ 25. KEZ SAHİPLERİNİ BULDU!

Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle 25. kez sahiplerine kavuştu. Her yıl sanat ile iş dünyasını bir araya getiren ve 25 yılda Türk tiyatrosuyla bütünleşen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlandığı bu yılda çeyrek asrı geride bırakan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, adeta tiyatronun kutlama gecesine dönüştü. Görkemli bir açılış şovuyla başlayan ödül törenin sunuculuğunu ise Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli gerçekleştirdi.

25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan layık görüldü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü 1923 Müzikali kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise başarılı oyuncu Merve Dizdar oldu.

25 yıldır tiyatronun gelişimine destek oluyoruz

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 25 yılda tiyatroya çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, şunları söyledi: “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile 25 yıldır Türk tiyatrosunun cesur ve ilham veren figürü Afife Jale’nin adını yaşatıyoruz. Türk kadınına, tiyatronun sahnelerinin kapılarını cesurca açan Afife Jale’yi anmayı sadece geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda geleceğe de bir ilham kaynağı olarak görüyoruz. Bunun için tiyatromuzun en parlak sanatçılarını ve onların en iyi eserlerini onurlandırdığımız bu köklü organizasyonla sadece sanatçıları takdir etmiyor; sanat dolu bir geleceği inşa etmek adına tiyatromuzun gelişimine de destek oluyoruz. İnsanların bir araya gelmeleri ve duygusal deneyimlerini paylaşmaları için en iyi yollardan biri olan tiyatronun, insan hayatına ne kadar değer kattığını biliyoruz. Bu nedenle 25 yıldır ‘Tiyatro varsa ben varım’ diyoruz. Geride bıraktığımız çeyrek asırda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ni, her sezon sonu gelenekselleşen bir kutlamaya dönüştürebilmenin büyük gururunu yaşıyoruz.’’

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde doğru ve adil bir değerlendirme için çok titiz çalışıldığını ifade eden Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün şöyle konuştu: “Bu sene de çok renkli ve çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Sezon boyunca muhteşem performanslar izlediğimiz. Tiyatromuzun bu gelişimine şahitlik etmek, gelecek için bizleri çok heyecanlandırıyor. 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde aday olan ve ödül kazananları; bununla birlikte bu muhteşem sezonun mimarı tüm tiyatrolar ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki ödül organizasyonları için çıta olmayı başarmış bu özel organizasyonun var olmasını sağlayan Yapı Kredi’ye, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’na ve ödüllerin sahiplerine ulaşması için büyük emekler veren jüri arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha nice yıllar aynı azim ve heyecanla tiyatromuzun zengin mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz.’’

YAPI KREDİ'NİN TEV BURS FONU BÜYÜYEREK SÜRECEK

Geçen yıl, Yapı Kredi’nin Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturduğu burs fonu ile tiyatro alanında eğitim alan, 16 farklı şehirden öğrenciye burs verdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Merih Tangün, bu yıl da devam eden burs fonu programıyla, şu anda 17 lisans, 1 doktora öğrencisine destek olduklarını belirtti.

Afife’de bence ille ödül kazanmanız gerekmiyor, aday bile gösterilmek büyük bir onur… O yüzden kazanan, kazanamayan herkesi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum… Ayrıca önemli bir duyuru da yapmak istiyorum…

AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ'NE BAŞVURU SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Prof. Dr. Merih Tangün, gelecek seneden itibaren başvuru sisteminde bir değişikliğe gidileceğini açıkladı: Tiyatrolar oyunlarının değerlendirmeye alınması için sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecek. Böylece oyun takibini gerçekleştirmek hepimiz için daha kolay olacak.

ÖDÜL KAZANANLAR :

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı : Cem Yılmazer, 1984 oyunuyla

Yılın En Başarılı Sahne Müziği : Oğuzhan Balcı, Fosforlu Cevriye oyunuyla

Yılın En Başarılı Hareket Düzeni : Maral Cerenoğlu Fosforlu Cevriye oyunuyla

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı : Eylül Gürcan, Tartuffe oyunuyla

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı : Burak Etöz ve Cem Yılmazer, 1984 oyunuyla

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı : Yunus Eski, Talihsiz Çocuk Parkı Yaralanmaları oyunuyla

Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu : Tolga İskit, Çemberimin Anası oyunuyla

Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Binnur Şerbetçioğlu, Fosforlu Cevriye oyunuyla

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu : Hakan Gerçek, Üçüncü Richard Niçin Yaptım oyunuyla

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu : Özlem Zeynep Dinsel Kızlar Ve Oğlanlar oyunuyla

Yılın En Başarılı Yönetmeni : Murat Daltaban, 1984 oyunuyla

Yılın En Başarılı Oyunu : 1984/Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu

HAFTANIN KEŞİF KİŞİSİ: “ÖZGÜR ONUR DAMAR”

Yeni insanlar tanımayı her zaman çok sevmişimdir. Ancak üreten ve üreterek çoğalan insanları tanımayı ve sizlerle tanıştırmayı daha çok seviyorum.

Gelelim, Feyk Sahne ve elbette Özgür Onur Damar beyle tanışmamıza… Bir gün değerli arkadaşım Anıl Yedikat beni aradı ve Feyk Sahne’den, değerli ekibinden bahsetti. Oyunlarına davet etti. Seve seve gittik. Oldukça keyif aldığım, ince düşünülerek kaleme alınmış, birçok yere de selamını çakan lezzetli bir oyun olmuş: ‘Başlangıç’. Sahne aşkı öyle bir şeydir ki, serumlarını yiyip gelmiş oyuncular… Zira perde denildi mi, açılır… Şimdi şunu da belirtmek istiyorum, her biri birbirinden değerli bu güzel arkadaşlar, aslında birçok yerde güzel projelere imzalar atıyorlar. Ama biraz daha kendilerini tanımak istedim ve sizler için ufak bir röportaj yaptım… Keyifli okumalar…

Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1985 Mersin, Erdemli doğumluyum. 2011 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro - Oyunculuk Bölümünden mezun oldum. Birçok Tv dizisi ve sinema filmlerinde oyuncu olarak görev aldım ve aktif olarak tiyatronun içinde oldum. 2022 yılında kurulan ve kurucu ortaklarından olduğum Feyman Kültür Merkezi ( Feyk Sahne ) ’de görevimi sürdürmekteyim.

Feyman, Feyk Sahne… Oldukça değişik bir isim, manasını öğrenebilir miyim?

Feyman kelimesi "iyi ahlaka yönelme, ahlakta olgunluğu amaçlama" anlamına gelmektedir. Kültür merkezimizin ismini bu nedenle Feyman koyduk. Feyk Sahne ismi de "Feyman Kültür" ün kısaltması olarak sahnemize koyduğumuz isimdir.

Yeni sahneniz de hayırlı olsun öncelikle... Böyle bir zamanda, büyük bir riske girmişsiniz… Öncelikle bundan dolayı sizleri tebrik etmek istiyorum. Elimden geldiğince de destek vermek isterim… Peki sahne için hedefleriniz neler? Zira hepimiz biliyoruz ki, bir sahneyi ayakta tutmak hele ki şu zamanda çok zor…

Çok teşekkür ederim. Böyle bir sahneye sahip olmak hepimizin hayaliydi. Bu noktada öncelikle kurucu ortaklarımızdan Ercan Özdal’a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu hayalimizin gerçekleşmesinde ilk adımı atan kişi o olmuştur. Kültür Merkezimiz 120 seyirci kapasiteli Büyük Sahne ve 50 seyirci kapasiteli Cep Sahne’den oluşmaktadır. Ayrıca geniş bir fuaye/sergi alanımız, Tiyatro Kafemiz ve dönüştürülebilir stüdyomuz bulunmaktadır. Henüz bir yaşında olmasına rağmen kültür merkezimiz çeşitli misafir tiyatro ekiplerine kapılarını açmış ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Feyk Sahne olarak eğitime çok önem vermekteyiz. Bu kapsamda 4 aylık periyotlardan oluşan “Açık Tiyatro Oyunculuk Atölyesi” ni hayata geçiriyoruz. Alanında uzman çok değerli eğitmen kadrosuyla bu atölyede oyucu adaylarına, oyunculuk ve oyunculuğun gerektirdiği tüm disiplinleri ( Hareket – Dans, Ses/Konuşma – Diksiyon, Doğaçlama, Tiyatro Tarihi ve Dramaturji ) öğrenebilecekleri bir eğitim programı ile sahneye sağlam bir adım atmalarına yardımcı oluyoruz. Kayıtlarımız devam etmektedir.

Ekipten de biraz bahseder misiniz?

Ekibimiz çok eğlenceli, kabiliyetli, yaratıcı ve enerjik bir ekip. Kocaman bir aile gibiyiz. Yönetmenimiz Nesimi Kaygusuz. Nesimi hocamız sadece bir yönetmen değil aynı zamanda abimiz oldu. Bütün bir prova sürecinde ondan çok şey öğrendik. Sadece bir oyun prova süreci değil bir okul gibiydi. Oyun içi sıkıntıların yanı sıra hepimizin kişisel sıkıntıları ile de ayrı ayrı ilgilendi. Hakkını ödeyemeyiz. Oyuncu kadrosunda ise benle beraber Meriç Akay, Ercan Özdal, Yaşar Bayram Gül ve Şevket Çemç bulunmakta. Hepsi de benim çok eski arkadaşlarım. Onlarla bu projede aynı sahnede olmak gerçekten gurur ve heyecan verici. Oyunumuzun müziklerini Fırat Deniz Haznedaroğlu yaptı. Dekor uygulamada Canan Şakar ve asistanlarımız Neslihan Özyetiş, Muhammet Aslan. Herkesin çok emeği var.

Çok keyifli bir oyun izledik. Emeklerinize sağlık. Hem oyunun yazarı hem de oyuncusu olarak sizi tebrik ederim. "Başlangıç" ın, başlangıç noktası neydi?

Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir soru benim için. Ben bu oyunu 2015 yılında yazdım. Hayatımın sıkıntılı bir dönemiydi her anlamda. Çeşitli çıkış yolları arıyordum ve yeni bir başlangıca ihtiyacım vardı. Oyun yazma fikri kafamda netleşince ilk olarak adını koydum. ‘BAŞLANGIÇ.’ Konuyu bulmak sonrasında daha kolay oldu. Çocukluğumdan beri ilgi alanım olan astronomi bu anlamda yardımıma koştu. Tabii oyunun ilk eskizi oluştuktan sonra üstünden tekrar tekrar geçtim ve son haline ulaştı.

Oyun birçok yere selam çakıyor. Merak ettiğim bir nokta var. Bu kısımlar metinde var mıydı yoksa provada mı ortaya çıktı?

Aslında bahsettiğiniz noktaların büyük bir çoğunluğu metinde olan göndermeler. Tabii ki prova sürecinde güncel bir iki noktaya da değinmeyi unutmadık.

Hazırlık sürecinde en çok karşılaştığınız zorluklar var mıydı?

Aslında en çok karşılaştığımız zorluk sahnenin yapım aşamasında provalara başlamamızdan ötürü doğan zorluklardı. Hem oyunumuzun hem de sahnenin birçok maddi giderleri olduğu için bu süreçte evet biraz zorlandık ama üstesinden gelebildik.

Oyun takviminizi de öğrenebilir miyiz?

Şu an için planlanan oyun tarihimiz 28 Ekim Cumartesi saat 20:30 Feyk Sahne’de. Tarihler netleşince sosyal medyadan duyurusunu yapacağız. İlgilenenler sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir. Facebook ve Instagram’dan @feyksahne yazarak ulaşabilirler.

Başka projeleriniz var mı?

Elbette. Şu an kurucu ortaklarımızdan Kays Aykut’un oynayacağı, Ali Yörükoğlu’nun yazıp yönettiği “CAN” isimli oyunun provaları devam etmektedir. Kasım ayı içinde prömiyeri yapılacak. Aynı zamanda yine kurucu ortaklarımızdan Yaşar Bayram Gül’ün oynayacağı Nesimi Kaygusuz’un yöneteceği W.Shakespeare’nin Othello isimli oyununun tek kişilik uyarlaması hazırlanmaktadır. Ve yine benim yazdığım ve yöneteceğim “Seyr-i Serüven” isimli orta oyununu yıl bitmeden sahnelemeyi planlıyoruz.

Oyuncu, yazar adaylarına tavsiyeler vermek ister misiniz?

Sadece şunu söyleyebilirim. Asla pes etmesinler. Çünkü bu meslek diğer mesleklerde olduğu gibi birçok zorluklar ve engellerle dolu. Belki daha da fazla. Ama her ne olursa olsun asla vazgeçmesinler.

Yolunuz hep açık ve bereketli olsun… Her zaman yanınızdayım… Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum…

HAFTANIN KEŞİF TİYATRO OYUNU: “GABO İLLİAS”

‘GABO İLLİAS’ EKİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Yozgatlı İlyas’ın Nobelli yazar Gabriel García Márquez’le buluşan ironik hikayesi Gabo İllias sahnelenmeye devam ediyor. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Oyun Yazarlığı Özel Ödülü’ne layık görülen oyunun Ekim ayı takvimi belli oldu.

11.10.2023 Çarşamba / 20:30 Asmalı Sahne / İstanbul

14.10.2023 Cumartesi / 20:30 Koma Sahnesi / İstanbul

20.10.2023 Cuma / 20:30 Koma Sahnesi / İstanbul

21.10.2023 Cumartesi / 17:00 Asmalı Sahne / İstanbul

30.10.2023 Pazartesi / 20:30 Asmalı Sahne / İstanbul

‘Gabo İllias’ oyunun yazarlığı Elçin Gürler’e aitken; yönetmenliğini Tamer Can Erkan, danışmanlığı ise Ahmet Sami Özbudak’a ait. Tek kişilik oyundaki İlyas karakterine de Lütfi Can Bulut hayat veriyor. Monologlar Müzesi ve Asmalı Sahne ortaklığında hayata geçirilen oyun 29 yaşındaki özel güvenlik görevlisi İlyas’ın; Yozgat’ta başlayan trajik ama Marquez romanları kadar büyülü hikayesinin izinde bir yolculuğa çıkartıyor. İlyas’ın görünür olma mücadelesi seyircileri kompartımandan alıp Yozgat’tan İstanbul’da bir öğrenci yurduna oradan Kolombiya’nın arka sokaklarına doğru götürüyor.

Gabo İllias’ın sarsıcı hikayesi; sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek. Biletler ve detaylı bilgi için tiyatrolar.com.tr’den bilgi edinebilir.

YAZAN : Elçin Gürler

YÖNETEN : Tamer Can Erkan

OYNAYAN : Lütfi Can Bulut

PROJE DANIŞMANI : Ahmet Sami Özbudak

YARDIMCI YÖNETMEN : Tamar Çıtak

IŞIK TASARIM : Kaan Eman

YAPIM : MONOLOGLAR MÜZESİ & ASMALI SAHNE