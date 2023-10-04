Herkese selam olsun…Ekim ayının ilk yazısıyla sizlerleyim. Bu ay benim için çok kıymetli. Çünkü biricik kızım Masal Ebru’nun doğduğu ay. 9 Ekim’de dünyaya geldi küçük bebeğim… Sizlerin nezdinde, doğum gününü kutlamak istiyorum Masal’ımın… İyi ki doğdun ve iyi ki masallara inanmam gerektiğini tekrar tekrar hatırlatıyorsun küçüğüm… Bu hafta birçok farklı konuda keşiflerim var. Kültür, sanat, eğitim ve birçok etkinlik sizlerle… Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF GECESİ: “‘HER ŞEYE RAĞMEN’E MUHTEŞEM GALA”

HEM PANDEMİ HEM DE DEPREME DENK GELDİ AMA “HER ŞEYE RAĞMEN” SİNEMA FİLMİ 29 EYLÜL 2023 CUMA GÜNÜ VİZYONA GİRDİ

Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filminin galası 26 Eylül 2023 Salı Günü Kanyon AVM Paribu Cineverse’de yapıldı. Sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından bin kişilik kalabalık bir davetli gurubunun katıldığı gala gecesinde 7 salonda film izlendi.

ÇEKİMLER TÜRKİYE VE ALMANYA’DA YAPILDI

Çekimler Pandemi kısıtlamalarına; vizyona gireceği tarih ise Türkiye’de on bir ili sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti.

Uzun yıllar Almanya’da “Müthiş Türk” olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarı öyküsünde İlhan Doğan’ı beyaz perde de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyorlar.

Avrupa’da elde ettiği başarıları nedeniyle Doğan, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek için, uzun yıllar yaşadığı Almanya’yı tepki göstererek terk etmişti.

Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı, Türk ve Alman oyunculardan oluşan “Her Şeye Rağmen” filminin başrollerinde Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser yer alıyor. Müziklerini Fahir Ataoğlu’nun yaptığı gerçek bir hikâyeden beyaz perdeye uyarlanan “Her Şeye Rağmen” filmi 29 Eylül Cuma günü izleyicisiyle buluştu. Aksiyon ve dramatik sahnelerin sıklıkla yer aldığı filmin ikinci galası ise hikâyenin başladığı yer olan Adana’da 29 Eylül Cuma günü gerçekleştirildi.

FİLMİN GALASI MUHTEŞEM OLDU...

Merakla beklenen ve altmış iki ülkeye satışı yapılan “Her Şeye Rağmen” filmin galasını sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından bin kişilik kalabalık bir davetli grubu; aynı anda beş ayrı salonda izledi. İlhan Doğan’ın da hazır bulunduğu galaya yönetmen Erdal Murat Aktaş, filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Yüzgüleç, Kaan Maximilianus Kaiser, Barbara Sotelsek, Holger Doelman, Ahmet Enes Petek, Yalçın Zobu, Salih Demir Ural, Mirza Sakiç, Hasan Demirtaş, Aslı Sevi katıldılar.

Galaya katılan isimler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yapımcı Şükrü Avşar, İnter Medya Yönetim Kurulu Başkanı Can Okan, iş insanı Yüksel Mermer, iş insanı Sevim Aydın, Mars Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Barış Akbaş, iş insanı Remzi Dursunkaya, iş insanı Hilal Suerdem, Ekrem Uca, Aslıhan Karalar, Ayten Uncuoğlu, Bülent Bilgiç, Ahmet Selçuk İlkan, Aysun Kaya, Eylem Şenkal, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz, Ece Gürsel, Zeynep Tunuslu, Özlem Çınar ve Nihal Koç vardı.

DİPLOMATİK MİSYONDA FİLM GALASINA KATILDI.

Filmi izlemeye gelenler arasında İstanbul’da görev yapan diplomatlarda vardı. Filmin, İstanbul’daki galası için iş insanı İlhan Doğan’nın davetlisi olarak katılan diplomatlar arasında Brezilya Başkonsolosu, Malezya Başkonsolosu, Venezuela Başkonsolosu, İran Başkonsolosu, Arjantin Başkonsolosu, Hırvatistan Başkonsolosu, İsveç Konsolosluğu proje yöneticisi, Gürcistan Başkonsolos yardımcısı da kendileri için hazırlanan özel salonda filmi İngilizce alt yazılı olarak izlediler.

RIZA AKIN UNUTULMADI…

Filmde Erkan Petekkaya’nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Rıza Akın da unutulmadı. Filmin gösterildiği salonların önündeki fuaye alanında çiçeklerle süslenmiş fotoğrafı da konularak gecede anılan Rıza Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro’da galaya katılanlar arasındaydı. Filmin oyuncuları galada Rıza Akın’nın fotoğrafı önünde oturarak topluca fotoğraf çektirdiler ve “Rıza abide aramızda” dediler.

FİLMİN “TOKEN”I ÇIKIYOR BU DA DÜNYADA BİR İLK…

“Her Şeye Rağmen” filmi bir ilke de imza atarak adından söz ettirdi. Filmin Dubai’deki gösterimi sırasında filmden etkilenen Dubai merkezli bir şirketin yöneticisi filmin “token”nini tüm dünyada çıkartma teklifi yaptı. Yapılan anlaşma ile filmin token’i yatırımcılar için piyasaya çıkacak. İlhan Doğan yaptığı açıklamada “Bu dünyada ilk kez yapılıyor ve bir filmin dijital parası token’ı çıkıyor. Bu bizim buradan da para kazanalım diye bir çabamızdan değil. Filmin bir konsepti bir marketingi var. Arkasında bir konsepti olan ‘token’ para kazanıyor” dedi.

Birçok tanıdık simanın yanında değerli arkadaşlarımı görmek de çok iyi geldi. Güzel insan, tam 130 ödülü olan, ki bunu sonuna kadar hak ediyorlar, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu’nu; oyuncu arkadaşım İclal Atasoy’u, organizatör Burhan Zorlu’yu ve Geleneksel Türk Sanatları Sanatçısı Osman Kul’u görmek de ayrı keyif verdi.

Sevgili İclal’in harika bir akademisi var. Ayrıca yakında A2’de başlayacak ‘Kader Oyunları’ dizisinde de Nurcan karakterine hayat veriyor. Yönetmenliğini İlkan Devrim Dinç’in üstlendiği İclal’in de başrolünde oynadığı ‘Kayıp Rüzgârlar’ bağımsız sinema filmi yakında festivallerde yerini alacak. Ümit ederim, bol bol ödüllerle dönersiniz…

“Her Şeye Rağmen” filmi seyircilerine ilham vermek için tüm sinemalarda… Unutma, Her Şeye Rağmen, başarabilirsin…

HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ: “İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ KULÜBÜ”

DENEYİM, DOSTLUK VE BAŞARI: İZMİR TAŞ DUVAR SATRANÇ KULÜBÜ 2024'TE DE SÜPER LİG'DE!





İzmir Taş Duvar Satranç Kulübü, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligindeki 6. sezonunda da başarılı grafiğini sürdürerek önümüzdeki sezonda da yerini şimdiden ayırttı.



Kulüp Başkanı Eren Can Güler'in liderliğinde, Duygu Kurnaz'ın kurumsal ilişkiler sorumlusu olarak katkı sağladığı kulüp; sporcu kadrosuyla da Süper Lig’in en deneyimli ekiplerinden biri durumunda bulunuyor.



Zorlu mücadelelere sahne olan 2022-2023 sezonunda İzmir Taş Duvar Satranç Kulübü, satranç dünyasında adından söz ettiren başarılı performansı ile Süper Lig'deki 7. Sezonuna giriyor olacak. Böylelikle kulüp, THY Spor Kulübü ile ligin en eski ve istikrarlı iki kulübünden biri olarak yeni sezon çalışmalarına başlıyor.



Kulüp Başkanı Eren Can Güler, başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Kulübümüzün uzun yıllardır süregelen başarı geleneğini sürdürmek için elbirliğiyle çalışıyoruz. Sporcularımızın özverili performansları, bu güzel sonuca ulaşmamızı sağladı. Gelecek yıl için hedeflerimizi daha büyük tutuyoruz ve Türk satrancının en üst seviyesinde yer almak istiyoruz" dedi.

Diğer yandan, Duygu Kurnaz'ın kurumsal ilişkiler sorumlusu olarak yaptığı özverili çalışmalar kulübe farklı bir boyut kazandırmakta. Kurumsal dünyadaki deneyimi sayesinde kulübe önemli sponsorluk anlaşmaları sağlayarak mali yapının seneye daha da güçlenmesine katkıda bulunacak.



Kulüp Başkanı Eren Can Güler, yaptığı açıklamada, "Dünya’da ve Türkiye’de satrancın popülaritesi her geçen gün artıyor. Analitik zekâ, strateji ve konsantrasyonu pozitif etkileyen sporumuz, ayrıca en kitlesel spor branşı olarak geniş kitlelere ulaşıyor. Türkiye’de 5 satranç ligi ve 700’ün üzerinde satranç kulübü bulunuyor. Kulübümüz istikrarlı bir şekilde satrancın en üst ligindeki en kuvvetli takımlar arasında yıllardır başarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu başarıyı takımımızın birlik beraberliği, yıllardır birlikte oynamanın verdiği dostluk ortamı, tecrübe, yönetimimizin kararlılığı ve sponsorlarımızın destekleri sayesinde elde ettik. Seneye de Süper Lig'de olmayı garantilemek, hedeflerimizi gerçekleştirmenin sadece bir adımıydı. Şimdi gözümüzü daha büyük hedeflere çeviriyoruz. Yeni sezonda da yeni sponsorlarımızın desteğiyle daha güçlü bir kadroyla sahada olacak, şampiyonluk mücadelesi vereceğiz!" dedi.



İzmir Taş Duvar Spor Kulübü'nün başarılı oyuncu kadrosu; Rus Büyük Usta GM Klementy Sychev , Hintli Büyük Usta GM Visakh Narayanan, Kazak Kadın Uluslararası Usta WIM Alua Nurmanova, Fide Ustası ve Kıbrıs Şampiyonu FM Yamaç Samani, Türkiye yaş grupları şampiyonlukları bulunan Fide Ustası FM Emirhan Tarlabaşı, deneyimli antrenör ve Fide Ustası Tarık Selbes, Ulusal Usta Ahmet Karagöllü ve Duygu Kurnaz.





Gelecek sezon da İzmir Taş Duvar Spor Kulübü'nün başarı dolu yolculuğuna tanıklık etmeye devam edeceğiz. Bu güzel takıma sonsuz başarılar dilerken, gelecek sezonda da başarıların devamını diliyorum.



İzmir Taş Duvar Spor Kulübü'nün kapıları herkese açık…

HAFTANIN KEŞİF EĞİTİMİ: “ONLINE ZİRVE PSİKOLOJİ”

ONLİNE ZİRVE PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİ TUTKUNLARI İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT SUNUYOR!





Psikoloji alanına ilgi duyan herkes için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından DK Eğitim Akademi ve Akansel Eğitim Danışmanlık iş birliği ile "Online Zirve Psikoloji" 22-30 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu muhteşem etkinlik, psikoloji tutkunlarına psikopatolojiden terapilere, bilinçaltından yapay zekaya kadar bir dizi ilgi çekici konuyu keşfetme fırsatı sunuyor.



Zirve boyunca birçok önemli konu ele alınacak. Bunlar arasında "Bilinç- Psikoloji- Kuantum Üçlemesi," "Cinsel İstismar ve Vajinusmus," "Akran Zorbalığı: Önleme ve Başetme Stratejileri" gibi ilginç konular bulunuyor.

Zirve Konuları;

-Konversiyon, Histeri, Somatizasyon

-Psikopatolijide Ne, Nasıl Söylenir?

-Psikiyatrik Semiyoloji

-Depresyonda Kendine Yardım

-Bilinçdışının Kaşifi ve Modern Psikoterapilerin Mucidi Sigmund Freud Bize Ne Söylüyor?

-Bireysel Terapide Mindfulness, Şefkat ve Kabulün Kullanımı

-Sanal Aşk, İnternet Ortamında Aşk

Beyinde Cinsel Gelişim ve Yönelim

-Dünyanın 3 Farklı Ekseni: Bilinç- Psikoloji- Kuantum

-Sen, Ben ve Aramızdaki Herşey

-Aşk, Evlilik, Sadakatlik: Şeytan Üçgeni

-Beyin Tümörlerinin Psikiyatrik Yönleri

-Yapay Zeka Çağında İnsan Zihni: Kapsam ve Sınırlılıklar

-Akran Zorbalığı: Önleme ve Başetme Stratejileri

-Otomatik Yaşamlar

-Psikolojik Sağlamlık: Çözüm Odaklı Terapi ve Vaka Çözümlemesi

-Psikoloji Biliminde Mutluluk

-Yas Sürecinde Öz Şefkat

-Çağımızın En Çok Artış Gösteren Psikolojik Hastalığı: "Overthinking"

-Kişiliğin Oluşumu, Bağlanma ve Yakın İlişkilerimiz

-Kuantum Drama: Bütün Hayatını Baştan Yaz

-İnsanın Gerçek Yüzü

-Çağımızın Hastalığı: Alzheimer ve Çözümü

-Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Erken Müdahale Programının Faydası

-Cinsel İstismar ve Vajinusmus

-Narsizim ve İlişkiler

-Deprem Sonrası Yaşanılan Kaygı Bozuklukları

-Kader Motifimiz: Hayatımız ve Geleceğimiz

-Stresi Nasıl Bilirdiniz? Kaptan Vegus ile Sinir Sisteminde Gezinti ve Etkileri



Zirve boyunca, katılımcılar psikoloji alanındaki son gelişmeleri öğrenecek ve alanında uzmanlaşmış birçok konuşmacının sunumlarına katılma fırsatı bulacaklar.



Katılım Avantajları:

- 27 oturum ve 27 dijital katılım belgesi

- 40 gün boyunca izleme imkanı

- Uzman psikologlar ve konuşmacılarla doğrudan etkileşim şansı

- Psikoloji alanında derinlemesine bilgi edinme fırsatı



Seminer Ücreti: Kısa süreliğine sadece 400 TL



Kimler Katılabilir: Bu zirve, psikolojiye ilgi duyan herkes için uygundur ve herkese açıktır. Psikoloji öğrencileri, uzmanlar, danışmanlar ve meraklılar bu değerli etkinliği kaçırmamalılar.



Kayıt olmak İçin; 0541 403 11 35



Veya; Linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz



https://akanselegitimdanismanlik.com/seminerdetay.aspx?seminer=2230-aralik-2023-online-zirve-psikoloji-semineri&yol=dkegitim#kaydol



HAFTANIN KEŞİF TİYATRO OYUNLARI: “BAŞLANGIÇ”

2022 yılında atıl vaziyette terk edilmiş bir tiyatro salonunu birkaç tiyatrocu arkadaş el emekleriyle, kendi işçilikleriyle işler hale getirdiler. Neredeyse sıfır bütçe ve sanatseverlerin destekleriyle Kadıköy'de merkezi bir lokasyonda bulunan tiyatroda Aş ve Aşk, Delil Yetersizliği, İçerinin de İçerisinde, Tablet Kral ve Kitap Prens oyunları hazırlanmış sahnelenmiş ve birçok konuk tiyatro ekibi ağırlanmıştır.

Geniş fuaye alanı, cep sahnesi ve kafeteryasıyla hizmet veren sanat merkezinde ‘Başlangıç’ isimli oyunlarıyla sezona güzel bir başlangıç yaptılar.

Ekipten Özgür Onur Damar'ın kaleme aldığı oyunda; Meriç Akay, Şevket Çemç, Yaşar Bayram Gül ve Ercan Özdal rol aldığı Başlangıç; Günümüzden 2000 yıl sonrasında yeni keşfedilen bir gezegene gönderilen 5 astronotun gezegende mahsur kalışlarını gülünç bir şekilde ele alıyor.

Başlangıç, 6 Ekim 2023 Cuma Günü Saat 20:30’da Feyman Kültür Merkezi- Feyk Sahne Kadıköy Bulvar Çarşısında. Biletler; https://www.biletix.com/etkinlik/2GGZR/TURKIYE/tr sayfasından temin edebilirsiniz..

LAVANTA CİNAYETLERİ

MC2 SANAT’ın yapımcılığını üstlendiği, Tamer Turan’ın yazıp, yönettiği; Çellist Alsou Guimadieva’nın ezgileriyle, Bora Akçay’ın tek başına performe ettiği ‘Lavanta Cinayetleri’ oyunu, 10 Ekim 2023 Salı günü saat 21.00’da House Of Performance, Alt Sahne’de sizlerle olacak. Biletler biletinial.com da…

OYUNUN KONUSU:

Dört kişiyi öldürmekle itham edilen bir şahsın, mahkemede kendini savunması ekseninde gelişir oyun. Geçmişe dönerek hayatını, ailesini, âşık olduğu insanı anlatır bize. Babası ile annesinin ilişkisi üzerinden, aile ilişkilerini o insanın gözünden görürüz. Savunmasını yaptıktan sonra, son karar jüri yerine konulan seyirciye bırakılır...Kişi, acaba suçlu mu suçsuz mudur? Dünya adalet sistemine karşı eleştirel bakış açısıyla yol alan oyun, insanoğlunun vicdanına sesleniyor.

Faşist bir mahkemenin karşısında, dimdik duran, yeri geldiğinde sisteme hesap soran oyun; Gençdes Yazım Ödülü ile Devlet Tiyatroları genel oyun havuzuna dahil edilmiştir.

HAFTANIN KEŞİF İMZA GÜNÜ: “GÖKHAN TUNALIGİL’DEN ‘SAKLI YÜZLER BOSNA’”

SAKLI YÜZLER BOSNA KİTABININ TANITIM VE İMZA GÜNÜ İSTANBUL DA YAPILDI.

Hem kitap hem sohbet hem heyecan bir aradaydı. Uzun zamandır bu kadar keyifli, lezzetli bir muhabbetin içinde olmamıştım. Güzel insanlar tanımanın verdiği heyecanla; keyifli bir imza gününe tanıklık etmek harikaydı.

2021 yılında ‘Saklı Yüzler Bosna’ filmi sinemalardan sonra kitap raflarında da roman olarak yerini aldı. Kısa sürede ikinci baskısı yapılan Saklı Yüzler Bosna kitabı, İstanbul Hümanist Kitabevi’nde düzenlen tanıtım ve imza gününde kitabın yazarı Gökhan Tunalıgil ve okurlarını bir araya getirdi. İmza gününe ‘Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği’ Pendik şubesine bağlı Kıbrıs Gazilerinin de katılmasıyla, doyumsuz sohbetlerin eşlik ettiği bir ortam oluştu. Gerek Hümanist Kitabevi’nin sahibesi Menekşe Hanımın misafirperverliği, gerek gelenlerin hoş sohbetleriyle; Gökhan Bey kitapları keyifle imzaladı. Gelen herkesle tek tek sohbet eden Tunalıgil, herkese teşekkürlerini iletti.

HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ: “KIBRIS’TA “GÖKNUR” FIRTINASI”

30 Eylül 2023 Cumartesi gecesi Lefkoşa (Concorde Tower) müthiş bir konsere tanıklık etti. Salonun tamamen dolduğu gecede sanatçı; özellikle 80’li,90’lı yıllara damga vurmuş; Yunan ve Türk popüler müziğinin değerli birçok eseriyle gelen konuklarına müzik ziyafeti yaşattı. İki buçuk saat boyunca sahnede kalan sanatçı, konuklarla sahnede sirtaki yaptı. Göknur’un sahnede zembekiko yapması ise tüm salon ayakta alkışlandı.

Sahnenin bitmesini izin vermek istemeyen konuklar, sanatçıya 2 kere bis yaptırdılar. Sahne sonrası misafirlerin isteklerini kırmayıp her biri ile fotoğraf çektiren sanatçı bir sonraki sahnesinde buluşmak üzere konuklarıyla vedalaştı.