[email protected]

www.instagram.com/ebruylakesfet

www.youtube.com/@ebruylakesfet

www.ebrucomlekci.com

Herkese selam olsun…

Ağustos ayının sonlarına yaklaşmış dahi olsak Türkiye’nin birçok yerinde etkinlikler, organizasyonlar tam gaz devam ediyor. Yazlık beldeler hala cıvıl cıvıl… Konserler, tiyatrolar ve hatta sinemalar dahi birçok yeni filmle bizlerle. Barbie ile başlayan furya sinemaların uzun süredir görmek istediği hareketi, üstelik Türkiye için sinema sezonu olarak görülmeyen yaz mevsiminde, yaşattı. Zira açık hava sahneleri de her geçen gün artarken; mekanların etkinlik takvimlerinde tiyatrolar, müzikaller de yerini almaya başladı.

Öyleyse geçelim keşiflere…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN MÜZİKAL KEŞFİ : “BROADWAY IN ISTANBUL VOL.2” PROJESİ

19 EYLÜL AKŞAMI UNIQ AÇIKHAVA’DA BROADWAY RÜZGÂRI ESECEK!



“BROADWAY IN ISTANBUL VOL.2” projesi 19 Eylül tarihinde Uniq Açıkhava’da güçlü bir kadroyla tek gala olarak seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Mayıs ayında ilk kez sahnelendiğinde sevgili arkadaşım Oktay Uzun ile birlikte “Broadway in Istanbul” projesini Tim Show Center’da birlikte izlemiştik. Özellikle Canan Ergüder ve Pelin Akil’in performanslarına hayran kalmıştık. Dakikalarca ayakta alkışlanan müzikalin devamı niteliğinde olan “Broadway in Istanbul Vol.2” başlığıyla bu kez Uniq Açıkhava’da yine, yeni, yeniden seyircisine unutulmaz bir Broadway yolculuğu vadediyor.

Açıkçası tüm şarkıların sadece yabancı dilde söyleniyor olmasından ziyade bazı özellikle düet yapılanların biraz Türkçe olmasını bekledim. Elbette projenin adı Broadway, farkındayım. Ancak Broadway’den Türkiye’ye turneye gelen birçok müzikalin Türkçe şarkılarla sunulduğunu da tanık oldum.



BOL STARLI BİR KADRO…



Usta oyuncu NİLGÜN BELGÜN’ün onur konuğu olduğu projede şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan BURAY ve güçlü yorumculuğuyla dikkat çeken SELİN guest star olarak geceye renk katacaklar.



Ağırlıklı olarak ünlü oyunculardan oluşan projenin müzikal starları ise (alfabetik sırayla): AYÇA VARLIER, CANAN ERGÜDER, MELİSA DÖNGEL, ÖZGE BORAK, TUANA YILMAZ.



Solist Dansçılar: Alya Dormen, Göktuğ Gençkaya, Şahap Aksaçlı, Yiğit Dündar



GÜÇLÜ BİR REPERTUVAR…



Chicago, Cabaret, Grease, Mama Mia, Mouline Rouge, Follies,Evita, Leave It to Me gibi gişe rekorları kırmış ünlü Broadway müzikallerinden titizlikle seçilen parçalarla seyirciye Broadway yolculuğu yaptıracak güçlü bir repertuvar hazırlandı.



PROJE: Nurcan Karaca

YÖNETMEN: Uğur Baburhan

MÜZİK DİREKTÖRÜ: Serpil Günseli

SANAT YÖNETMENİ: Nur Doğan

SOLİST & VOKAL KOÇU & ARANJÖR: Canbora Genç

MODA TASARIMI: Cihan Nacar

MÜZİKAL OYUNCULAR: Çağıl Aydıner, İlkyaz Kocatepe, Sena Kurdoğlu, Sıla Özlem Önemli

DANSÇILAR: Yiğit Dündar, Şahap Aksaçlı, Bersun Melisa Tan, Batuhan Pekcan, Meltem Öncül, Baran Çiftçi, Yusuf Önal, Mertkan Kaça.

BACK VOKALLER: Oğuz Kazancı, Nur Yüksel

AFİŞ TASARIM: Ayla Sezgün

VISUAL ART TASARIM: Uğurcan Akın

SES TEKNİSYENİ: Oben Fıstıkoğlu

IŞIK TASARIM: Altın Çizme

TEKNİK FİRMA: Altın Çizme

BACKSTAGE TEAM: Busse Timurtaş & İlkay Yurdakul & Lara Su Kökten & Şafak Topalcık

PRODÜKSİYON ASİSTANI: Papatya Canyalçın



Yoğun ajandalarına rağmen haftalardır heyecan ve keyifle prova yapan ünlü isimler 19 Eylül akşamı seyircileri unutamayacakları bir Broadway yolculuğuna çıkaracaklar. Tek gala bu müzikal şölen kaçmaz, bizden söylemesi!

Seyir zevki yüksek, müzik kalitesiyle uzun yıllar konuşulacak bu harika gece için biletler satışta.



İş Bankası kartlarına %10, Privia Black ve Maximiles Black’e %20 indirim uygulanacak konserin biletleri Biletix’te.

HAFTANIN FESTİVAL KEŞFİ : “TOPKAPI AMFİ AÇIK HAVADA YAZ AKŞAMLARI”

YAZ ETKİNLİKLERİ 26 AĞUSTOS’TA TOPKAPI AMFİ’DE BAŞLIYOR!

Topkapı Kültür Parkı içerisinde yer alan amfi alanında konserlerden çocuk etkinliklerine, flora yürüyüşünden film gösterimine uzanan Açık Havada Yaz Akşamları etkinlikleri ücretsiz olarak İstanbullularla buluşuyor.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZDİR.

İBB Kültür AŞ’ye bağlı Topkapı Amfi’de gerçekleşecek etkinlikler kapsamında, 26 Ağustos itibarıyla her cumartesi – pazar birbirinden renkli etkinlikler ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşacak. Şehre nefes aldıran, doğayla iç içe bir alanda bulunan amfide hem ailelerin hem de çocukların keyifli zaman geçirebileceği eğlenceli bir atmosfer oluşturulacak.

Program:

26 Ağustos 2023, Cumartesi

18.00 – 20.00 Flora Yürüyüşü

20.00 – 22.00 Ender Balkır Konseri

27 Ağustos 2023, Pazar

16.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri: Animatör Sunucu, Balon Show, İllüzyon Gösterisi, Zumba Kids

18.00 – 20.00 Flora Yürüyüşü

2 Eylül 2023, Cumartesi

18.00 – 20.00 Flora Yürüyüşü

20.00 – 22.00 Film Gösterimi: Neşeli Günler

3 Eylül 2023, Pazar

16.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri: Animatör Sunucu, Balon Show, İllüzyon Gösterisi, Zumba Kids

18.00 – 20.00 Flora Yürüyüşü

· HAFTANIN FESTİVAL KEŞFİ : “ÖZGÜRLÜK PARKI AMFİ TİYATRO FESTİVALİ”

Kadıköy Belediyesinin katkılarıyla her yıl düzenlenen Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro Festivali’nde bu yıl da birçok tiyatro oyunu ve gösteri seyircisiyle buluştu, buluşmaya devam ediyor. 10 Eylül Pazar Günü ‘Bir Baba Hamlet’ oyunu ile kapanışı yapacak festivalin biletleri biletix.com ve biletinal.com da…

Sizler için takvimi derledim. Tüm oyunlar saat 21’de sizlerle… İyi seyirler…

Kadıköy Belediyesi, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Takvimi

· Sır , 23/08/23 Çarşamba

· Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi, 24/08/23 Perşembe

· 1984 - Büyük Gözaltı, 25/08/23 Cuma

· Berfu & Eser Yenenler - Çift Terapisi, 26/08/23 Cumartesi

· Plastik Aşklar, 27/08/23 Pazar

· Seçim Dansı, 28/08/23 Pazartesi

· Tamamla Bizi Ey Aşk - Ali Poyrazoğlu, 29/08/23 Salı

· Şaşırt Beni, 31/08/23 Perşembe

· Cimri, 03/09/23 Pazar

· Doğu Demirkol, 04/09/23 Pazartesi

· Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım, 05/09/23 Salı

· Yaşamaya Dair, 06/09/23 Çarşamba

· Ağaçlar Ayakta Ölür, 07/09/23 Perşembe

· Aşk Hikayen Düşmüş, 08/09/23 Cuma

· Bir Baba Hamlet, 10/09/23 Pazar