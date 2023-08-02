Herkese selam olsun… Bugün çok uzun zaman önce okuduğum ve bence günümüzü güzel özetleyen bir şiiri sizler için paylaşmak istiyorum. Zira zamların üst üstte geldiği günümüzde, insanın bir durup, kendisini sorgulaması gerekiyor. Nihayetinde, bu zamana hep beraber el ele, kol kola geldik…

DÜNYANIN EN TUHAF MAHLUKU

Akrep gibisin kardeşim,

korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.

Serçe gibisin kardeşim,

serçenin telaşı içindesin.

Midye gibisin kardeşim,

midye gibi kapalı, rahat.

Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.

Bir değil,

beş değil,

yüz milyonlarlasın maalesef.

Koyun gibisin kardeşim,

gocuklu celep kaldırınca sopasını

sürüye katılıverirsin hemen

ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.

Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,

hani şu derya içre olup

deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.

Ve bu dünyada, bu zulüm

senin sayende.

Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer

ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak

kabahat senin,

— demeğe de dilim varmıyor ama —

kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!

Nazım Hikmet’in en bilindik şiirlerinden biri olan ‘Dünyanın En Tuhaf Mahluku’ ile size seslenmek istedim. Can kardeşlerim, hepimiz bu ülkenin birer ezileniyiz…

Elbette, yaşamaya mecburuz… Evlatlarımız için, kendimiz için, ailemiz için… Psikolojimizi kaybetmemiz an meselesi dahi olsa, bizler kendimizi hayata motive etmeyi bilmeliyiz. Yazı bu açıdan çok seviyorum. Zira kışın kimi zaman hava koşullarından eve kapanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Ama yaz demek, konser demek, festivaller, etkinlikler demek benim için… O yüzden bu haftayı festival keşiflerine ayırdım…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN FESTİVAL KEŞİFLERİ

Temmuz ayını da uğurladık. Hoş geldin Ağustos! Okulların açılmasına son 1 ay kala, ülkemizde yapılması planlanan birçok festival var. Bazısı başladı. Takvimlerini sizler için derledim.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ

Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında şehirlere marka etkinlikler de kazandırmaktadır.



Kültür Yolu çatı markası altında dönemsel olarak festivaller yapılmaktadır. Belirlenen şehirlerde, seçilen rota / lokasyonlarda farklı sanat türlerinin, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesi amaçlanmaktadır.



2021’in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022 yılında ise Ankara Başkent KYF, Çanakkale Troya KYF, Diyarbakır Sur KYF ve Konya Mistik Müzik Festivali’nin dahil olmasıyla 5 ayrı şehirde yapılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 2023 yılında Nevşehir Kapadokya Balon ve KYF, Erzurum Palandöken KYF, Trabzon Sümela KYF, İzmir Efes KYF, Gaziantep GastroAntep KYF ve Antalya KYF ile beraber toplam 11 ayrı ilde düzenlenecek.

İşte 2023 Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Tarihleri:

· İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu: 29 Eylül- 15 Ekim.

· Ankara Başkent Kültür Yolu: 29 Eylül- 15 Ekim.

· Çanakkale Troya Kültür Yolu: 8-17 Eylül.

· Konya Mistik Müzik Festivali: 23 Eylül- 1 Ekim.

· Diyarbakır Sur Kültür Yolu: 13-22 Ekim.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerine her yıl minimum 5 şehir eklenmesi beklenirken 2028 yılında 36 farklı ilde festival düzenlenmesi planlanıyor. 2023 yılı için ise Kültür Yolu Festivallerine 6 yeni şehir eklendi.

2023 Yılında Kültür Yolu Festivallerine Eklenen Şehirler:

· Adana Portakal Çiçeği Karnavalı: 25-30 Nisan

· İzmir Efes Kültür Yolu Festivali: 28 Nisan-7 Mayıs

· Nevşehir Kapadokya Balon Festivali: 4-12 Ağustos

· Trabzon: 12-20 Ağustos

· Erzurum: 25 Ağustos-3 Eylül

· Gaziantep: 15-24 Eylül

24. ULUSLARARASI İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Festival kapsamında; Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması, Uluslararası Büyükçekmece Heykel Sempozyumu, Uluslararası El Sanatları Sergisi “Atölye Bayramı”, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Kukla Festivali ve Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenlenmektedir.

24. Uluslararası İstanbul-Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinde bu yıl

100 Ülkeden 1580 sanat elçisini 26 Temmuz – 05 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul, Büyükçekmece’mizde ağırlanacak…

https://buyukcekmecefest.com/program/ sayfasından ayrıntılı programa ulaşabilirsiniz.

19. ALTINKUM (DİDİM) YAZARLAR FESTİVALİ

İsmini altın sarısı rengindeki kumlarından alan Altınkum Plajı’nın yanı başında, Ege Denizi’nin eşsiz mavisi eşliğinde düzenlenecek festival sizleri bekliyor.. 1 Ağustos itibariyle açılan festival, 15 Ağustos’a kadar kitapseverlerle yazarları bir araya getirecek.

1.ULUSLARARASI ATAKUM (SAMSUN) HALK DANSLARI VE MÜZİK ŞENLİĞİ

Bu sene 1. düzenlenen Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik şenliği yazınıza renk katmak için 1 Ağustos 2023 Salı günü başladı. 6 Ağustos 2023 Pazar gününe kadar Atakum Kent Meydanı’nda…

81 DÜNYA DÜZCE GÜNLERİ

Her yıl 8.ayın 1’ine denk gelen tarihte kutlanan “81 Dünya Düzce Günleri”nde sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Düzce’nin ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekerek, kentin kültürel, sosyal, ekonomik ve turizm açısından bilinilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. 1 Ağustos 2023 Salı günü Semicenk'in sahne almasıyla başlayan etkinlikler, 8 Ağustos 2023 Salı günü Demet Akalın ile sona erecek.

Anıtpark Meydanında düzenlenecek Dünya Düzce Günleri; Konserler, Sportif Etkinlikler, Yarışmalar ve Sürpriz etkinliklerle dolu dolu bir program sizleri bekliyor.

Etkinlik Takvimi : https://www.dunyaduzcegunleri.com/

15.ULUSLARARASI GELENEKSEL TUZ VE KAVUN FESTİVALİ

Bu sene 15. si düzenlenecek olan festival, 02- 06 Ağustos 2023 tarihleri arasında Tuz Gölü meydanında gerçekleştirilecektir.

Animasyon gösterileri

Yarışmalar

Konserler

Alışveriş stantları

Havai fişek gösterileri ve birçok etkinlik festivalde buluşuyor.