Herkese selam olsun…

Hepimize Afrika sıcağının nasıl olduğunu öğreten temmuz ayını geride bırakmamıza az kaldı. Eminim bu ay, gerek iğneden ipliğe gelen zamlarla gerekse sıcak havasıyla hem ülke hem de şahsi tarihimizin unutulmazları arasına girmeyi başardı…

Öyle bir döneme denk geldik ki, zannımca uzaylılar da gelirse tam olacak gibi… Zira birçok şeye şaşırmıyoruz ve olağan bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz… Elbette insanoğlu tarih boyunca yaşadığı onca zorluğa rağmen yaşamanın her zaman bir yolunu bulmuştur. Ne demişler, gün doğmadan neler doğar; her şeye rağmen umudunu kaybetme! Umut bizim yaşam gıdamız…

Haydi biraz derdi, sıkıntıyı bir kenara bırakalım; yaşamımıza neler renk katabilir, hep beraber bakalım… Unutmayın hayat ‘an’larda gizli…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN İSTANBUL’DAKİ ETKİNLİK KEŞİFLERİ

Sizler için temmuzun son haftasında, İstanbul’da yapılması planlanan tüm etkinlikleri keşfedip, derledim.

HARBİYE AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ

Atlantis Yapım organizasyonu ile Harbiye Açık Hava'da muhteşem sahne performansı ve en sevilen şarkıları ile;

Mabel Matiz, 26 Temmuz 2023 Saat:21.00 ve Kenan Doğulu, 27 Temmuz 2023 Saat:21.00 ‘da bu yaza damga vurmak için hazırlanıyor!

Şevval Sam - Pera Filarmoni Orkestrası, 28 Temmuz 2023 Saat:21.00

’Aşkı Bulacaksın’ konserinde Şevval Sam Pera Filarmoni Orkestrası ile Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Ege'nin iki yakasından zamansız şarkılarla sizlerle olacak.

Net Sanat ve Kabare Dada’nın iş birliğiyle,

Okan Bayülgen’den ‘Richard’, 29 Temmuz 2023 Saat 21.00

YBY WOODS YAŞAM ETKİNLİKLERİ, KEMERBURGAZ KENT ORMANI

Zafer Algöz & Can Yılmaz ile Ormanda Stand-Up, 26 Temmuz 2023 Saat:21.00

Emir Can İğrek Konseri, 29 Temmuz 2023 Saat:21.00

Kaan Sekban Müzikli Gösterisi, 30 Temmuz 2023 Saat:21.00

BKM MAXİMUM UNIQ AÇIK HAVA YAZ ETKİNLİKLERİ

Athena, 28 Temmuz 2023 Saat:21.00

Aydınlıkevler Tiyatro Oyunu, 30 ve 31 Temmuz 2023 Saat:21.00

ENKA, EŞREF DENİZHAN AÇIK HAVA TİYATROSU YAZ ETKİNLİKLERİ

Aşkın En Kısa Gecesi Tiyatro Oyunu, 26 Temmuz 2023 Saat:21.15

Birsen Tezer Konseri, 28 Temmuz 2023 Saat:21.15

Taşıdıklarımız Oyunu, 31 Temmuz 2023 Saat:21.15

TURKCELL YILDIZLI GECELER, TURKCELL VADİ KONSERLERİ

Oğuzhan Koç Konseri, 28 Temmuz 2023 Saat:21.00

Ziynet Sali Konseri, 29 Temmuz 2023 Saat:21.00

Berkay Konseri, 30 Temmuz 2023 Saat:21.00

Fatma Turgut Konseri, 31 Temmuz 2023 Saat:21.00

MASK BEACH ETKİNLİKLERİ

DJ Hakan Küfündür %100 Türkçe Pop Gecesi, 27 Temmuz 2023 Saat:22.00

Halil Sezai Konseri, 28 Temmuz 2023 Saat:22.30

Dj Hakan Küfündür 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti, 29 Temmuz 2023 Saat:22.00

PARAF KURUÇEŞME AÇIK HAVA KONSERLERİ

Serkan Kaya Konseri, 26 Temmuz 2023 Saat:21.00

Ölün Bizi Ayırana Dek Tiyatro Oyunu, 27 Temmuz 2023 Saat:21.00

Sefo Konseri, 28 Temmuz 2023 Saat:21.00

Cengiz Kurtoğlu & Ümit Besen Konseri, 29 Temmuz 2023 Saat:21.00

Gökhan Türkmen Konseri, 30 Temmuz 2023 Saat:21.00

Süt Kardeşler Tiyatro Oyunu, 31 Temmuz 2023 Saat:21.00

HAFTANIN KEŞİF ATÖLYESİ : “PERA MÜZESİ, ‘YARATICILIĞIN KÖKENİ’”

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 28 Temmuz- 1 Eylül 2023 arasında Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye sergisi kapsamında yetişkinlere yönelik birbirinden farklı temalarda atölyeler düzenliyor. 18 yaş ve üzerindeki herkesin katılabildiği Pera Yetişkin atölyelerinde, katılımcılar insanlık tarihinin esrarengiz buluntularını fotoğraflayan hikâye anlatıcısı Isabel Muñoz’un eserlerinin uyandırdığı çağrışımları, sanatsal üretimlere dönüştürüyor. Güç Çiçeği atölyesinde, göçmen ve yerel halktan kadınlar sanatın birleştirici gücü etrafında bir araya gelirken Hikâyenin Tohumları: Aile Öyküleri atölyesinde, hikâye oluşturmanın ve anlatmanın temelleri keşfediliyor. Topraktan Kasnağa: Dekoratif Nakış atölyesinde, Göbeklitepe ve çevresindeki sembol ve figürlerin yarattığı esin kumaşlara işleniyor. Geçmişin İlhamıyla Dans atölyesi, katılımcıları büyüleyici arkeolojik alanların fotoğraflarıyla çevrelenmiş sergi katında dans etmeye, çevrimiçi gerçekleşecek Yapay Zekâ ile Video Yaratımı atölyesi ise teknoloji aracılığıyla geçmişi güncel ile buluşturmaya davet ediyor.

Detaylı bilgi: [email protected]

Atölye Tarihleri

Güç Çiçeği Atölyesi, 28 Temmuz 2023 Saat: 19.00

Güç Çiçeği Atölyesi, 4 Ağustos 2023 Saat: 19.00

Topraktan Kasnağa: Dekoratif Nakış, 6 Ağustos 2023 Saat: 14.00

Yapay Zekâ ile Video Oluşturma, 23 Ağustos 2023 Saat: 19.00

Geçmişin İlhamıyla Dans, 31 Ağustos 2023 Saat: 19.00

Hikâyenin Tohumları: Aile Öyküleri, 1 Eylül 2023 Saat: 19.00

Tüm etkinliklerin biletlerini Biletix.com dan temin edebilirsiniz.

Herkese keyifli haftalar…