Herkese selam olsun, Her gün yeni bir zamma uyandığımız şu günlerde, yaşama umutla bakabilmek biraz lüks oldu. Vergiler artıyor, benzin fiyatları coşuyor derken maalesef belli bir kesim olarak iyice fakirleşiyoruz. Tamam, sustum, hepimiz olan bitenin farkındayız. Öyleyse daha fazla can sıkmayayım. O yüzden kelime salatasını bırakıp, sizler için yaptığım harika keşiflere geçiyorum… Keyifle okumanız dileğiyle…

HAFTANIN KEŞİF GRUBU: “JAYLARKA VE KALOPSİA”

Bu hafta sizlere 2 güzel gençten bahsetmek istiyorum: Batuhan Başyurt ve Oğuzhan Yılmaz… Sahne adlarıyla Jaylarka ve Kalopsia… Kendilerini, ilk kez geçen haftalarda Sma bebeklere umut olmak için 1 Bebek 1 Umut platformunun Dorock XL Venue’de düzenlemiş oldukları yardım konserinde keşfettim. Enerjileriyle tüm konukları coşturan bu ikiliyi sizler için araştırdım… Kimi zaman tek başına, kimi zaman birlikte üretim yapan bu ikili, ayrıca iki sıkı dost…Gençlere her zaman destek, tam destek felsefesiyle bu ikilinin yanlarındayım...Yolları açık ve bereketli olsun inşallah…

PEKİ KİMDİR BU İKİLİ?

Jaylarka & Kalopsia ya da gerçek adıyla Batuhan Başyurt ve Oğuzhan Yılmaz… İlk olarak 2016 yılında birlikte "Bizi Tanı" adlı eserlerini yayımlamışlar. İkili, 4 yıl boyunca çeşitli üretimlerde bulunmuşlar ancak bu dönemi kendilerini müzikte olgunlaştırmak için ortaya çıkarmamışlar…

2020 yılında, arkadaşları CVDT ile birlikte "JK-47" adlı oluşumu kurmuşlar ve profesyonel anlamda rap müzik üretmeye başlamışlardır. Aynı yıl içerisinde de 4 adet Boom bap ve Battle tarzında müzik üretmişlerdir. Ayrıca Jaylarka tekli olarak aynı yıl “ReFlex” adında bir fast rap şarkısı yayımlamıştır.

2021 yılında ikili birlikte "Boss Layn" adlı şarkılarını klibiyle ile beraber yayımlamışlardır. Aynı yılda Jaylarka “O Ses Türkiye Rap” programına katılmıştır. İlk turda Hadise’nin takımına katılmış ve ikinci turda yarışmadan elenmiştir. Ek olarak doğup büyüdükleri semtin takımı Kasımpaşa Spor Kulübü’nün 100. Yılı şerefine “Kasımpaşa 100. Yıl Marşı” adlı eserini Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda tüm taraftar grubu ile klip çekerek süslemiş ve ilk ses getiren şarkılarını piyasaya sunmuşlar…

Kalopsia ise "Risk Aldın" adlı şarkıyı ve ilk defa adını insanlara duyurduğu, 20 binin üzerinde dinlenme elde eden "Sensiz" adlı single'ını da yayımlamıştır.

2021 yılından itibaren birden fazla konser ve kamp etkinliklerde sahne almışlardır. 2022 yılında birlikte "Hatalar", "Labirent" ve "Okey" adlı şarkıları yayımlamışlardır.

Single olarakta Jaylarka bu yıl içerisinde “Kırmızı Maviler” adında drill ve “Arkana Yaslan” adında bir yaz hit şarkısı yayımlarken; Kalopsia ise 25 bin dinlenme başarısı elde ettiği "Hikayem" adlı şarkısını yayımlamıştır.

Bu yıl, Kalopsia, Jaylarka’nın da sesiyle destek verdiği toplam 8 şarkıdan oluşan "Melankalo" adlı albümü yayımlayarak büyük bir dinleyici kitlesini yakalamayı başardı. Spotify'da aylık 4 binin üzerinde dinleyici ve albümün tamamında 135 bin dinlenmeyi elde etmiştir. Ardından yayımladığı "Çekil Yolumdan" adlı single 35 bin dinleyiciye ulaşmıştır. Bu şarkıyla beraber Spotify'ın oluşturmuş olduğu çalma listesi olan "Fresh Finds Türkiye" adlı listede yer almıştır

Jaylarka ise yine bu yıl içerisinde “Zor” ve “Bendis” adında iki single parça yayımlamıştır …

İKİLİNİN SON ŞARKILARI “KAPTANPAŞA FREESTYLE 21 TEMMUZ’DA YAYINDA…

Şarkının çıkış sürecini sorduğumda, ikili “Bu şarkıyı yaparken enerjimizin bol olduğu bir gündü. Arkadaşımı stüdyoma davet ettim ve bu altyapıya çok gaz verecek bir şarkı yapmamız gerektiğini söyledim. Ardından oturduk sözlerimizi freestyle şeklinde yazdık ve kayıt aldık. Sonrasında mix & mastering işlemlerinin ardından şarkı hazır hale geldi. Şarkıyı dinledikten sonra inanılmaz bir gaz ve enerji verdiğini hissederek, paylaşmak istedik. Şarkıya da oturduğumuz mahallenin adını verdik. "Kaptanpaşa Freestyle" 21 Temmuz'da yayında.” dedi.

Kendilerine başarılar diliyorum… Yeni şarkılarını da heyecanla bekliyorum…

HAFTANIN KEŞİF SERGİSİ: "GELENEKSEL SANATLAR SERGİSİ”

İstanbul Ticaret Odası’nın kültürel mirasları yarınlara taşımak amacıyla gerçekleştirdiği sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Tezhip, hat, ebru ve sulu boya eserlerinin yer aldığı "Geleneksel Sanatlar Sergisi” Eminönü Yeni Camii Hünkâr Kasrı’nda 13 Temmuz 2023 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

SERGİDE, UNESCO'NUN "YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ" OLARAK KABUL EDİLEN ‘FUAT BAŞAR'IN’ ESERLERİ SERGİLENİYOR…

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide ayrıca önemli birçok sanatçının eserleri de görücüye çıktı. Sergide Devlet sanatçısı, Hattat ve Ebru Ustası Fuat Başar'ın eserleri yer alıyor. Ayrıca tezhip sanatçısı Hacer Alper, Devlet ve Tezhip Sanatçıları: Güya Gudu, Feyza Küçük, Neşe Efe, Osman Duran, Yüksel Hafi, Tevfik Kalp, Alpaslan Babaoğlu, Mahmut Peşteli, Firdevs Çalkanoğlu, Sinan Balt, Gürsoy Uğurlu gibi sanatçıların da eserleri sergileniyor. Türk süsleme sanatının birbirinden değerli eserleri 30 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyarete edilebilir.

HAFTANIN KEŞİF ŞAİRİ: "VLADİMİR VLADİMİROVİÇ MAYAKOVSKİ”

Takvim yaprakları 19 Temmuz’u gösteriyor… Tarih boyunca, sayısını asla bilemeyeceğimiz birçok insan yaşadı… Kimi arkasında nice eser bırakıp; hazin bir şekilde dünyaya gözlerini yumdu… Bunlardan biri de Rus şair, oyun yazarı, film ve tiyatro aktörü Vladimir Vladimiroviç Mayakovski (d. 19 Temmuz 1893, Bağdadi, Gürcistan – ö. 14 Nisan 1930, Moskova, Rusya), Kendi kanıyla son yazdığı şiiri bu hafta sizler için keşfettim. Doğum gününde kendisini anıp; hassas kalplerin bu dünyayı nasıl terk ettiğine de tanıklık edeceğiz… İyi ki doğmuşsun Vladimir Vladimiroviç Mayakovski!

(Şairin cesedinin yanında bulunmuştur)

SON MEKTUP

Hepinize!

İşte ölüyorum. Kimseyi suçlamayın bundan ötürü. Hele dedikodudan, unutmayın ki, merhum nefret ederdi. Anacığım, kardeşlerim, yoldaşlarım! Bağışlayın beni. İş değil bu, biliyorum (kimseye de öğütlemem), ama benim için başka bir çıkar yol kalmamıştı.

Lili, beni sev.

Hükümet yoldaş! Ailem: lili brik, anam, kız kardeşlerim

Ve Veronika Vitoldovna Polonkaya’dan ibarettir; yaşamlarını sağlarsan, ne mutlu bana...

Bitmemiş şiirleri Brik’lere verin, ne lâzımsa onlar yapar.

“Bir varmış bir yokmuş “

Derler hani:

Aşkın küçük sandalı

Hayat ırmağının akıntısına kafa tutabilir mi!

Dayanamayıp parçalandı işte sonunda...

Acıları

Mutsuzlukları

Karşılıklı haksızlıkları

H a t ı r l a m a y a b i l e d e ğ m e z:

Ödeşmiş durumdayız kahpe felekle.

Ve sizler mutlu olun…Yeter.