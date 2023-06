[email protected]

www.instagram.com/ebruylakesfet

www.youtube.com/@ebruylakesfet

www.ebrucomlekci.com

Herkese selam olsun…

Bu hafta okullar tatile giriyor. Tüm ebeveynler, öğretmenler ve pek tabii öğrenciler güzel bir tatili hak etti. Ancak her geçen gün artan fiyatlar, denize bile ayağımızı sokamadan bir yaz geçirebileceğimizin sinyalini vermekte. Doların, Euro ile rekabeti ve seçimlerden sonra iğneden ipliğe gelen zamlar… Farkındayım, çok can sıktım. Ne demiş Cemal Süreya, ‘Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor…’ Öyleyse, geçeyim keşiflere…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF ŞARKISI:

“BORA DURAN’DAN GAMSIZ”.

Bora Duran, 2014 yılında Funda Arar’dan dinlediğimiz; söz ve müziği kendisine ait olan ‘Gamsız’ şarkısını tekrar yorumladı…

Son 10 yılda hem kendi seslendirdiği, hem de farklı sanatçılara yazdığı hit parçalarla ( “Gül Senin Tenin” “Sana Doğru “ “Sen De Gidersen” “Kalbimi Koydum” “Yazın En Güzeli” ) geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Bora Duran, yeni şarkısı “Gamsız” ı dinleyicisiyle buluşturdu.

Pasaj Müzik etiketiyle çıkan Gamsız’ı coverlayarak, yazın enerjisine yaraşır bir hale getiren Bora Duran, kısa bir süre içerisinde YouTube’da tıklanma rekoru kırdı.

Miss World Next Top Model 2022 Türkiye güzeli “Dilara Kırmıt” ın da rol aldığı klibin çekimleri; Şile’de, Bora Duran’ın sosyal medyasından davet ettiği dinleyicilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ufuk Eral ve Bora Duran’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen çekimlerin sonunda enerjisi yüksek; renkli sahneler ve performanslardan oluşan bir klip ortaya çıktı.

Klibi izlemek için : https://www.youtube.com/watch?v=eflgjd_2YeY

Şarkının özellikle şu kısmını çok sevdim. Zira şu aralar beni ve hatta bizi çok iyi anlatıyor… Üzerine yapmamız gerekeni de söylüyor sevgili Duran…

…

Şimdi bir yol bulup beni baştan doğursun

Hayat bildiği gibi yoğursun

Anılardan bir yangın başlatıp keşkelerle

Beni küllerimden savursun

Alsın beni benden çok mutsuzum halimden

Essin üstümüzde bir rüzgâr

Çalsın artık içimde uçan kuşlar martılar

Kalksın üstümüzden bu efkâr

…

Dolmabahçe Okulları’nın bu yılki mezuniyetinin sunuculuğunu bendeniz yaptı. Hem kızım Masal Ebru’nun mezuniyetiydi hem de değerli öğrencilerimin… Benim için duygu yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bir akşamdı… Anbean ağlamamak için kendimi zor tuttuğumu itiraf etmeliyim.

Kepler atıldıktan hemen sonra sahne sırası Bora Duran’a geldi… Tüm mezunları sahneye davet eden Duran, çocuklarla beraber şarkılarını söyledi. Bizlere unutulmaz bir akşam yaşattığı için kendisine minnettarım.

HAFTANIN KEŞİF TİYATROSU:

‘MADAM MARİKA’NIN ALBÜMÜ’

"İlk kez kendime ait bir yerim olsun diye döndüm buraya. Sanki bir yere ait hissedersem kendimi de bulabilirim diye düşündüm. Buradaki her şeyde bana ait bir parça aradım. Yıllarca aradım. Ta ki bundan birkaç yıl önce, üst sokaktaki köhne barda, hiç tanımadığım yaşlı bir kadınla karşılaşana kadar."

Oyunun Konusu:

Oyun, yirmili yaşlarının başında Rum bir kadın, İstanbul’da babasından bir konak kaldığını öğrenerek, halasıyla birlikte yaşadığı Paleo Faliro’ dan ayrılmasıyla başlar. Yıllarca kendini hiçbir yere ait hissedememiş ve her şey de kendine ait bir parça aramıştır. Konağı pansiyon olarak işletir ve her müşterisiyle çeşitli anılar biriktirir. Her müşterisini unutmamak için onların fotoğrafını çeker. Annesini küçük yaşta kaybettiğini düşünürken, tesadüfen barda tanıştığı ve yalnız bir kere gördüğü kadının annesi olduğunu öğrenir. Kendine ait bir şey arayışı, bulduğu yerde son bulur ve kendini kaybeder.

Oyunun Künyesi :



Yazan & Yöneten : Seren Konyalı Şimşek

Genel Sanat Yönetmeni : Erbil Göktaş

Oynayanlar : Ezgi Doğan Çevik, Seren Konyalı Şimşek

Teknik Müzik : Berkay Tatlı

Teknik Işık : Dilan Sarıca

Afiş Çizim : Dilara Bayram

Afiş Tasarım : Dalya Uçankuş

15 Haziran 2023 Perşembe Günü Saat 20:30’da Şişli Cevahir Avm, Besa Sahne’de prömiyer yapacak oyunun yazarı ve yönetmeni Seren Konyalı Şimşek… Ayrıca değerli arkadaşım Seren, oyunu Ezgi Doğan Çevik ile beraber sahneliyor.

Biletleri https://biletinial.com/tiyatro/madam-marikanın-albumu web sitesinden temin edebilirsiniz.

HAFTANIN KEŞİF KİTABI

‘UMUTLARIM’

Umutlarım bir şiir kitabı… Sadece bir şair tarafından kaleme alınmış bir kitap değil. Bir derleme… Dolmabahçe Okulları’nın 4.sınıf öğrencilerinin kaleminden süzülen bu duygu dolu satırlar, sınıf öğretmenleri Osman Özdemir ve Murat Karaca’nın emekleriyle meydana çıkmış. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisindeki önemli günleri ve elbette depremi konu eden Umutlarım, çocukların gerek şiirle gerekse resimleriyle renk verdiği bir eser olmuş.

‘Şiir, dilin değil yüreğin sesidir’…

Gülesin Mehmet hocamızın kitabın arkasında yazdığı gibi, ‘Şiir, dilin değil yüreğin sesidir’… Küçücük yüreklerden çıkan o mısralar, hepimizin yüreğine dokundu. Anbean ağlamamak için kendimizi zor tuttuk…

Kızım Masal Ebru Yavuz’un da kaleme aldığı 2 şiir var: ‘Çocuk Oldum 23 Nisan ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’… Öğrenciler, öğretmenlerimizin girişimiyle bu yaşta yarınlarına kalıcı bir eser bırakmış oldu. Dilerim bu hareket, birçok öğretmenimize deniz feneri olur. Çocuklarımız tekrar kâğıda, kaleme dokunur… Zira çocuklarımız teknoloji denilen canavarın ablukasında…

OKULDA DÜZENLENEN İMZA GÜNÜNDE, KÜÇÜK ŞAİRLER ŞİİRLERİNİ VELİLERE VE ÖĞRETMENLERİNE SESLENDİRDİ.

Ayrıca okulda düzenlenen imza günü sayesinde, hem şiirler onların o şen sesleriyle hayat buldu hem de minik elleriyle imzalandı… Her çocuğunun adı, soyadı ve fotoğrafı; kitabın son sayfalarında mevcut. Hepsi fotoğraflarının altına imzalarını atarak kitaplarını, katılımcılara sundu.

Kitaba katkı sağlayan küçük şairler ve ressamlar : Umut Karataş, Defne Yerdelen, Esila Yılmaz, Canan Ecem Aydın, Rüzgar Kavas, Sıla Oylaş, Zeynep Altın, Irmak Duru Efkerili, Rima Nida Küçük, Yiğit Asaf Aşlakçı, Cevat Alnajjar, Ulaş Kaan Yalıbalığı, Khvaja İsmail Sediki, Aras İbrahim Özbek, Zeynep Esila Ülger, Ege Kemal Baysal, Ömer Faik Kavlak, Fatıma Durmuş, İnci Hacıoğlu, Adal Zeynep Güney, Ecrin Karasalihoğlu, Kaan Yatgın, Meryem Sudeysi Çelik, Farhan Ömer, KJoury Maktabi, Dounia Lekkat, Abulizi Maierziye, Masal Ebru Yavuz, Alaa Naser, Muhammed Emin Balta, Mayar Malik Alrajab, Mariam Alrazem.

Öğretmenler hayata dokunan, deniz fenerleridir…

Elbette okul kurucumuz Murat Muşlu’nun mali desteğini, Gülesin Mehmet, Funda Timur, Tuğçe Alkanoğlu, Sibel Bulut, Merve Uçar, Yaren Akyazı, Beliz Çeşmeli öğretmenlerimizin ve Gülten Çoban’ın kıymetli desteklerini unutmamak lazım. Zira, şiirlerin, resimlerin taranmasından; dizgisine, dizaynına ve elbette orijinalliğinin sorgulanmasına kadar birçok evreden geçiyor bir eser… İnce elenip, sık dokunan bu güzide kitap, eminim çocukların hayatlarında unutamayacakları güzel bir anı olarak kalacak… Kim bilir belki de aralarından bazıları bu yolculuğa devam edecek…

Emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum…