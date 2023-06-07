[email protected]

www.instagram.com/ebruylakesfet

www.youtube.com/@ebruylakesfet

www.ebrucomlekci.com.tr

Herkese selam olsun,

Yaz yavaş yavaş gelmeye başladı. Havalar ısındıkça da açık hava etkinlikleri artıyor. Konserler, tiyatrolar ve birçok etkinlik bizleri bekliyor. Her ne kadar bazı etkinliklere gidebilecek bütçelerimiz olamasa da yazın coşkusu bizi bir şekilde içine alıyor. Yardım etkinlikleri de tüm hızıyla devam ediyor. Gerek deprem gerek birçok can için birçok konser, tiyatro organizasyonları yapılıyor. Moral ve destek için sanat şart!

Haydi gelelim, keşiflerime… Bu hafta sizler için dopdolu bir sayfa hazırladım. Yazılacak, keşfedilecek çok şey vardı.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ:

“NEDRET HOTUN’DAN “KÜBA RÜZGÂRI”

Gazetemiz kültür sanat yazarlarından, Nedret Hotun geçtiğimiz günlerde Bursa’da bir fotoğraf gösterisi ve sunumu gerçekleştirdi. Aynı zamanda Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) Yönetim Kurulu üyesi olan Hotun, kısa süre önce ziyaret ettiği Küba’yı ‘Yaşayan Küba’ adlı gösterisiyle fotoğraf severlerin beğenisine sundu. Ülke ve dünya coğrafyası ve tarihine duyduğu ilgiyle yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine devam eden yazarımız Küba’daki sosyal yaşamı, halkın içine nüfuz ederek yaşadıklarını ve gözlemlerini çektiği fotoğraflarına yansıtmayı başarmış.

BUFSAD ‘Osman Önder Sergi ve Gösteri Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Bufsad Başkanı sayın Serpil Savaş, İpek Lions Başkanı ve Memleket Partisi Nilüfer İlçe Başkanı sayın Nazan Bozan, son dönem Bursa 1.bölge Milletvekili adaylarından Cevdet Şen, gazeteci ve moda fotoğrafçısı sayın Yaşar Şenyüz, profesör doktor Ferah Budak, iç mimar Aslı Bulan ve Serbülent Bulan, kimya mühendisi sayın Nursel Sözüneri, tarihçi sayın Ferihan Ağır, Çiğdem Kurtoğlu, BUFSAD ailesi ve çok sayıda fotoğraf gönüllüsü sanatseverler katıldı.

Küba devrim ateşini en renkli hali ile izleyiciye geçiren sanatçıya gösteri sonunda Bufsad Başkanı sayın Serpil Savaş tarafından plaket verildi.

İyi bir gözlemle yapılan ülke keşfinin 50 kitaba bedel olduğunu söyleyen Hotun, gösteri sonrasında yapmış olduğu söyleşi ile gelen konukların Küba hakkındaki sorularını cevapladı. Sanatçı, seyahatlerinde beş duyuyla hissettiği eşsiz gezi deneyimlerini yazılarına ve fotoğraflarına aktarmaya devam ediyor.

Nazan hanımın bu tarz sergileri İstanbul’da da yapmasını arzu ediyorum. Zira Küba en çok merak ettiğim yerlerden biri. Eminim sayesinde gezmiş kadar olurum. Buradan da bir çağrı yapmış olayım kendisine… Başarıların daim olsun güzel insan…

HAFTANIN YARDIM KEŞFİ:

“SMA’LI ÇOCUKLARIN SESİ”

SMA’LI ÇOCUKLARIN SESİ OLMAYA GELİYORLAR!

20 Haziran 2023 Salı günü, saat 20.30’da Dorock Xl Venue Taksim’de birçok sanatçının katılımı ve 1 Bebek 1 Umut Platformu’nun iş birliğiyle 7 Sma’lı bebek için yardım gecesi düzenleniyor. Toplanan tüm gelir platform bünyesinde bulunan Sefa Arput, Duru Sağlık, Medine Birelli, Meryem Acar, Yiğit Aras Tunç, Aslı Aslan ve Ebrar Nur İnan’a eşit şekilde pay edilecektir. Siz de ellerinden tutmak bu geceye ortak olmak isterseniz bilet alabilirsiniz.

Bu etkinliği sevgili arkadaşım, güzel insan Okan Tok sayesinde keşfettim. Kendisinin yüreği kocamandır. Gerek haycanlar gerek smalı bebekler için her zaman yardımlar yaptığına şahidim. Birçok güzel organizasyona da imzasını atmıştır: ‘Onların Da Gözyaşı Var’ sloganıyla, birçok sahipsiz haycana yardım etmek için konser organizasyonlarını bizzat organize etmiştir. Tam bir hayvan dostu olan Tok, müzik çalışmalarını da devam ediyor. Muazzam bir yorumu olduğunun da altını çizmek isterim.

Geceye Destek Veren Sanatçı Ve Konuklar:

· Ersan Er

· Özge Arda

· Dj Alper Uzun

· Rapçi Jaylarka&Kalopsia

· Feride Hilal Akın

· Alaaddin Ergün

· Rapçi Polemick

· Fenomen Kırmızı Oje

· Rapçi XIR

· Sevtuğ Kasapbaşoğlu

· Okan Tok

· Cüneyt Öznalçın

· Meg

www.instagram.com/1bebek1umut sayfasını da takip etmeyi unutmayın. Bizim için ufak bir meblağ onların hayatı için çok önemli. Zira her geçen gün bu hastalık maalesef yayılıyor. İlacı da oldukça pahalı ve geç kalınmamalı… Ayrıca bu geceye sponsor olarak da destek olabilirsiniz. Bunun için Instagram üzerinden İlknur Özkuş hanımefendiye yazabilirsiniz.

Biletleri https://www.biletix.com/performance/2SF34/001/TURKIYE/tr (Biletix.com) adresinden temin edebilirsiniz...

Ben de o akşam orada olacağım. Bu anlamlı gecede buluşmak ümidiyle…