Herkese selam olsun,

Yazamayacağım çok kelam, susmam gereken çok an var… Bu aralar böyleyim. Ne konuşmaya ne de tartışmaya mecalim var. Zira bildiğim ve gördüğüm çok önemli bir şey var; ülke olarak yarı yarıya bölündük. Biz birbirimize sevgiyle yaklaşamaz olduk. İçimizde her gün büyüyen bir nefret, bir öfke dağı var adeta. İşin ucu nereye gider bilinmez ama ne olursa olsun önce biz bize sahip çıkmalıyız ve kazanmalıyız… Bizim bizden başka dostumuz yok! Birbirimize nezaketi elden bırakmayalım a dostlar. Zira unutmayalım, filler tepişir olan çimlere olur…

Bu hafta, Şair Adnan Yücel’in ‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek’ adlı şiirinden bir kuple sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira bazen, başka zamanlarda yaşamış bir şair, senin sustuklarını kalemle kağıtla buluşturur ve söylemek istediklerini özetler… Bırakalım da mısralar konuşsun…

YERYÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK!

…

Saraylar Saltanatlar Çöker

Kan Susar Birgün

Zulüm Biter.

Menekşelerde Açılır Üstümüzde

Leylaklarda Güler.

Bugünlerden Geriye,

Bir Yarına Gidenler Kalır

Bir De Yarınlar İçin Direnenler...

Şiirler Doğacak Kıvamda Yine

Duygular Yeniden Yağacak Kıvamda.

Ve Yürek,

İmgelerin En Ulaşılmaz Doruğunda.

Ey Her Şey Bitti Diyenler

Korkunun Sofrasında Yılgınlık Yiyenler.

Ne Kırlarda Direnen Çiçekler

Ne Kentlerde Devleşen Öfkeler

Henüz Elveda Demediler.

Bitmedi Daha Sürüyor O Kavga

Ve Sürecek

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek!

Haydi gelelim, keşiflerime… Bu hafta sizler için dopdolu bir sayfa hazırladım. Yazılacak, keşfedilecek çok şey vardı.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF LANSMANI:

“ONUR SEVİGEN "AZ BİLE"

Onur Sevigen "Az Bile" İçin Sahnedeydi.

Genç müzisyen Onur Sevigen, geçtiğimiz akşam Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle yayınlanan yeni projesi "Az Bile" nin ilk konseri için JJ Pub Kanyon sahnesindeydi. Profesyonel müzik yolculuğu, doğup büyüdüğü Londra’da başlayan Sevigen, sahnesine Türk, Roman ve İngiliz müzisyenlerle birlikte çıktı.



"Bir Neşet Ertaş Şarkısı Dinledim, Her Şey Değişti."

Onur Sevigen, üç yıl önce annesinin ona hediye ettiği Neşet Ertaş plağının onu çok etkilediğini, Türk müziğine ve Anadolu kültürüne olan hayranlığının bu plak ile tanışmasından sonra başladığını ve ''Az Bile'' projesinin de tam da bu dönemde ortaya çıktığını dile getirdi.

Genç müzisyen, sahnesinde "Az Bile"deki şarkılarının yanı sıra ''Yaşasın Aman'' ve Erkan Oğur ile birlikte kaydettiği ''Ölüm Gelene Kadar Yüzün Kanadı'' ile Yusuf Hayaloğlu ve Ahmet Kaya'nın unutulmaz eseri ''Beni Vur'' ve müzikal bakış açısını oldukça derinden etkilemiş olan Neşet Ertaş'ın ''Yalan Dünya'' şarkılarını da seslendirdi. Onur Sevigen, batılı vokal tarzı ile Türk Halk ve Roman Müziği'nden gelen geleneksel enstrümanlar, ritimler ve nağmelerle harmanlayarak oluşturduğu kendine has müziği, performansı ve stili ile dinleyicilerden tam not aldı.

Sevigen, müzikal kariyerinde radarını Türkiye'ye çevirdikten sonra birlikte çalışmaya başladığı Dokuz Sekiz Müzik'e ve müziğini destekleyen herkese teşekkür etti.

HAFTANIN KLİP KEŞFİ:

ÇABADAN ‘NEFES’

ÇABA "NEFES" İÇİN BATUM'A GİTTİ…

"Nefes"in sözü ve müziği Çaba'ya ait. "Yanındayım ama sana hasret yaşıyorum" sözleriyle başlayan efsanevi şarkı "Nefes" dinlemeye doyamayacağınız bir eser. Sanki bir aşk filmini yaşıyormuş hissiyatına kapılıyorsunuz. O ilk karşılaşmayı, bakışlardaki heyecanı yeniden yaşatıyor Çaba bizlere. Şarkının soundu ve yorumu klip ile bütünleşmiş durumda.

Çaba'nın 8. teklisi "Nefes"te "Gittiğin günler viran bana" ile başlayan nakarat kısmı sizlere anı yapraklarındaki sayfaları yeniden açtırıyor. Asc Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan şarkının aranjörlüğü; Ahmet Özgül imzası taşıyor.

Klip Gürcistan'ın Batum şehrinde çekilirken; klip yönetmeni Metin Boyraz ile "Nefes"te muhteşem bir görsellik sunulmuş bizlere. Sıradışı bir şarkı olan "Nefes"i mutlaka dinlemeli temennisinde bulunuyor, bu güzel eseri bizlerle kavuşturan tüm kalplere teşekkür ediyoruz.

HAFTANIN KEŞİF ÇOCUK ETKİNLİĞİ:

“CORN MAZE’DEN AİLE VE ÇOCUK FESTİVALİ”

CORN MAZE İSTANBUL ETKİNLİK ALANI, HAZİRAN AYINDA ‘AİLE VE ÇOCUK FESTİVALİ’ İLE SEZONU AÇIYOR.

Faaliyetlerine 3 yıldır devam eden Corn Maze İstanbul etkinlik alanı, haziran ayında Aile ve Çocuk Festivali ile sezonu açıyor. Asıl kuruluş amacı ise, metropolde yaşayan ailelere çiftlik hayatı deneyimini yaşatmak olan Corn Maze İstanbul; Bu deneyimiyle birlikte çocukların tarıma ve toprağa olan özlemini gidermesi için bir alan sunuyor. Böylelikle çocuklarımıza da doğa sevgisini aşılatan Corn Maze Şile, Ağva’da 10 dönümlük etkinlik alanında gerçekleştireceği, çocuklarımızın eğlenerek öğreneceği Aile ve Çocuk Festivali’nde; tarımdan, spora, sanattan, çiftlik oyunlarına, müzikten, yarışmalara sayısız aktivite sizleri bekliyor.

Tarım aktive alanında; eğitmenlerle birlikte saksıya ekilen tohumlar ve mini çiftçi sertifikası hediyeleri olacak.

REKLAM AJANSI NOMA POZİTİF’İN BU YIL 3. KEZ DÜZENLEYECEĞİ CORN MAZE İSTANBUL KAPILARINI 3-4/10-11 HAZİRAN AİLE VE ÇOCUK FESTİVALİ İLE AÇIYOR.

Çocuklarınızla beraber, doğa ile iç içe sayısız etkinliğe katılabilir ve değerli an’lara imza atabilirsiniz. Bu arada Türkiye’nin en büyük mısır labirentinin de burada olduğunu hatırlatmam lazım. Zira geçen sen o labirentte Masal Ebru ile çok keyifli bir zaman geçirmiştik. Tarihleri not edin, o tarihlerde belki karşılaşırız, kim bilir…

Biletler için; https://biletino.com/tr/e-mn5/aile-ve-cocuk-festivali-corn-maze/

https://cornmazeistanbul.com

Bu eğlence ve bilgi dolu festivale tüm aileleri bekliyorlar.