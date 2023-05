[email protected]

Herkese selam olsun…

İlkbaharın coşkusunun hala içimize kaçamadığı günlerden geçiyoruz. Zira, ülke olarak çok acı çektik, çekmekteyiz. Artık hiçbirimiz aynı insanlar değiliz. Olamayız da!

Malum bu pazar Türkiye için büyük bir seçim var. Bu seçim, Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Umarım ortalık kan gölüne dönmeden, İNSANCA, demokratik bir şekilde bir seçim olur. Filler tepişir olan çimlere olur. Bu hiçbir zaman değişmez. Tek dileğimiz; artık baharın içimize kaçarak, umutlu bakabileceğimiz bir ülkede, adil bir şekilde yaşamak… Ben, bizler vatanı için gencecik yaşta toprak olanları unutmadık, unutmayacağız! İhmalden ölen onca depremzedeyi de… Unutma ülkem, bu ülkenin geleceğini çizecek bizim oylarımız. O yüzden OY KULLANIN!!!

Sizin için gene etkinliklerde, keşiflerdeydim. Zevkle okumanız dileğiyle…

HAFTANIN KEŞİF LANSMANI:

‘ONUR SEVİGEN"İN YENİ EP'Sİ "AZ BİLE"’

Profesyonel müzik yolculuğu, doğup büyüdüğü Londra'da başlayan Onur Sevigen, Anadolu'da doğan müzik türlerine olan ilgisi ve farklı öğeleri bir araya getirerek oluşturduğu sound'u ile Türkiye'de çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Leyla" ve "Oyna" single'ları ile dikkatleri üzerine çeken sanatçının yeni EP'si "Az Bile", batılı vokal tarzını, Türk Halk ve Roman Müziği'nden gelen geleneksel enstrümanlar, ritimler ve nağmelerle harmanlayarak oluşturduğu özel sound'u ile dinleyicinin beğenisine sunuldu.

EP'de, haberci olarak yayınlanan "Leyla" ve "Oyna" ya ek olarak "Enerji, Az Bile Sana, Şifa Yaramaz" şarkıları yer aldı. Onur Sevigen; "Az Bile" EP'sini ve gelecekte yayınlamaya hazırlandığı projelerini, "2050'de bir meyhanenin playlist konsepti" olarak tanımlıyor.

EP'de yer alan şarkılardan "Enerji"; autotune'lu sazlarla, anadolu nağmelerinin eşlik ettiği bir türde iken, "Az Bile Sana" Roman Havası'nın kendine has duruşunu bozmayan yenilikçi formuyla

öne çıkıyor. "Az Bile" EP'si türler üstü bir noktada duran eklektik müzik tarzını ortaya koyuyor.

EP'de "Leyla, Oyna, Enerji ve Şifa Yaramaz" ın sözleri ve müziği Onur Sevigen, Az Bile Sana'nın sözleri Onur Sevigen ve Kamran İsmayilov, müziği ise yine Onur Sevigen imzası taşıyor. Şarkıların mix'inde Tim Rowkins, mastering'inde ise Matt Colton yer alıyor. EP'nin focus track'i olan "Az Bile Sana" nın Zobunus yönetmenliğinde çekilen video klibi ise şarkının duygusuyla paralel olarak, büyük bir aşkın yarattığı bağlılığı ve insana aldırabileceği riskleri simgeleştiren görüntüleri ile dikkat çekiyor.

Onur Sevigen'in yeni EP'si "Az Bile" 28 Nisan tarihi itibariyle DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında.

ONUR SEVİGEN; Vintage sesleri, yarının pop sesleriyle birleştiren Onur Sevigen, farklı tempo ve stillerin eklektik bir karışımı ile oluşturduğu şarkılarını ilk kez 2018 yılında dünyaya duyurdu. 2019 yılında yayınladığı "A Millennial Rhapsody" projesi Spotify'ın AII New lndie, Solaris, New Music Friday İngiltere ve Türkiye playlistlerinde yer aldı. Aynı dönemde Fransa'nın ünlü "Sound of Brit" adlı içerik platformu da "Kim Bu Onur?" başlığıyla sanatçının özgün müziğine yer verdi. BBC Radio London ve

Hoxton Radio'da da kendisiyle söyleşiler yapıldı. 1883 Magazine ve Fred Perry's Subculture'da röportajları yayınlandı.

Sanatçı 2021 yılında yayınlanan "Paramı Ver", "Beyinler Sakat", "Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı" ve 2022 yılında yayınlanan "Yaşasın Aman" single çalışmaları ile müzik yolculuğundaki rotasını Türkiye'ye çevirdiğinin sinyalini verdi.

EP'nin lansman konseri 8 Mayıs'ta Joker Pub Kanyon sahnesinde gerçekleşti. Oldukça renkli geçen geceden çok keyif aldım. Hem sahne performansı hem de enerjisi yüksek sentez müzikleriyle hepimizi içine aldı Sevigen. Sahnedeki samimiyeti ve rahatlığı ayrıca çok hoşuma gitti.

HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ:

“VEFA LİSESİ BOZA GÜNÜ” .

Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan Vefa Lisesi, her yıl boza gününü eski mezunlarıyla bir araya gelerek kutluyor. 7 Mayıs Pazar günü, eski, yeni tüm öğrencileriyle kutladılar bu güzel günü…

İçinde kocaman bir tarih barındıran bu güzel okul, İstanbul’un Vefa ilçesinde hala dimdik ayakta. Okulun bahçesinde yer alan, 19. Yüzyıldan kalma eserleri ise güzelce restore edilerek İlber Ortaylı Kütüphanesi ve etkinlik alanı olarak nefes almaya devam ediyor.

Değerli Niyazi Yılmaz’ın nazik daveti münasebetiyle kızım Masal Ebru ile bu güzel etkinliğe katılma şansına eriştik. Niyazi bey, onca yoğunluğuna rağmen, bize okulu gezdirip, tarihini anlattı. Güzel misafirperverliği için de ayrıca kendisine teşekkürü bir borç bilirim.

Kemal Sunal, Müjdat Gezen ve Uğur Dündar gibi ülkemize değer katmış birçok önemli kişiyi mezun etmiştir Vefa… Elbette birçok önemli mevkilerde görev alan değerli isimleri de…

Vali yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Okul Müdürü Ahmet Kavut, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Serdar Keskin, Vefalılar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Baliç, İstanbul mezunlarından İstanbul milletvekili Sera Kadigil ve duayan gazeteci Uğur Dündar konuşmalarıyla günü güzelleştirenlerdi.