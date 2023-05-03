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Herkese selam olsun,

Artık bahar mevsimine kavuştu… Mayıs geldi, hoş geldi… İçinde yeşilin birçok tonunu saklayan bu güzel ay, sonbaharı kıskandıracak kadar canlı ve neşe dolu… Önümüz Hıdırellez. Hep sevmiştir Hıdırellez’i. Yapılan ritüelleri… Garip tatlı bir heyecan sarar beni. Peki nedir bu Hıdırellez ya da Hıdırlez? Wikipedia’ya göre;

“Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.”

İnşallah dualarınız kabul, niyetleriniz gerçek olur… Hoş geldin bahar, sefalar getirdin… Aşkla gel, aşka getir ve kavuştur…

İz Bırakanlar Platformu ve birçok kurum, depremzedeler yararına etkinliklerine devam ediyorlar. Ben de sizler için keşfetmeye devam ediyorum. Umarım, hem bu etkinlikleri gönülden yapanlara bir desteğim oluyordur hem de onların vesilesiyle depremzede kardeşlerimize… Emin olun, bizlerin desteğine çok ihtiyaçları var… Lütfen elinizden geldiğince bu etkinlikleri destekleyelim, paylaşalım… Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum…

HAFTANIN KEŞİF YARDIM ETKİNLİKLERİ:

“AVRUPA MÜZİK TOPLULUĞU DEPREMZEDELER YARARINA SAHNEDE”

'' ÇOCUKLAR İÇİN SİZE SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR ''

"Çocuklar için size söyleyeceklerimiz var" sloganıyla Avrupa Müzik Topluluğu, bir bahar konseriyle daha müzikseverlerle buluşuyor. 05 Mayıs 2023 Cuma Günü Saat 20’de, Cemil Candaş Şişli Kent Kültür Merkezi’nde, TOÇEV yararına gerçekleştirilecek konserde elde edilecek gelirler depremzede çocukların eğitimine harcanacak.

TOÇEV (Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) yararına düzenlenecek olan konser, eğitim almak isteyen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımızın toplumsal hayata kazandırılması için çalışan vakfın, bu kez depremden etkilenen çocukları ve aileleri için gerçekleştirmekte olduğu eğitim faaliyetlerine dikkat çekmek ve destek olmak üzere gerçekleşecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Müzik Topluluğu Başkanı Selda Özer, herkesi 5 Mayıstaki konsere beklediklerini söyledi.

Özer, “Bu konser, aynı zamanda baharın bütün güzelliklerini görebildiğimiz, canlanan doğanın yeni umutları da beraberinde getirdiği Mayıs ayının 5. gününe yani Hıdırellez gecesine denk gelmesiyle konserimiz bayram havasında geçecek” dedi. Müziği bugüne kadar olduğu gibi yine toplumsal fayda amacıyla birleştirerek, müzikseverlerle buluşturacak olan Avrupa Müzik Topluluğu’nun şefliğini Mustafa Ertürk, sunuculuğunu ise Makbule Demirkan yapıyor.

İstanbul Şişli'deki Cemil Candaş Kültür Merkezinde gerçekleşecek konser tüm müzikseverlere kapılarını açacak.

Depremden etkilenen çocuklar için TOÇEV üzerinden bu link ile bağış yapabilirsiniz:

https://fonzip.com/tocev/avrupa-muzik-toplulugu

“UMUT VEREN ŞARKILAR DAYANIŞMA KONSERİ”

Birbirinden değerli solistler,deprem sonrası yaraları sarmak ve yardım konusunun güncel tutulması için sahneye çıkıyor. Konukların yanlarında getirecekleri malzemeler Sarıyer Belediyesi aracılığı ile Hatay’a ulaştırılacak.

Topluluk, “Umut Veren Şarkılar Konseri” 7 Mayıs Pazar Günü Saat 19.00’da Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi ’nde sizlerle olacak.

Konserin Genel Sanat Yönetmenliğini Turgut Özdemir, sunumunu da Makbule Demirkan yapıyor. Tam bir dayanışma içinde gerçekleştirilen konserin sosyal medya görselini de topluluk solistlerinden Hazal Özdemir hazırladı. Konserin gerçekleşmesine Sarıyer Kent Konseyi Genel Sekreteri Kübra Küçükerden Koçan’a ve gazeteci Zafer Murat Çetintaş’a destek veriyor.

Gerekli olan malzemeler:

Anne çocuk sağlığı ürünlerinden (kadın pedi, çocuk bezi) vb.gibi ihtiyaç malzemeleri…

Ayrıca konser Sarıyer TV ve Sarıyer YouTube kanalından canlı olarak izleyenebilecek.

“SANATÇI MURAT BEYAZTAŞ “DEĞER OTİZM DERNEĞİ” YARARINA KONSER VERİYOR…”

Onur Asım Şenocak şefliğinde ve Makbule Demirkan’ın sunumuyla; solist Murat Beyaztaş müzik tutkunları için bir araya geliyor. Konsere gelecek misafirler isterlerse yanlarında otizmli çocuklara ulaştırılmak üzere okul araç/gereçleri getirebilirler ve/veya konser salonunda makbuz karşılığında bağış yapabilirler. Toplanan tüm materyaller ve bağışlar, Değer Otizm Derneği’nin “eğitim ve teknoloji desteği projesi” kapsamında deprem bölgesindeki otizmli çocuklara ulaştıracak. Bu anlamlı projenin sponsorluğunu da Salvin Tekstil, Barco Medikal ve MuNaMa Organizasyon üstleniyor.

Otizmin farkında ve çocukların yayında olmak için konsere katılımınız çok değerli…

16 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’da Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde buluşmak üzere sizleri bekliyorlar.

Konser ücretsizdir. İsterseniz gelmeden de destek olabilirsiniz.

İYİLİK YAP, DEĞER’E AT!

Desteleriniz için “DEGER” yaz 8856’ ya gönder.

Veya

Yapı Kredi Bankası’na gönderebilirsiniz

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