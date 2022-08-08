Habib BABAR

Reality programı deyince akla gelen tek isim… Yaptığı programlardaki başarısıyla ayakta alkışlandı. Yüzlerce kayıp kızı bulup ailesine kavuşturdu, küs karı kocayı barıştırdı… Harbiliği, mütevazi kişiliğiyle gönüllerde taht kurdu Ebru Gediz. Biricik kızı Ada’yı dünyaya getirdikten sonra ekranlara bir süre ara vermek zorunda kalan ünlü sunucu yeni yayın döneminde hayranlarıyla kucaklaşmaya hazırlanıyor…Yıllarca birlikte çalıştığım işinin ehli olan Ebru Gediz,yine yardıma muhtaç insanların kanayan yarasına parmak basacak ve onların derdine çare aramaya devam edecek.. Bir süredir sessizliğe bürünen Ebru Gediz’le yeni projeleri üzerine konuştuk… Haydi buyurun sohbetimize…

Uzun bir aradan sonra sizinle yeniden sohbet etmekten inanılmaz mutluluk duyuyorum. Uzun bir süredir ekranlardan uzak neler yapıyorsunuz?

(Gülerek yanıt veriyor sorumuza…) Çok teşekkürler sevgili Habib. Biliyorsun kızım Ada dünyaya geldikten sonra ekranlara ara vermeye karar verdim. Çünkü bir çocuğu en iyi annesi büyütür. Ada artık büyüdü. İyi ki ara verip kızımla ilgilenmişim… Tabii bir süre önce bazı TV’lerden program teklifi almıştım. Ancak bu kez de covid belası çıktı ortaya… Covid için ne yazık ki teklifleri geri çevirdim.

Ada kaç yaşına girdi?

Ada 4 yaşına girdi. Önümüzdeki eğitim yılında anaokuluna başlayacak. O bile okula başlayacağı için şimdiden çok heyecanlı.

Pekii yeni projeleriniz var mı?

Tabii var… Yakında hayranlarımın karşısına bu projelerimle çıkacağım inşallah.





Yine reality program mı olacak?

Şimdi açıklamasam… Sürpriz olsun

KÜÇÜK BİR EKİPLE BÜYÜK İŞLERE İMZA ATTIM

Bugüne kadar kaç kayıp kız buldunuz?

Küçük ancak büyük işlere imza atan bir ekibim vardı. Herkes işini canla, başla yapıyordu. Programlarımda 500’ü aşkın kayıp gen kızı bulup ailesine teslim ettik. Tabi yüzlerce küs evli çiftleri barıştırdık. Yıllar öncesine kadar Ebru Gediz adına hizmet ettim fakat şimdi insanlara hizmet etmenin keyfini yaşıyorum. Başka bir boyuta geçti konu, o farkı kendi içimde hissettim. Yıllarca hangi kanala hizmet ettiysem gidip işimi yaptım özel hayatımda ise ketumiyetimi korudum.

Bir dönem oyunculuk ta yaptınız neden devam etmediniz?

Star TV'de sunuculuğunu yaptığım ‘Ebruli Günler’ programı yapıyordum ve o dönemler çok popülerdi. O süreçte popülerliğin getirdiği teklifler yapıldı. Ben de tabi o zaman 20'li yaşlardaydım (gülüyor) ve teklifleri değerlendirdim. Zaten rol aldığım karakter bana çok yakındı ve onları seçtim. Çok şükür bu işimde de rezil olmadım (gülüyor)... Sunuculuğu daha çok benimsedim ve yoluma sunuculuk ile devam etmek istedim. Yardıma muhtaç insanlara bir nebze de olsa yardım etmekten her zaman mutluluk duydum. Ağlaya ile ağladım, gülen ile güldüm. Yani sunuculuk hayatımın vazgeçilmezi.

EKRANI ÇOK ÖZLEDİM

Uzun bir süredir ekranlardan uzaksınız, ekranları özlediniz mi?

Biraz önce de belirttiğim gibi. Çok severek yaptığım bir işim var. Ekranları gerçekten çok özledim. Hayranlarımla biran öce kucaklaşmak için sabırsızlanıyorum.

Sanat hayatına nasıl başladınız?

Üniversiteye başladığım yıl TRT'ye dublaj sanatçısı olarak başladım. 40 yaşındayım... Bu camiada 23. yılım ve kuşak programları yapıyorum. İlk olarak Kanal 6'ya geçtim Ebruli Geceler ile başladım. Yani ilk talk show programımı 19 yaşında iken yaptım. Ben bu konuda şanlıydım çünkü ilktim. Sonra Show TV'ye transfer oldum, daha sonra ise Star TV'ye geçtim ve 6 sene orada kaldım. Sonrasında son 8 seneden beri hayata dair programlar yapmaya başladım. Kolay bir şey değil insanları kavuşturmak ama Allah bana hep yardım etti...Yüzlerce insanı kavuşturdum,küsleri barıştırdım.

YAŞLI ÇİFT KANALA GELİP BENİ DOKTOR OĞULLARINA İSTEDİ

Bize hiç unutamadığınız bir anınızı anlatmak ister misiniz?

O kadar çok anı var ki… Hangisini anlatsam… Bir gün program yaptığım kanalın güvenlik görevlisi yanıma geldi ve yaşlı iki çiftin benimle görüşmek istediğini söyledi. Hemen kulise getirmesini istedim. Anadolu’dan gelen yaşlı teyze ve amcayı odama buyur ettim. Teyze ellerimi tutup,’Kızım senin hiçbir programını kaçırmıyorum. Öz kızım gibi seviyorum. Buraya gelmemizin amacı hayırlı bir iş’dedi. Nedir diye sordum, ’Benim doktor oğlum var. Seni oğlumuza istemeye geldik’dedi. Bu soru karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Onları kırmadan, ’Sizin gibi insanların gelini olmak isterdim. Ancak oğlunuz ile aramızda yaş farkı var’diyerek nazikçe red ettim. Sonra yaşlı karı kocayı misafir edip memleketlerine gönderdim.





Programlarınızda cinayet konularını pek işlemediniz bunun sebebi ne?

Benim izleyicim beni kızları, kardeşleri gibi gördü. Ben onların istediği doğrultusunda program yaptım. Yani izleyicimin benden ne istediğini çok iyi bilen bir insanım. Durum böyle olunca cinayet konularını işlemedim. Yıllarca yaptığım programlarda cinayet konularını işlemedim.

Evliliğiniz nasıl gidiyor?

Çok sevdiğim bir eşim var. Eşimle çok güzel bir evliliğim var. Allah böyle bir mutluluğu herkese nasip etsin. Tabii evliliğimizin güzel meyvesi canım kızım Ada’mız var.

BOYU: 1.78

GÖZ RENGİ: Koyu kahve

TUTTUĞU TAKIM: Fenerbahçe

FOBİLERİ : Ailemden birisinin hastalanmasından çok korkuyorum. Hele covid-19 hastalığı varkeb,daha çok korkuyorum.

HOBİLERİ: Seyehat etmeyi,kitap okumayı seviyorum.