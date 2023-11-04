Çalışanlarının yevmiyeleri ya da diğer ticari defterler, e-Defter uygulamasında bir araya getirilebilir. e-Defter üzerindeki tüm kayıtlar, Excel formatında hazırlanır. Bu sayede mali işlerinize yönelik tüm operasyonel işlemler, güvenli ve düzenli bir ortamda tutulur.

e-Defter tutma zorunluluğuna tabi olan işletmeler, GİB'in belirlediği koşullar çerçevesinde her sene değişiklik gösterir. Yıllara göre değişen ciro sınırını aşan firmalar, e-Defter kullanmakla yükümlüdür. Aynı şekilde işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak isteyen firmalar da gönüllü olarak da e-Defter uygulamasına geçiş yapabilir.

e-Defter uygulaması ne işe yarar?

İşletmeler, finansal bilgileri içeren bir defter tutma yükümlülüğüne sahiptir. e-Defter uygulaması, bu yükümlülüğü pratik hâle getirir.

Defter uygulamasından yararlanmak için ispat şartlı mali mühür veya elektronik imza ile başvurmanız gerekir. Gerekli onayları aldıktan sonra mali işlerinizi güvenilir bir ortama taşıyabilirsiniz. Üstelik oluşturduğunuz tüm kayıtlar, 10 yıl boyunca güvenli bir yazılım altyapısında muhafaza edilir. Bu sayede dilediğiniz an finansal bilgilerinizi kolayca kaydetme ve kontrol etme fırsatı sunar.

Fiziki defterlerin yerini alan e-Defterler, mali mühür, elektronik imza ve zaman damgasıyla güvence altına alınır. Yaptığınız tüm işlemlerin resmi bir nitelik kazanması için, e-defter yazılımının GİB tarafından onaylanmış olması gerekir. Uyumluluk onayı alan yazılımlar aracılığıyla şirketinize ait tüm bilgileri güvenli bir şekilde kayıt etmeniz mümkündür. Kullanılan e-Defterlerin, ayda bir kez yetkili kişiler tarafından ibraz edilmesi gereklidir. e-Defter uygulamasından yararlanan kişiler, fiziki defter tutmaya devam etmemelidir.

e-Defter uygulaması kullanma avantajları nelerdir?

e-Defter kullanmak, işletme bilgilerinize ait düzenli bir arşiv oluşturma fırsatı sunar. e-Defter uygulamasının kullanıcılara sunduğu daha pek çok avantaj bulunur. Bu avantajlardan biri, kayıt, kalem, kargo gibi maliyetleri minimuma indirmesidir. Elektronik ortamda tutulan defterler sayesinde hataları düzeltmek ve yeni belgeler oluşturmak da oldukça pratiktir. Hem zamandan hem de personelden tasarruf etmenizi sağlayan e-Defter uygulamasıyla, en az çaba ile ekstra verimli bir iş planı oluşturabilirsiniz.

e-Defter uygulaması mükellefler arasında güvenilir ve hızlı bir ağ kurar. GİB tarafından onaylı yazılım sistemleri, yüksek koruma sistemleriyle bilgilerinizi güvence altına alır. e-Defter uygulamasına sahip gerçek veya tüzel kişiler, ibraz süreçlerinin güvenliğini artırır. Siz de firmanıza ait iş birliklerini en verimli şekilde kullanmak istiyorsanız eLogo üzerinden e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirsiniz. Üstelik kolay entegrasyon sağlayan arayüzü ve kaliteli hizmet ekibi sayesinde tüm işlemlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamanız mümkündür.