Kültür ve Medya Dünyası

Sanatçı Bedirhan Benek

Bedirhan Benek 1 Mart 1978 Şırnak Uludere Hilal doğumludur. Müziğe olan ilgisi çok erken yaşlarda başladı. Yeteneği ilk sınıf öğretmeni tarafından keşfedildi. İlkokulu bitirdikten sonra sahne hayatına ve çalışmaya yöneldi. Dışarıdan Konservatuar hocası Sabahattin Yemen’den özel birebir müzik eğitimi aldı. Daha ilkokulda okuldaki etkinlik ve festivallerde şarkı söylemeye başladı. Böylelikle başlayan sahne çalışmaları dur durak bilmeden devam etti. Uzun yıllar Antalya’da ve İstanbul’da hem otellerde hem restoranlarda sahne aldı. Bedirhan Benek bugüne kadar 8 albüm ve yaklaşık 20 singıl çıkardı. Ayrıca 2014’de Sözü ve müziği kendisine ait olan Çetleş adlı Ankara Havası Türküsü Yusuf Yusuf filminin soundtrack film müziği oldu. Ali Sunal Oya Başar gibi isimlerin yer aldığı film projesinde Bedirhan Benek’te konuk sanatçı olarak yer aldı. Başta Almanya olmak üzere Fransa , İngiltere ve Amerika’da konserler verdi. İngilizce , Almanca ve Kürtçe bilen Bedirhan Benek son olarak Azer Bülbül anısına Duygularım darmadağın şarkısı ile dinleyicilerle buluştu. Şarkı Tüm Dijital platformlarda yayında. Bedirhan Benek çok yönlü yeteneği , kendine özgü yorumu , özgün çalışmaları, vizyonu girişimciliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , sahne hakimiyeti , tecrübesi ve karizmasıyla da dikkat çekmektedir. Bedirhan Benek tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Resim Sanatçısı Sevgi Yıldırım

1972 Ankara doğumludur. İlk,orta ve lise eğitimini Çankaya ilkokulu ve Çankaya Lisesinde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Lisansından sonra Ankara Üniversitesinde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı ve Atılım Üniversitesinde İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisansı yaptı. Uzun yıllardır, İnşaat-Gayrimenkul ve Petrol sektöründe pek çok projeleri ve yatırımları olan aile şirketinde Kurucu Ortak olarak Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir. Sevgi Yıldırım’ın İşinin yanında en büyük hobisi resim yapmak. Karakalem tekniği ile ilkokul yıllarında başlayan merakı, son 20 yıldır yağlıboya tekniği çalışmaları ile devam ediyor. Katıldığı karma sergiler, atölye çalışmaları derken, hobisi de artık işi kadar hayatında yer kaplar oldu. Ayrıca Sosyal Sorunluluk Projelerinde yer almaya çalışmaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesinde Mentorlük Programında gençlere hem Mentor hem de Koordinatör olarak destek vermektedir. Daha çok doğa ve manzara resimleri yapan Sevgi Yıldırım spesifik olarak daha çok gece , ay ve deniz çalışmaları yapmaktadır. Kendini tabiri- caizse ay ressamı olarak tarif eden Sevgi Yıldırım önümüzdeki dönemde kendi kişisel sergisini de açmayı planlamaktadır. Sevgi Yıldırım resimdeki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün yöntemleri , vizyonu , sanattaki üretkenliği , iş yaşamındaki çözümcül yapısı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güçlü iletişimi ile dikkat çekmektedir. Sevgi Yıldırım tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir sanatçıdır.

Ekonomi Uzmanı Sunucu Büşra Kapan

Büşra Kapan 10 Haziran 1993 yılında Malatya’da doğdu. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden lisans mezunu oldu. İş gereği Malatya’dan ayrılmak zorunda kaldı. Ancak kalbinin ve ruhunun hala Malatya sokaklarında olduğunu belirtiyor. Büşra Kapan için Malatya en güzel şehir ve çok seviyor. İş için İstanbul’a yerleşen Büşra Kapan Finanskolik ekonomi haber sayfasında piyasa analizleri ve video yayınları yapmaktadır. Günlük olarak makroekonomik gelişmeler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle para piyasaları hakkında analizler ve kısa videolar çekmektedir. Gün içinde yaşanacak olan makroekonomik gelişmelerin yahut, merkez bankalarının para politikalarının ülke para birimlerine etkilerini analiz etmektedir. 3 senedir bu meslekte olan Büşra Kapan çok severek yapmaktadır. Hayatın kendisi zaten bir ekonomi. Gün içinde sokakta yürürken, çarşıya pazara giderken kısaca hayatın her alanında aslında ekonomi endeksli hayat. Tüm insanlar bir hesap içinde. İşini sevmesinin bir nedeni de insanlara piyasalar hakkında ülke ekonomileri hakkında bir ışık olabilmek bir bilgi verebilmenin onu mutlu etmesi. İnsanların bilinçli yatırımlar yapmalarına öncülük etmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Kapan Okuduğu bölümün birçok avantajı olduğunu söylüyor. Çünkü işletme okurken, sadece bir meslekte uzmanlaşmak yerine, her alandan bilgi sahibi oldu. Üniversite de aldığı eğitimler onu, muhasebeci, bankacı, finansçı, insan kaynakları, pazarlamacı ve daha birçok meslek sahibi yaptı. Bölümünün en büyük avantajı da bu! Tabii bunlar için okumak yeterli değil. Araştırmak, görmek, analiz etmek ve alanında uzman kişilerle diyalog halinde olmak kişiyi uzmanlaştırır. Alanında uzmanlaşmış hocalarından Mahfi Eğilmez ve Osman Ulagay gibi birçok değerli ismin kitapları makaleleri ve söyleşilerini severek takip edip yeni şeyler öğrenmeye ve doğruyu bularak kendine uygun bir yol çizip ilerlemeye devam ediyor Büşra Kapan Çünkü var olan üzerinden yürümek yerine var olanın üzerine kendin bir şeyler katıp ilerlemek insanı başarıya götürür. Büşra Kapan Daha önceki çalışma hayatında, muhasebeci ve kalite kontrolcüydü. Gıda üretim firmasında, ürün kalitesi ve personel sorumluluğu alanında 6 ay çalıştıktan sonra, Mali Müşavirlik ofisinde bir muhasebeciyle beraber 1 sene çalıştı. Ve şimdi daha farklı bir sektörde. Büşra Kapan Uzun bir süre daha mesleki hayatına devam ettikten sonra sosyal sorumluluk projelerine dahil olarak toplum yararına dernek ve vakıfların başında yer almak istiyor. Toplumun yaşam kalitesini iyileştirerek, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine destek olmayı hedefliyor. Sadece toplumla kalmayıp bize miras olan doğayı koruyup yeni nesillere daha temiz bir doğa için çalışmalar yapmak istiyor. Doğal kaynaklarımızı en verimli ve tasarruflu kullanarak onlara zarar vermeden sürdürülebilirliğini artırmak gibi çalışmalara destek vermek istiyor. Büşra Kapan mesleğindeki çok yönlü yeteneği , birikimi , ekonomi eğitimini ve bilgilerini yalın bir şekilde izleyiciye aktarma yetisi , kendine özgü sunumu , özgün ekonomistliği , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Büşra Kapan gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Patiko Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Çiğdem MAVİLİ ERENCAN

26 Temmuz 1989’da İstanbul’da doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümünü başarıyla tamamladı sonrasında yine aynı alanda Yüksek Lisans Çalışması yaptı. İş yaşamına stajdan itibaren sigorta şirketinde başladı. Farklı sigorta şirketlerinde önemli görevler üstlendi. Halen Başkent Üniversitesi’nde Sigortacılık bölümünde Ders Saatli öğretim elemanı olarak da görev yapan Çiğdem Mavili Ercan ERN Sigorta’da Kurumsal satış ve reasürans koordinatörlüğü görevini de sürdürmektedir. Çiğdem Mavili Ercan özellikle sosyal sorumluluk anlamında da son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. Doğayı öne çıkaran yapısı hayvan sevgisi ve hayvan hakları doğrultusundaki çalışmaları önemlidir. • Patileri Koruma Derneği (PATİKO) Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olan Çiğdem Mavili Erancan PATİKO Yaşam Alanı (Sokak Hayvanları Barınağı) Kurucusudur. Çiğdem Mavili Erencan çok yönlü birikimi , kendine özgü hayvanseverliği , özgün projeleri , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi çözümcül yaklaşımları doğaya ve canlılara yönelik girişimleri ile dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Çiğdem Mavili Erencan gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Seramik Sanatçısı Işın Düzyol Kısmalı

1 Temmuz 1983’te İzmir’de doğdu. Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünü tamamladı. İş hayatına bir ilaç firmasında başladı. 2014 yılından itibaren ilaç firmasında tıbbi mümessil olarak çalıştı. Son beş yıldır ise seramik ile ilgilenmektedir. Işın Düzyol Kısmalı’nın seramik ilgisi bir workshopa gitmesiyle başladı. O tarihten itibaren de vazgeçemedi. Önceleri evde seramik çalışmaları yaptı. Sevdiklerine arkadaşlarına hediye ederek başladı. Sonra herkes bize şunu yapsan alırız aslında diye diye yapıp satmaya başladı. En son geçen sene 2022 Nisan ayında atölye kurmaya karar verdi. Kurumsal işinden istifa edip atölye açtı. Şu an hem iki ayrı cafenin ürünlerini yapmaktadır hem de ekstra sipariş üzerine üretimler yapmaktadır. Ayrıca günlük ve aylık seramik dersleri düzenlemektedir. Yetişkinler ve çocuklar için seramik kursları yapmaktadır. Çocuklar için seramik biraz daha zor olduğu için onlara daha çok ahşap boyama, kum boyama, mandala boyama, çim adam yapımı gibi faaliyetler yaptıran Işın Düzyol Kısmalı Özellikle yaz tatilinde çocukların hem öğrenip hem de eğlenerek kaliteli zaman geçirmesi için etkinlikler gerçekleştirmektedir. Işın Düzyol Kısmalı bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , girişimciliği , kendine özgü seramik tarzı , özgün eğitimciliği , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Işın Düzyol Kısmalı gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Oyuncu Sibel Demiralp

12 Şubat 1996’da Adana doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümünü tercih ederek buradan başarıyla mezun oldu. Küçük yaştan beri yetenekleri ve güzelliği ile modelliğe yöneldi. 2016 Yılında halen tekrarlanamayan çok önemli bir başarıya imza attı. 2016 Yılında Rusya’da düzenlenen uluslararası THE Queen Of Eurasia 23 Ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek o tarihte 14.sü yapılan yarışmada ilk kez Sibel Demiralp Türkiye adına birinci oldu. Devam eden Yarışmada halen Sibel Demiralp’in başarısı tekrarlanamadı. Dünyada çok önemli bir yarışma kabul edilen THE Queen of Eurasia da birinci olan ilk ve tek Türk Kızı Sibel Demiralp’tir. Sibel Demiralp Türkiye’ye döndükten sonra Katıldığı Perfect Model Of Turkey modellik yarışmasında da Birinci oldu. Bu yarışmada 2 kez birincilik kazanan Sibel Demiralp her zaman kişisel gelişimine çok önem verdi. Fransa’da eğitimler aldı. Uzun yıllar profesyonel modellik yaptı. Pek çok markanın yüzü oldu. Cemil İpekçi , Yıldırım Mayruk , Arzu Kaprol , Raşit Bağzıbağlı ve Hakan Akkaya gibi önemli modacıların defilelerinde yer aldı. Şimdilerde oyunculuk eğitimini sürdüren Sibel Demiralp aynı zamanda özel kurumsal bir şirkette Genel Müdür olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sibel Demiralp Sosyal sorumluluğa büyük önem vermektedir. Hayvan Hakları konusunda önemli girişim , bağış ve takip çalışmaları da bulunmaktadır. Sibel Demiralp küçük yaşlardan beri keşfedilen yeteneği , kendine özgü modelliği , eğitim sırasında da hocalarının da teyit ettiği özgün oyunculuğu , vizyonu , çok yönlü birikimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , defalarca tescilli güzelliği , düzgün fiziğiyle dikkat çekmektedir. Sibel Demiralp tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Çocuk Diş Hekimi Pedodontist UZM. DR. GÖZDE YALÇIN GÜLERİK

1985 Burdur doğumlu olan Dr. Gözde Yalçın Gülerik, orta ve lise eğitimini Burdur Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. 2003-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonra aynı sene Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2013 yılında “Kaygılı Çocuklarda İntravenöz Ketamin, Propofol ve Ketofol Sedasyonunun Klinik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi” konulu doktora tezini yüksek başarıyla vererek bilim doktoru ünvanını almıştır. 2008 yılından itibaren çeşitli polikliniklerde hizmet verdikten sonra 2014 yılında Lara Pedodonti Çocuk Diş kliniğini kurmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Gözde Yalçın Gülerik bu meslekteki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yöntemleri , özgün hekimliği ve vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve iletişimi ile dikkat çekmektedir. Tüm Bu nitelikleriyle Gözde Yalçın Gülerik gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.