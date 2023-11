Duyguların özgürce ifade edilmesi sorumluluğun da tümüyle üstlenilmesini içermektedir. Duygular özgürce ifade edilirse kişinin kendisi de başkası da zarar görmez. İnsanlar kim olduklarını, nereden geldiklerini, neden burada olduklarını bilseler içsel ve dışsal çatışmalar son bulacak. Bu bilgisizlik duyguların karmaşasına ve kontrolden çıkmasına neden oluyor. Duygular bastırılmadan özgürce ifade edilirse, birey eylemlerinin de sorumluluğunu üstlenmelidir.

Kendini seven insan kendine zarar vermez ve kendine zarar vermeyen insan da kimseye zarar vermez çünkü herkesi sever. Duygular bastırılınca her şey sahteleşir ve bu duygular görünmez olarak bilinçaltına iner. Daha sonra da güçlü bir şekilde yeniden ortaya çıkar.

Dünya Değişim Akademisi’nde Değişim Uzmanları aracılığıyla sunulan ‘’Duygu Yönetimi Sanatı’’ Değişim Programı sayesinde duygularınızı daha açık, samimi, doğal bir şekilde ifade edecek, duygularınızı anlayarak farkedecek ve yönetebileceksiniz. Bütünlük içinde olarak sessizlik içinde olacasınız.

Duyguları bastırmak ebedi doğayı dinlememek demektir. Duyguları bastırınca insan hayatını mahveder. Bu eylem iç dünyada tahribata ve kargaşaya neden olur. Duygularla savaşan, mücadele eden bireyin farkındalığı düşer, kişiliği bölünür hatta şizofreniye bile neden olur.

‘’ Duygu Yönetimi Sanatı’’ Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika sürüyor. Her çalışmada duyguların nasıl yönetilebileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Gerçekten cesur olmak için duygularınızı bastırmayın, rahatça ifade edin ve tüm riskleri göze alın. Duyguları bastırmak korkarak yaşamak, risk almamak, sürünerek yaşamak demektir. Duygu yönetiminde ustalaşınca sürünmek yerine uçacaksınız. Hayatınızı doyasıya yaşayacaksınız ve yaşamın tadını çıkaracaksınız.

Değişim Teknikleri ile duyguları ifade ettikten sonra derin bir sükûnet ve rahatlama ortaya çıkacak.. Gerilim ortadan kalkarcak ve stres atılacak. Sessizlik yaşanacak ve bu sessizlikte birey gerçek kendini bulacak.