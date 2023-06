Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Tüm Müslüman Aleminin Mübarek Kurban Bayramını En İçten Dileklerimle Kutluyorum.

Okurken düşündüren, düşündürürken başka hayatlara sevk eden bir kitap: Mezarcı

Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı, Dionysos Tiyatro’nun tek perdelik oyununda hem yöneten hem de başrolde oynayan oyuncu Erdem Topuz'un Mezarcı adlı tek kişilik gösterisi, son bir aydır kapalı gişe oynuyor. Tiyatroya uyarlanan bu kitabı çok seveceksiniz. Mezarcı; alışılmadık beklenmedik hamlelerle okur ile seyircinin algılarına ve beklentilerine meydan okuyor. Sembolizm ve sürrealizmin sınırlarında dolanırken, hiciv ve ironiyi heybesinde taşımayı ihmal etmeyen, yüklendiği insanlık durumunu açığa çıkarma çabası sarf ederken yarattığı tedirginlik ve gerilimle hikayesini kendisinden uzaklaştırıp muhatabına nüfuz etme becerisini gösteriyor. Suskunluklar üzerine inşa edilmiş diyaloglarla dördüncü duvarı yıkma girişimlerinde de bulunan mezarcı Nietzcheci reddiyeyi ve Beckett’in karekterlerini anımsatmakta. Sisli ve puslu bir kasabanın mezarlığında bir mezarcı. Bir zamanlar kasabanın ileri gelenleri ile birlikte bekliyor. Bizleri; hayatı kazmaya, tabutları çakmaya, burayı ve öteyi, önceyi ve sonrayı varoluşumuzun boşlukta asılı duran tüm kiplerini, zaman ve mekandan azade bir biçimde birlikte düşünmeye davet ediyor.

TUĞÇE SARIKAYA'DAN FİLM SÜPRİZİ

Ünlü iş kadını tuğçe sarıkaya Ekim ayında vizyona girmesi planlanan Ayrılık. AŞ sinema filminde “Dilek” karakterini canlandırdı. İlginç konusuyla dikkat çeken, Ayrılık A.Ş. filminin Yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun oturuyor,senaryosu ve yapımcılığı ise Tanser Yılmaztürk’e ait. Filmde Tuğçe Sarıkaya dağıstanın dışında İdris Nebi Taşkan, Melis Tüzüngüç, Tanser Yılmaztürk Zeynep Urhan, Bella Nabivi, Etem Caner Karaüç, Mertkan Arat, Volkan Cal, Bahattin Gök, Aydın Genç, Ezgi Say, Eren Genç, Turgut Özdemir, Ceren Arı, Bektaş Erdoğan, Serkan Yakın gibi genç ve başarılı isimler yer alıyor.

ALİ ALTAY'DAN ''KALBİMİN SAHİBİ''

Sevgi evrenin yegane anahtarı,insan ruhunu besleyen,eksikliğinde,yoksulluğunda hayatı anlamsız ,çekilmez kılan yan etkisiz ilactır. Yarına bırakmadıgın,karsılık beklemeden,almadan da vermeyi ögrendiğinde,bulunca kaybetmediğinde göğe yükseldigin yüce duygudur. Sevmeyi seversen mutlu olur,iyi görür iyiyi dilersin diyor Ali Altay. Kalbimin Sahibi şarkısı'da Ali Altay'ın sevmeyi anlatımının şarkıyla vücut bulmuş hali. Sözleri Ayşin Altay müzigi,düzenlemesi ve yorumu Ali Altay'a ait olan Kalbimin Sahibi şarkısını müzikseverlere emanet ediyor.

BODRUM ÜZÜM KIZINDABAYRAM COŞKUSU...

Bodrum’da eğlence hayatına yön veren mekanlardan Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı bayramda dolu dolu bir program sunuyor. Misafirlerini Türkiye’nin starlarının sahneleriyle karşılayacak olan mekan, eğlendirmeye devam ediyor. İşletmesini Cüneyt Karahan’ın yaptığı Üzüm Kızı Sahne’de 26 Haziran Pazartesi Ayta Sözeri’nin sahnesiyle sezon açılış galası gerçekleşecek. 27 Haziran Salı Sakiler’in muhteşem performansıyla bayram galası, 28 Haziran Çarşamba Rubato, 29 Haziran Perşembe Fatih Ürek, 30 Haziran Cuma Soner Olgun ve 1 Temmuz Cumartesi Deha Bilimlier en sevilen şarkılarını Üzüm Kızı misafirleriyle birlikte seslendirecek. Ayrıca sezon boyunca pop müziğin sevilen sanatçılarından Yaşar, Simge Sağın Üzüm Kızı Sanhe’de sevenleriyle buluşacak. Türkbükü’nde otel, sahne ve beach işletmeleri ile Bodrum’un en gözde grup işletmelerinden olan Üzüm Kızı, bu sezon yeni markası Üzüm Kızı Beach Lounge’ın açılış partisini bayramın birinci günü 28 Haziran’da Alya’nın sahnesiyle gerçekleştirerek yazın sürpriz mekanı olmaya aday. İşletmesini Erdinç Büyüksarı’nın üstlendiği, mutfak şefliğini de şef Oruç Söyler’in yaptığı Üzüm Kızı Beach Lounge, her pazar gerçekleştireceği Deha On The Beach happy hour partileriyle sezona damgasını vuracak.

JEKYLL & HYDE MÜZİKALİ İLK KEZ HARBİYE AÇIKHAVA’DA SERGİLENDİ...

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali geçen hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluştu. Jekyll ve Hyde karakterlerine Hayko Cepkin’in hayat verdiği müzikalde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Kerki Solfej organizasyonu ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, sezona damgasını vurdu. Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla ses getiren müzikal, ilk kez bir açık havada ve Harbiye’de sahnelendi. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapmakta.

Sevgili Öznur Serçeler'e bir not; izledikten sonra kendisini tebrik edip birde özür diledim. Neden mi önceleri onun oynayacağını duyduğumda olmayacağını düşünmüştüm fakat izledikten sonra birde tanıştıktan sonra Öznur senden özür diliyorum çok başarılıydın sana önyargılı davranmışım ve bunuda gazetede köşemde mutlaka yazacağım dedim. Evet çok başarılıydı sahne performansı müzikalite yeteneği danslarıyla takdire şayan'dı...

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...