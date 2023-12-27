BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ardından açıklamada bulunan Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek şunları dile getirdi.

Dusan Alimpijevic, “Baştan sona savunmada çok iyiydik. Takımım özellikle savunmada çok büyük bir potansiyele sahip. Günün sonunda önemli zamanlar geldiğinde savunma performansı bizim çok işimize yarayacak. Kendi sahamızda beş galibiyet aldık. Sıralamada yerimiz gayet iyi. Play-off yolunda çok önemli bir galibiyet. Bugün güzel bir atmosfer yaratan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların varlığı bize güven veriyor. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü oynayacağımız Türk Telekom maçına davet ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.