Özbek, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'taki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı divan kurulu toplantısında konuştu.

Riva projesinde yeni gelişmelerin olduğunu aktaran Özbek, "Yeni sözleşmeler yapıldı. Bu sözleşmelerle Galatasaray çok önemli mali getirilere sahip olacak. Galatasaray Adası'nda da havuz bölümlerinin kazıklarının çürümüş olmasından dolayı orada çalışmalar devam ediyor. Adayı şu anda işletmeye açtık. Çalışmalarımız sizlere rahatsızlık vermeyecek şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın dünyaca tanınan bir spor markası olması ve bir sivil toplum kuruluşu özelliğine sahip olması, bu değerlerin gelecek yıllara taşınması açısından büyük önem kazanıyor. Bu yüzden arkadaşlarımla bu değerlere özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, kulübün sportif başarılarına değinerek, "Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Erkek voleybol takımımız da Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de takımımız net bir galibiyetle alarak adını finale yazdıracak. Kadın voleybol takımımız da yarın üçüncülük maçına çıkacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız da hafta sonu kendi evimizde şampiyonluk maçı için son karşılaşmasına çıkacak." diye konuştu.

"Futbol tesislerimiz, bize çok yakıştı"

Dursun Özbek, kulübü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız zaman tüm takımlarımız sürdürülebilir bir şekilde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en üst sıralarındaki yerini kuvvetlendirecek. Tesisleşme, olmazsa olmaz. Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, tesislerimizi tamamlamamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Futbol tesislerimiz, bize çok yakıştı. Salon sporlarında da artık maçları oynamak için yer aramaktan vazgeçmemiz lazım. Kulüp için tesisleşmeyi tamamlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda lig ve kupa şampiyonluğuna emin adımlarla ilerlediklerini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Camianın çok sevdiği 'Mayıslar bizimdir.' mottosu var. Tüm algı çalışmalarına rağmen camiamızla dimdik bir şekilde hedefe doğru gidiyoruz. Tüm üyelerimizden ve taraftarlarımızdan takımımıza destek vermelerini istiyorum. Oluşturulmak istenen gergin ortamlara rağmen biz sahada kalmaya devam ediyoruz. Galatasaray, şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman eden bir kulüp olmamıştır, olmayacaktır. Galatasaray, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla her sporseverin takdirini kazanmıştır. Bu yüzden Galatasaray'ın başarıları da Türk halkına huzur, mutluluk ve umut verir. Galatasaray'ın ülkemizi yurt dışında temsil ettiği her an bu umudun yansımasıdır. Galatasaray yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman, 85 milyonun onun arkasında olduğunu gördük. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası da bunun göstergesidir. O günkü sevinci hatırlayalım. Ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hatırlayalım. Sürekli gerginlik peşinde koşan umutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke insanı, sırf bir şampiyonluk kazanmak için yarattığınız bu ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden kaçının. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı yerine getirin. Sahaya dönün. Bizi orada yakalayıp geçmeye çalışın. Ben de biliyorum zor olduğunu. Biz 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı takacağız."