Gazze’de sivil insanlar ve çocuklar günlerdir aç, susuz askeri kuşatma alında tutuluyorlar. Bu da yetmezmiş gibi bombalanıyorlar. Savaş hukukuna bile göre insanlık suçu sayılan beyaz fosfor bombaları kullanılıyor. Patladığında 1200 dereceye kadar yükselen ısı yayan bu bombanın saldığı gazları soluyanların ciğerleri ve iç organları parçalanıyor, insanlar büyük acılar içinde can veriyorlar.

İsral’in fosfor bmbası kullandığı fotoğraflarla, videolarla saptanıyor, televizyonlarda yayınlanıyor, fakat insanlık yalnızca seyrediyor. Kimsenin birşey yapabildiği yok.

İsrail hastahane bombalıyor, 500 hasta ve sağlık personeli can veriyor; hesap sorabilen yok! 1882’de İngilizler tarafından yaptırılmış olan El Ehil Baptist hastanesinin bombalanmasının hemen ertesi günü Tel Aviv’e gelen ABD Başkanı Biden, “İsrail değil, karşı taraf yapmış gibi görünüyor” diyebiliyordu.

Gazze’de yüzyılın en büyük katliamlarından biri yaşanırken kimse birşey yapamıyor. Yalnızca seyrediyor.

“Susma, sustukça sıra sana gelecek!” diye bir uyarı sloganı vardır; protesto mitinglerinde sıkça kullanılır.

Ne sloganlar, ne televizyon ekranlarına yansıyan vahşet görüntüleri, bu katliamı durdurabilecek insanları harekete geçirmeye yetmiyor.

Hey insanlık! Beyaz fosfor bombasının insanları nasıl acılar içinde kıvrandırarak öldürdüğünü lutfen birkaç dakikanı ayırıp internete girelim ve araştıralım. O zaman, bu bombayı yalnızca kullanmanın değil, yalnızca seyretmiş olmanın da bir insanlık suçu olduğunu öğreniriz.

Evet, birleşmiş Milletler hukukuna göre yasaklanmış, insanlık suçu kabul edilmiş bir bombanın kullanıldığına ilişkin delilleri görüp de gereğini yapmamak bir insanlık suçudur. Fosfor bombasının kullanıldığını duyup, delillerini görüp de gereğini yapmayan herkes suçludur.

Gazze’de hasta ve yararlıların tedavi edilebildiği birkaç merkezden biri olan 1882 yılında İngilizler tarafından inşa edilmiş olan ve hem hastane hem de ibadethane görevi gören El Ehil Baptist Hastanesi’nin vurulmasına sesiz kalabilen herkes Bu hastaneye saldırı emri verenle suç ortağıdır.

Gazze’deki katliamın biran önce durdurulması için çaba sarfetmeyen siz, biz, ben.. hepimiz suçluyuz!

Yaşanmakta olan vahşete sessiz kalmakla, Gazze’de sivillerin ve çocukların tepelerine yağdırılan o fosfor bombalarının, El Ehil Baptist Hastanesi’ne atılan bombanın bir gün size de atılmasını kabullenmiş oluyorsunuz, farkında mısınız?

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İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ne yoğun saldırıları sonrasında büyük yıkıma neden olmasına rağmen Savunma Bakanı Yoav Gallant, asıl operasyonun yeni başladığını duyurarak, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Şimdi tam taarruza geçiyoruz. Gazze asla eskisi gibi olmayacak” demişti. 18 Ekim gecesi Gazze’deki El Ehil Baptist Hastanesi’nin bombalanmasından sonra Gazze, Bakan Gallant’ın dediği gibi, asla eskisi gibi omayacak.

Gazze’de, 1882 yılında yaptırılan, hem hastane hem de ibadethane olarak hizmet veren Ei Ehil Baptist Hastanesi’nin bombalanması önce,“Hamas militanları saklanıyordu” gerekçesine bağlanmak istendi, fakat bunun kabul edilebilir bir gerekçe olmadığını gören İsrail Netanyahu, katliamı Hamas’a yüklemeye kalkıştı.

BAPTİST KATLİAMI BİR İNSANLIK SUÇUDUR, FAİLİ MUTLAKA YARGILANMALIDIR

Baptist Katliamı’nı insanlık vicdanında haklı gösterebilecek bir açıklaması yoktur. “Bu vahşetin uluslararası literatürde açıklaması terördür, katliamdır, insanlık suçudur”. Yüzyılımızın insanlık vicdanıyla asla bağdaşmayan bu vahşetin yaşanmasına neden olan Netanyahu, Uluslararası Adallet Divanı’nda yargılanması gerekir.

ABD Başkanı Biden, Trump döneminden bu yana kavgalı olduğu Netanyahu’dan alacaklarını almış olmalı ki, El Ehil Baptist Katliamı’nın hemen ertesi günü Tel Aviv’e kadar gelerek, “Patlamayı karşı taraf yapmış gibi görünüyor. Görüntülerden bu anlaşılıyor” demesi Netanyahu’yu Uluslararası Adalet Divanı’na gitmekten asla kurtaramayacaktır. Çünkü Rusya’nın, “El Ehil Babtist Hastanesi’nde o gece yaşananlarla ilişkileri yoksa, uydu görüntülerini yayınlasınlar” şeklindeki açıklaması, Netanyahu’nun inkarını da, Biden’ın bombalamayı patlamaya çevirme çabasını da boşa çıkarıyor.

Nasıl başladı, nasıl oldu, gerekçesi neydi, Biden doğru mu söylüyor, El Ehil Babtist Hastanesi’nin bombalanmasından Hamas mı sorumlu? Bu sorulara verilecek hiçbir yanıt, Netanyahu’yu haklı çıkarmaya yetmiyecektir. Çünkü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Babtist Katliamı öncesinde yaptığı, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Şimdi tam taarruza geçiyoruz. Gazze asla eskisi gibi olmayacak” şeklindeki açıklaması, Rusya’nın “o geceye ilişkin uydu görüntüleri yayınlansın” önerisine hiçbir yanıt verilememesi gerçeklerin gizlenmekte olduğunu göstermektedir.

EL EHİL BAPTİST KATLİAMI, SREBRENİTSA KATLİAMI BENZERİ BİR KATLİAMDIR

El Ehil Baptist Katliamı, 1995’te Avrupa’nın orta yerinde yaşanan Srebrenitsa Katlamı’nı anımsatan bir insanlık suçudur. Netanyahu da, Sırp Kasabı Miloseviç gibi Uluslararası Adalet Divanı önüne çıkarılmalıdır.

Hamas’ın İsrail’de sivilleri vurmasını terör olarak niteliyorsak, Gazze’de kuşatılıp tepelerine bombalar yağdırılarak göçe zorlanmasını nasıl açıklayacağız?

21. Yüzyıl’a yaşanan El Ehil Baptist Katliamı, bir insan olarak, hepimizi derinden yaralamıyor mu? Belçika’da, İrlanda’da, İngiltere ve Fransa’da sokaklara dökülen insanların çoğu Müslüman değil, ama vicdanları Gazze’de yaşananları bir insanlık suçu olarak görüyorlar ve kabullenemiyorlar.

22. Ortadoğu’da yıllardır koltuğunu korumaya çalışan faşist bir siyasetçi, iktidarını sürdürebilmek için, aylardır sürdürülen protesto gösterilerini görmezden gelerek, faşizan hedeflerini gerçekleştirebilmek ve yolsuzluklarını örtebilmek için, insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birine imza atabiliyor.

BIDEN NEDEN PATLAMA DEDİ?

İsrail’in Aksa Tufanı saldırısına karşılık vermek üzere başlattığı Demir Kılıç operasyonunun başlıca hedefi Gazze’nin kuzey bölümünde yaşayan Filistinlileri güneye sürmekti. Günler boyunca yaptığı füze saldırılarıyla, tanklı baskılarla, ölüm tehditleriyle Gazzelilerin evlerini yurtlarını terketmeleri isteniyordu. Buralarda yaşayan insanların suçu neydi, nereye gidecek, nerede yaşayacaklardı?

İsrail, bu sorularla hiç ilgilenmiyor, tepelerine bomba yağdırdıkları masum sivilleri Gazze’yi terkedin deniyordu. Elektrik ve su vermedikleri Gazzeliler göçe zorlanıyordu. Kaçabilenler canlarını kurtarıyor, evlerini yurtlarını terketmeyerek kalmakta direnenlerin üzerlerine bomba yağdırılıyordu.

Dünyanın jandarması ABD, sahip olduğu en büyük iki uçak gemisini savaş gemileri eşliğinde Gazze açıklarına demirleyerek, bölge ülkelerine, “Siz karışmayın, yoksa vururum” mesajı veriyordu.

“BIDEN: “BOMBALAMA DEĞİL, PATLAMA”

Uçak gemilerinin ardından ABD Başkanı Biden’ın da gelmesi, İsrail ve bölge ülkeleri yöneticileyile görüşmeler yaparak bu insanlık dramına çözüm bulması bekleniyordu. Biden’ın İsrail’e gelmesi beklenirken, bütün dünya, İsrail’in Gazze’deki El Ehil BaBaptist Hastanesi’ni bombaladığı yüzlerce hastanın ve sağlık personelinin hayatlarını kaybettikleri haberi geldi.

Ertesi gün İsrail’e gelen Biden’ın Netanyahu’yu cezalandıran ve çatışmaya son verecek bir konuşma yapması bekleniyordu. Fakat, Biden’ın hava alanında kendisini karşılayan Netanyahu ile kırk yıllık bir dost gibi sarmaş dolaş olmaları buyöndeki beklentileri boşa çıkardı. Biden, havaalanında, eline tutuşturulmuş not kağıdında yazılmış olanları okudu ve “Görebildiğim adarıyla patlamayı karşı taraf yapmış olabilir” dedi. Böylece bombalama olayını patlamaya dönüştüren Biden İsrail’i aklamış oldu.

Biden’ın bu açıklaması elbette inandırıcı olmadı. Rusya’nın yaptığı açıklamada, “Olay gecesinin hastaneye ilişkin uydu örüntüleri yayınlansın” deniyordu. Fakat ne ABD ne de İsrail bu davte henüz bir yanıt vermediler.

ABD NETANYAHU’YU KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

ABD gibi büyük bir ülkenin devlet başkanı, yüzlerce hastanın tedavi edildikleri hastanede katledilmiş olmasına ilişkin gerçekleri böylesine çarpıtmayı göze alabilmişse, bunun karşılığında istediklerini de almış olmalısı gerekir. Biden, El hil Bapsist Hastanesi katliamını açıkça aklamışsa, bugüne kadar, arkasını dayadığı Çin’e güvenerek, ABD’nin isteklerine “hayır” diyen İsrail Başbakanı Netanyahu’yu köşeye sıkıştırıp saf değiştirmeye razı etmiş demektir.

Çİn ile yaptığı bir dizi anlaşma üzerinden ABD ‘nin yörüngesinden çıkmayı deneyen Neanyahu, İsraillilerin haftalardır sürdürdükleri protesto mitinglerinde yolsuzlukla suçlanıyordu. Netanyahu’nun koltuğu sallanmaktaydı.

Çin Netanyahu’yu bu badireden kurtaramadı, ama ABD kurtarablirdi. Perde gerisinde ne gibi pazarlıklar yapıldığının ayrıntılarını henüz bilemiyoruz, ama Gazze’de El Ehil Bapsist gibi tarihi bir hastahanenin bombalanmasının hemen ardından İsrail’e gelen Biden’ın, bu katliamdan sorumlu tutulan Netanyahu ile sarmaş dolaş pozlar vermesi, adalat beklentisi içinde olanları şoke etmiş olsa da, hem İsrail’i hem de Netanyahu’yu aklamış oldu.

El Ehil Babsist Hastanesi katliamını bir insanlık suçu olan kabul eden insanlar, dünyanın her yerinde sokaklara dökülerek bu vicdansızlığı protesto ediyorlar. Fakat, küresel liderlik mücadelesi yaşamakta olan ABD’nin Filistinlileri mutlu etmek gibi bir kaygısı yok. Ne savaş suçu sayılan fosfor bombalarının kullanılmış olması ne de yüzlerce masum insanın tedavi edildikleri hastane/ibadethene olan bir mekanda bombalanmış olmaları ABD yöneticilerinin vicdanlarını rahatsız etmiyor.

ABD yöneticilerini böyle davranmaya zorlayan nedenler nelerdir?

ABD Netanyahu’yu neden affetti?

Bu soruların yanıtlarını da yarınki yazımıza bırakıyoruz.

ABD desteğini arkasına alan İsrail’i bundan sonra neler yapabileceği sorgulanıyor.

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AKSA TUFANI TARİHÇESİ

Küresel çapta yarattığı etki ve tepkilere bakıldığında, Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı “Aksa Tufanı”nın ve sonrasında yaşananların yerel bir çatışma olmadığı kolayca görülebiliyor. Bu nedenle de, son günlerde İsrail’de yaşananlar, bölgenin tarihini bilenler açısından ‘kaygı verici gelişmeler’ olarak değerlendiriliyor.

O nedenle, Hamas’ın İsrail’e yönelik “Aksa Tufanı” saldırısının nedenlerini ve olası sonuçlarını irdelerken, “Hamas neyi hedefliyor?” sorusunun yanı sıra, “Netanyahu’nun “Bölgeyi değiştireceğiz” çıkışı; İsrail’in genişleme politikasıyla, ABD’nin Büyük Ortadoğu (BOP), Çin’in Kuşak ve Yol projeleriyle ne ölçüde ilişkilidir?” sorusunu da sormamız gerekiyor.

7 Ekim 2023 günü Hamas’ın İsrail yerleşim birimlerini hedef alan Aksa Tufanı saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, aylardır süren protesto gösterilerine rağmen koltuğunu koruyabilen ve Çin’in Kuşak ve Yol projesine destek vermekte ısrar eden Natanyahu’ya “Köprüden önce son çıkış” uyarısıdır.

Ukrayna savaşı üzerinden Rus sopasını kullanarak Avrupa ülkelerinin yeniden NATO şemsiyesi altında topanmalarını sağlayan ABD, Aksa Tufanı’nı kullanarak da, Netanyahu’yu Çin’in Yol ve Kuşak projesine destek vermekten vazgeçirmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, Amerika’nın uçak ve savaş gemileri de, bu konuda hem Netnyahu’ya hem de bölge ülkelerine son uyarıyı yapmak için gelmiştir.

“Aksa Tufanı” gibi olayları bölgenin tarihiyle birlikte değerlendirdiğimizde, gelişmenin yönünü ve hedefini ya da hedeflerini görmek kolaylaşıyor.

Küresel çapta yarattığı etki ve tepkilere bakıldığında, Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı “Aksa Tufanı”nın yerel bir çatışma olmadığı kolayca görülebiliyor. Bu nedenle de, bölgenin tarihini, özellikle yakın tarihini bilenler açısından kaygı verici gelişme olarak değerlendiriliyor.

Siyaset ve strateji duygusallıkla bağdaşmaz. Gelişmeleri, meydana geldikleri coğrafyanın tarihiyle birlikte okuyabilirsek, yarınlara ilişkin daha isabetli değerlendirmeler yapabiliriz.

İsrail, bugüne kadar genişleme hedeflerini hayata geçirebilmek için gerçekleştirdiği bütün operasyonlar öncesinde, kendisini haklı gösterecek gerekçeler üretmeyi başarabilmiştir. O nedenle, Hamas’ın İsrail’in yerleşim birimlerini hedef alan “Aksa Tufanı” saldırısını irdelerken, “Hamas neyi hedefliyor?” sorusunun yanı sıra, “Netanyahu’nun ‘Bölgeyi değiştireceğiz’ çıkışı; İsrail’in genişleme politikasıyla, ABD’nin Büyük Ortadoğu (BOP), Çin’in Kuşak ve Yol projeleriyle ne ölçüde ilişkilidir?” sorusunu da sormamız gerekiyor.

ABD’li deologların kurguladıkları ve bölgedeki 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bağlamında Irak ve Suriye’den sonra sıranın kendisine geldiğini farkeden İran, yıllardır çıkarları doğrultusunda vurucu güç olarak kullandığı Hamas’ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı saldırısı üzerinden, “Savaşmaya hazırım” mesajı verdi. İsrail’in İran’a yönelik bir saldırısı, bütün bölge ülkelerini içine çeken bir girdabın oluşmasına neden olur.

MOSSAD “AKSA TUFANI”NI ISKALADI MI?

Küresel çapta gerçekleştirdiği operasyonlarla ünlü İsrail istihbarat örgütü Mossad’ın ve her zaman bilgi paylaşımında bulunduğu CIA’nın, Hamas’ın “Aksa Tufanı” hazırlıklarından haberdar olmaması mümkün değildir. Önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi, “Aksa Tufanı”, üretebileceği sonuçlar açısından, Ortadoğu’nun “11 Eylül”üdür. İsrail’in, BOP’un devamını hayata geçirme, Büyük İsrail’e uzanan yolda bir adım daha atabilme adına yapacağı operasyonlara gerekçe oluşturabilmek amacıyla, Hamas’ın “Aksa Tufanı”na göz yumulmuş olabilir.

ABD’nin; Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine dolaylı yoldan “olur” vermesiyle, İsrail’in Gazze’yi işgal etmesine göz yummasının nedenleri aynıdır; Çin’in Kuşak ve Yol projesinin önünü kesme operasyonlarıdır. Netanyahu’yu Çin ile bu konuda yaptığı anlaşmaları iptal etmeye zorlamaktır. Bu hizmeti karşılığında Netanyahu’ya, aylardır kendisini yolsuzlukla suçlayan protesto gösterilerine son verme ödülü verilmiştir.

Özetle “Aksa Tufanı”, yapandan çok yapılana yarar sağlayacak şekilde manüple edilmiş bir operasyondur.

İSRAİL HER ZAMAN MAZLUMU OYNAMAKTA

1897’de Theodor Herzl’in, “Osmanlı’nn borçlarına karşılık İsral için Filistinde toprak” isteğinin II. Abdülhamit trafından reddedilmesi, İsrail’in kuruluşunu 1948 yılına ertelemiştir. İsrail’in nasıl kurulduğunu, bu güne kadar kimlerin desteklemesiyle geldiğini, Kudüs’ün kim tarafından başkent ilan edildiğini, Golan Tepeleri’ni nasıl sahiplendiğini ana hatlarıyla biliyoruz. Bu süreçte İsrail hep mazlumu oynayarak sınırlarını genişletmiştir.

İsrail toplumunu birarada tutan güç korkudur. İsrail yönetimi, toplumda safları sıklaştırmak amacıyla devamlı korku üretmektedir. Aralarında birlik oluşturamayan İslam Alemi de, İslamofi narkozu altındaki Batılı ülkeler de, Filistin’de yaşananları yalnızca seyretmektedr.

KRONOLOJİ

1897’de Basel’de gerçekleştirilen Birinci Siyonist Kongresi ve 1917’deki Balfour Deklarasyonu olmak üzere, Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması konusu gündeme gelmesiyle birlikte bölgede başlayan gerilim, günümüze kadar belli aralıklarla sürüp gelmektedir..1. Siyonist Kongresi’nde Theodor Herzl, “Basel’de ben Yahudi devleti kurdum. Bunu yüksek sesle söylersem, bütün dünya bana güler. Fakat 5 yıl içinde ya da 50 yıl sonra herkes bunu böyle bilecektir” demişti.

Başlangıçta, özellikle İngiltere’nin organize ettiği Yahudi göçüne rağmen, bugünkü İsrail coğrafyasındaki Yahudi nüfusu bir devlet kurulmasına yetecek kadar değildi. 1922’de İngiltere’nin (Birleşik Kralık) Filistin’de Osmanli egemenliğine son vermesiyle, İtilaf Devletleri burada bir Birleşik Kralık Filistin Mandası kurulmasına karar vermiş ve bu karar Milletler Cemiyeti tarafından onaylanmıştı. Bu karar sonrasında, Filistin’deki nüfusları giderek artan Yahudilerle Araplar arasında günümüze kadar uzayan çatışmalar yaşanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Meclisi 29 Kasım 1947 günü, Filistin’i Yahudi ve Arap devletleri olarak ikiye bölen bir kararı kabul etti. Yahudiler taksim planını kabul etseler de, Filistinliler ve Arap devletleri bu kararı reddettiler. 14 Mayıs 1948 geceyarısı İngiliz Yüksek Komiseri’nin emrindeki asker ve sivillerle birlikte Filistin’i terk etmesiyle buradaki yirmisekiz yıllık İngiliz mandası sona erdi. Aynı gün, Filistin’deki Yahudi yerleşimciler tek taraflı olarak İsrail devletinin bağımsızlığını ilan ettiler ve bu kararlarının BM tarafından tanınmasını başardılar.

BM’nin bu kararı, Arap-İsrail gerginliğinin büyümesine ve Arap-İsrail çatışmasının başlangıcı olan 1947-1949 Filistin savaşının yaşanmasına neden odu. İsrail-Filistin arasında günümüze kadar uzanan çatışmalar, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı.

Tarihte bölgenin İngiliz mandasına bırakıldığı yıllardan 1973 yılına hızlı bir geçiş yaparak bölgenin yakın tarihinini kısaca hatırlamak, yarınları görebilmemize yardımcı olacaktır. İsrail ile İslam Alemi arasında 1948 ve 1967’de yaşanan iki savaşın ardından 1973’te Yom Kippur Savaşı (Ekim Savaşı) yaşanmıştı. İsrail’in genişleme, Filistin’i haritadan silme planını hayata geçirebilmek amacıyla kurguladığı bu savaşlar, günümüzde de BOP projesi etiketi altında devam etmektedir.

İsrail ile Filistinli Hamas grubu arasında yıllardır devam eden çatışmalar “Aksa Tufanı” saldırısıyla yeni bir aşamaya gelmiştir. Bölge barışını da, üretebileceği sonuçlar itibariyle küresel barışı da ciddi olarak tehdit eden bu gerginliğin 1973’teki Yom Kipper Savaşı ve 1979’daki Mısır- İsrail barış anlaşması sonrasını şöyle özetleyebiliriz:

7 Ekim’de 2023 günü roket saldırılarıyla Aksa Tufanı saldırısını başlatan Hamas, 1987yılında, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde ilk ayaklanma (intifada) sonrasında kuruldu ve İki yıl sonra, İsrail’i hedef alan ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdi.

1991’deki I. Körfez Savaşı’nda ABD büyükelçisi tarafından gaza getirilelerek Küveyt’e sokulan Saddam, ABD önderliğindeki Batılı koalisyon tarafından tepelenmiş, ülkesi 36. Paralel boyunca bölünmüş, uçuşa yasaklanan kuzey bölümünde, yarınlarda “Büyük İsrail”in bir bölgesi olacak bağımsız bir devlet kurma çalışmaları başlatıldı.

Uzun yıllar süren silahlı çatışmalara bir son verebilmek amacıyla, 1993’te, İsrail ve Filistin arasında, Hamas’ın karşı çıkmasına rağmen, Oslo Anlaşması imzalandı.

İsrail ve Filistin arasında kalıcı bir barış sağlamak amacıyla, 2000 yılının Temmuz ayında ABD’de gerçekleştirilen zirveden de bir sonuç çıkmadı.. Dönemin muhalefet partisi lideri Ariel Şaron’un kalabalık bir asker grubuyla Mescid-i Aksa’yı ziyaretini “tahrik” olarak değerlendiren Filistinliler ikinci intifada başlattılar.

Hamas’ın, 2001 yılı Haziran ayında, Tel Aviv’deki bir gece klübüne düzenlediği intihar saldırısında 21, 2002 yılı Mart ayında Netenya’daki saldırısında 30 İsrailli hayatını kaybetti. Bu saldırıları karşılıksız bırakmayan İsrail, dört ay sonra Hamas'ın askeri lideri Şeyh Salah Şehade'yi Gazze'deki evine düzenlediği bombalı bir saldırıyla öldürdü. Filistin lideri Yaser Arafat’ı Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evinde göz hapsine aldı.

İsrail bunlarla da yetinmedi; 2004 yılı mart ve nisan aylarında, peşpeşe yaptığı füze saldırılarıyla, Hamas’ın kurucularından Şeyh Ahmed İsmail Hasan Yasin ve siyasi liderlerinden Abdülaziz Rantissi’yi öldürdü.

İsrail, 1967 yılındaki savaşta Mısır’dan elde ettiği Gazze’deki topraklardan 2005 yılının 15 Ağustos’unda geri çekildi ve buranın yönetimini Filistinlilere bıraktı, ama saldırılar devam etti.

Filistin’de, 25 Ocak 2006’da yapılan seçimleri Hamas kazandı. Hamas'ın seçim zaferinden sonra, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) , Rusya, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’den (BM) oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, Filistin Ulusal Otoritesine (PA) yapacağı yardımları, “şiddete başvurması, İsrail Devleti'nin tanınması ve önceki anlaşmaları kabul etmesi” koşullarına bağladı. Hamas’ın bu koşulları kabul etmemesi üzerine, Ortadoğu Dörtlüsü dış yardım programını askıya aldı.

Haziran 2007'de Hamas'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirmesinin ardından, resmi olarak Filistin Yönetimi olarak tanınan bölge, Batı Şeria'daki El Fetih ile Gazze Şeridi'ndeki Hamas arasında ikiye bölündü.

(Yönetimin taraflar arasındaki bölünmesi, Filistin Yönetimi'nin iki partili yönetiminin etkili bir şekilde çökmesine neden olmuştu. Ancak 2014 yılında hem El Fetih hem de Hamas'tan oluşan Filistin Birlik Hükümeti kuruldu. Barış müzakerelerinin son turu Temmuz 2013'te başladı ve 2014'te askıya alındı.)

Hamas, 14 Haziran 20007 günü, Filistin Lideri Mahmut Abbas’a bağlı El Fetih örgütü ile Gazze’de giriştiği iç çatışmadan gücünü artırarak çıktı.

27 Aralık 2008 tarihinde, günümüzdeki Aksa Tufanı benzeri gelişmeler yaşandı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze’ye yönelik 22 gün süren saldırılar başlattı. Bu çatışmada 1400 Filistinli, 13 İsrailli hayatını kaybetti.

14 Kasım 2012’de, İsrail’in, Hamas'ın Askeri Kanadı Komutanı Ahmet Cabari'yi öldürdürmesi üzerine Filistinlilerle İsrail arasında çatışmalar yaşandı..

2014’ün Temmuz ve Ağustos aylarında Hamas’ın üç İsrailli genci kaçırıp öldürmesi üzerine çıkan çatışmalarda 2 bin 100 Filistinli, 73 İsrailli hayatını kaybetti.

5 Aralık 2017 günü dönemin ABD başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını ilan etti.

2018’in Mart ayında, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri yapan protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonrasında 170 Filistinli hayatını kaybetti.

24 Mart 2019’da Trump, Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak kabul ettiklerini açıkladı. (İsrail, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni, 1967 savaşında işgal, 1981’de de ilhak etmişti.)

15 Mayıs 2020 günü, ABD Dışişleri Bakanı Pompei İsrail’i ziyaret etti ve Çin Büyükelçsi Du Wei’nin sınırdışı edilmesinni istedi.16 Mayıs günü, Çin Büyükelçisi, Tel Aviv yakınlarındaki evinde ölü bulundu.

7 Mayıs 2021 günü, Doğu Kudüs’teki İsrail mahkemesi, Mescid-i Aksa yakınlarında yaşayan 8 Filistinli ailenin evlerinden atılıp yerlerine Yahudi aileleri yerleştirilmesine karar vermesi üzerine Filistinlilerle İsrail polisi arasında başlayan çatışma günlerce sürdü.

10 Mayıs 2021 günü, Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin yapılan uyarıları dikkate almaması ve işgal altında tuttukları Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmemeleri üzerine İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. İsrail ordusu da, bu roket saldırılarını karşılıksız bırakmadı, Gazze Şeridi'ne "Surların Muhafızı" saldırısını başlattı. .

İsrail’in 10 Mayıs 2021 günü başlatığı ve 5 gün boyunca sürdürdüğü hava saldırıları sonucunda 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli hayatını kaybetti.

Kıs bir sessizlik sonrasında Hamas’ın üstlendiği Aksa Tufanı sonrasında yaşanan insanlık dramını televizyonlardan canlı olarak sey-ret-mek-te-yiz.

AKSA TUFANI ve NETANYAHU

Küresel çapta yarattığı etki ve tepkilere bakıldığında, Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı “Aksa Tufanı”nın ve sonrasında yaşananların yerel bir çatışma olmadığı kolayca görülebiliyor. Bu nedenle de, son günlerde İsrail’de yaşananlar, bölgenin tarihini bilenler açısından ‘kaygı verici gelişmeler’ olarak değerlendiriliyor.

O nedenle, Hamas’ın İsrail’e yönelik “Aksa Tufanı” saldırısının nedenlerini ve olası sonuçlarını irdelerken, “Hamas neyi hedefliyor?” sorusunun yanı sıra, “Netanyahu’nun “Bölgeyi değiştireceğiz” çıkışı; İsrail’in genişleme politikasıyla, ABD’nin Büyük Ortadoğu (BOP), Çin’in Kuşak ve Yol projeleriyle ne ölçüde ilişkilidir?” sorusunu da sormamız gerekiyor.

7 Ekim 2023 günü Hamas’ın İsrail yerleşim birimlerini hedef alan Aksa Tufanı saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, aylardır süren protesto gösterilerine rağmen koltuğunu koruyabilen ve Çin’in Kuşak ve Yol projesine destek vermekte ısrar eden Natanyahu’ya “Köprüden önce son çıkış” uyarısıdır.

Ukrayna savaşı üzerinden Rus sopasını kullanarak Avrupa ülkelerinin yeniden NATO şemsiyesi altında topanmalarını sağlayan ABD, Aksa Tufanı’nı kullanarak da, Netanyahu’yu Çin’in Yol ve Kuşak projesine destek vermekten vazgeçirmiştir. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, Amerika’nın uçak ve savaş gemileri de, bu konuda hem Netnyahu’ya hem de bölge ülkelerine son uyarıyı yapmak için gelmiştir.