İbrahim Güray AYTEKİN

İBRAHİM GÜRAY AYTEKİN

ÖZEL ARAŞTIRMA HABER

KONYA - Konya’nın Hadim ilçesindeki Eğiste Deresinde yapımına başlanan Türkiye’nin ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Viyadüğü tamamlandığında Konya ile Turizm merkezimiz olan Antalya’nın Alanya ilçesi arasındaki ulaşım 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Hadim ilçesinde Toros Dağları üzerinde bulunan Eğiste Deresi'nde yapımına başlanan Eğiste Viyadüğünde çalışmalar hızla sürüyor.



Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak viyadük hizmete girdiğinde Alanya-Konya arasında ulaşım 2 saat 15 dakikada sağlanabilecek. Dünyanın en büyük viyadükleri arasında ikinci olan Eğiste Viyadüğü, Türkiye’nin de ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olarak dikkat çekiyor.

Aynı zamanda araçların konforlu yolculuk yapmalarının saglanmasıyla birlikte Ülke ekonomisine büyük çapta katkıda bulunacak tamamlanacak olan yol ile Büyük virajlar ortadan kaldırılarak varış süreside en minumuma indiriliyor. Buda ulaşımda kullanılan tüm araçların daha az km ve daha az yakıt tüketmesi ve daha az yıpranma olarak ülke ekonomisine dönecek

Toplam uzunluğu bin 372 metre olan viyadük, yükseklikleri 42 metre ve 165 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirildi. Eğiste Viyadüğü bu özelliği ile Türkiye’nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip karayolu köprüsü olacak. Bu köprü dünyadaki ikinci büyük köprü olarak ta sıralamada yerini aldı.

Amaç aynı zamanda Trafik kazalarının önüne geçmek Artan araç sayısı ile birlikte tek şeritli virajlı ve dar yollarda araçların güvenle seyr etmesi mümkün olamıyor.



Eğiste Viyadüğünin toplam genişliği ise 25 metre olacak. Gidiş-geliş güzergahında 2’şer şeritten toplam 4 şerit olarak hizmet verecek Eğiste Viyadüğünün 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.



Eğiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’nin kuzey ve güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi ve ülke ekonomisine de önemli oranda katkı sağlanması hedefleniyor.

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en kısa yol olmasına rağmen düşük standartlarda yayla ve orman yolu olarak hizmet veren Alanya-Taşkent yolu, Alanya-Gazipaşa Ayrımı Taşkent-Hadim Yolu olarak yeniden projelendirildi. Bu kapsamda yolun 65 kilometrelik Antalya bölümünde 20 tünelin projesi hazırlandı. 2011 yılında ihale edilen "Kuş Yuvası" yolunda yapımına başlanan 20 tünelden 16'sı hizmete girdi.

Tünellerin toplam uzunluğu 8 kilometreYaklaşık 2 kilometrelik uçurumların olduğu güzergahta geçmişte yaşanan kazalar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan "Kuş Yuvası" yolu , toplam uzunluğu 8 kilometreyi bulan tünellerin hizmet vermeye başlamasıyla kısmen kapandı. Güzergahta ulaşım, artık tünellerin olduğu yeni yoldan sağlanıyor.

Toplamda Konya Alanya arasında yapılan bu yolyolun 20 kilometresi tünellerle geçilecek Antalya - Alanya sahilini iç bölgelere bağlayan en kısa yolun "Kuş Yuvası" yoludur. Yolun dar ve sarp olması yol yapım çalışmalarını fena şekilde olumsuz etkilemektedir.

"Kuş Yuvası" yolundaki zorluklar dar yollar ve virajlar bölgede yapımı hemen hemen bitmekte olan 20 tünelle aşılıyor tünellerden 4 tanesi hariç diğerleri tamamlanmış durumda ve vatandaşlar bu 20 tünelden tamamlananları kullanmaya başladılar.

Bölgedeki 4 tünelin inşaatı ise süratle devam ediyor., Mahmutlar bölgesine yaklaşık 20 km kadar mesafelik yapılacak yol kaldı ve yolun en zor kısımları tamamlandı Torosları aşmak hiçte kolay değil

"Kuş Yuvası"nın Türkiye'nin her yerine açılan meşhur bir yoldu. Daha önce "ölüm yolu" olarak anılan "Kuş Yuvası"nın insanlara korku vermekteydi

Şu anda tamamlanan tüneller kullanılmakta. Kışın bu yollar geçit vermiyordu. trafik Geçit vermiyordu. Şimdi buradan rahatlıkla Hadim –Taşkent- Sarıveliler-Ermenek-Gazipaşa -Alanya yaylalarına gidilebiliyor.

Tarihte Alanya’yı fetheden Selçuklu Sultanı Alaaddin Alanya’ya Kuşyuvası güzergahından harekat düzenlemiştir Alanya kalesi Romalı komutanı Türklerin o yoldan sağ salim geçerek Alanya’ya gelemiyeceklerini ve çok büyük zaiyatlar vereceklerini düşünüp gerekli tetbirleri almamış ancak Türkler büyük bir başarı ile Taşkent üzerinden geçerek Alanya’yı fethetmiştir.

"Kuş Yuvası"nda eskiden çok üzücü kazalar yaşanmaktaydı yolun 8-9 kilometrelik en tehlikeli kısmını şimdilerde araçla 1-2 dakikada tünellerden geçiliyor "2 arabanın yan yana geçemediği, bazen bir tekerleğinin havada kaldığı Kuş Yuvası'nda tüneller tamamlanalı önemli bir trafik kazası neredeyse olmadı" Kuş yuvası geçidi. Alanya'yı Hadim-Taşkent Üzerinden Konya başta olmak üzere , iç anadoluyu akdenize bağlayan geçit olup, Rakımı yaklaşık 1400m. Oto ile giderken uçurumun dibini görme imkânı yok. Yaklaşık 800m.lik bir uçurum. Ve ''Uçuruma yuvarlananın kurtulması adeta mümkün değil''