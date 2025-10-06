17 Ekim’de izleyicisiyle buluşacak olan filmin yönetmeni Hassan Fathi, Türk oyuncularla çalışmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlattı. “Bu filmin Türk yıldızlarıyla çalışmak çok keyifli bir deneyimdi. Onların disiplinleri, hazırlıklı olmaları, zihinsel esneklikleri ve yönetmenle olan uyumları benim için dikkat çekiciydi. Çekimler boyunca her biriyle samimi ve güzel bir iletişim kurdum.”

Yıldız kadro ilk kez birlikte

Filmin oyuncu kadrosunda Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Halit Ergenç ve Shahab Hosseini gibi Türkiye ve İran’ın birbirinden değerli yıldız isimleri yer alıyor. Türk ve İranlı oyuncuların aynı projede buluşması, filmi uluslararası sinemada da özel bir noktaya taşıyor.

Tarihi bir hikâye evrensel bir mesaj

Mevlana ile Şems-i Tebrizi’nin dostluğunu ve ayrılığın yarattığı büyük sarsıntıyı konu alan film, yalnızca tarihi bir dönemi yansıtmakla kalmıyor; sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu da beyazperdeye taşıyor.

“Mevlana: Mest-i Aşk” 17 Ekim’de vizyonda!