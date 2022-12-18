Zelesnki: Rus füzelerini yüzde yüz önlemek mümkün

UKRAYNA, (DHA)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın saldırılarda kaynaklarını esirgemediğini ifade ederek, “Rusya, Lutsk'tan Harkiv’e, Sumi'den Odesa'ya kadar Ukraynalılara karşı halkımıza karşı savaş için hiçbir kaynağını esirgemiyor. Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili müttefikler, Ukrayna'ya gökyüzünün güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamak için bir fırsat bulmaya çalışın. Bunu yapabilirsiniz. Halkımıza koruma sağlayabilirsiniz, bu terörist Rus saldırılarına karşı yüzde yüz koruma sağlayabilirsiniz” dedi.

Zelenski, hava savunma sistemlerinin teminiyle birlikte Rusya’nın füze kullanmasının imkansız hale geleceğini ekleyerek, “Bu gerçekleştiğinde, Rus terörünün ana biçimi olan füze terörü imkansız hale gelecek. Bu, Ukraynalılar için güvenlik, milyonlarca insan için güvenlik ve tüm askeri durumun stratejik olarak yeniden düzenlenmesi anlamına gelecektir. Rusya'nın terör için ne kadar az fırsatı olursa, barışı yeniden tesis etmek ve garanti altına almak için o kadar çok fırsatımız olacak” diye konuştu.