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Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri

12 Ağustos 2022 Cuma 15:04
Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananların Rusya’nın ‘en büyük suçlarından biri’ olduğunu belirterek, “Rusların Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarından tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın santral çevresindeki durum üzerindeki tam kontrolünün yeniden sağlanması, tüm Avrupa için nükleer güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edecektir” dedi.


 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta düzenlenen bağış konferansında Ukrayna için 1,5 milyar euroluk yardım toplandığını belirterek, “Kopenhag’daki bağış konferansına katıldım. Bunlar Ukrayna’nın ortağı 26 ülke. Ramstein Hava Üssü’ndeki toplantıların devamı olarak başka bir format oluşturdular. Bu format, silahlar, mühimmat, askeri eğitim, mayın temizleme, kurtarılmış bölgelerin iyileştirilmesi dahil olmak üzere uzun vadeli destekle ilgili. Konferansın ilk sonuçlarını şimdiden aldık. Toplantının açılışının hemen ardından Danimarka, Ukrayna'ya 110 milyon euro tutarında yeni bir destek paketi açıkladı. Genel olarak, konferansta sadece bir günde, özellikle hayati mühimmat üretimi için harcanacak olan 1,5 milyar euro toplandı” şeklinde konuştu.


 

“RUSYA’NIN SANTRALDEN TAMAMEN ÇEKİLMESİ AVRUPA’DA NÜKLEER GÜVENLİĞİ YENİDEN SAĞLAYACAKTIR”


 

Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenski, Zaporizhzhia Nükleer Santrali’ne de değindi. Santral çevresinde yaşananların Rusya’nın ‘en büyük suçlarından biri’ olduğunu söyleyen Zelenski, tesis topraklarında Rusya’nın başka bir bombardımanının kaydedildiğini belirtti. Zelenski, “Hiç kimse bir nükleer santrali bu kadar açık bir şekilde tüm dünyayı tehdit etmek ve bazı şartlar ileri sürmek için kullanmamıştır. Kesinlikle dünyadaki herkes, işgalcileri Zaporizhzhia nükleer santralinin topraklarından kovmak için derhal tepki vermelidir. Bu sadece Ukrayna'nın bir ihtiyacı değil, küresel çıkarla ilgilidir. Bunu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden devletler arasındaki temaslara kadar her düzeyde vurguluyoruz. Sadece Rusların Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarından tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın santral çevresindeki durum üzerindeki tam kontrolünün yeniden sağlanması, tüm Avrupa için nükleer güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edecektir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiZaporizhzhia Nükleer SantraliRusya
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