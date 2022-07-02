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Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, “Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamaktır” dedi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:31
Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, “Grubun başında NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen (Kiev’e geldi) bulunuyor. Ofisimin başkanı Andriy Yermak da onunla çalışacak. Grup, dünyanın çeşitli demokratik ülkelerinden - Avustralya, ABD, İsveç, İngiltere, Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve tabii ki Ukrayna - etkili isimleri içeriyor. Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“NASAMS’IN YANI SIRA TOPÇU MÜHİMMATI VE RADARLARI DA İÇERİYOR”

Ukrayna için açıklanan NASAMS sistemlerini içeren yeni destek paketi için ABD ve ABD Başkanı Joe Biden’a minnettar olduğunu söyleyen Zelenski “Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek bir uçaksavar füze sistemi. Bu tedarik için çok çalıştık. Toplamda 820 milyon dolar değerinde olan bu paket, NASAMS’ın yanı sıra topçu mühimmatı ve radarları da içeriyor” dedi.

Dün Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’nin Kiev’i ziyaret ettiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna’ya daha fazla savunma desteği, Rusya’ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi konularında görüştüklerini söyledi. Ayrıca Zelenski, Ukrayna’nın Latin Amerika ile dış politika bağlarını artırdığını, Arjantin ve Şili liderleriyle görüştüğünü belirtti.

“AVRUPA ENTEGRASYONU KONUSUNDA BİR BİLDİRİ İMZALADIM”

Dün Ukrayna Yüksek Şurası’nda (Verkhovna Rada) Avrupa entegrasyonu konusunda bir bildiri imzaladığını belirten Zelenski, “Aday statüsünden tam üyeliğe geçmeye başladığımızı bu belge ile belirtmiş bulunmaktayız. Bugün Verkhovna Rada'da yaptığı konuşmada Ukrayna'ya açık desteğini ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e minnettarım. Zaman kaybetmeyeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşVolodimir Zelenski
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