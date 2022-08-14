Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.864,25
ALTIN
1.039,38
DOLAR
17,93
STERLİN
21,81
EURO
18,41
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zelenski: Santrali vuran Rus askerlerini hedef alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu, istihbaratı ve özel servisinin, Zaporijya’daki nükleer santrali vuran ya da bu santralden ateş açan Rus askerlerini hedef alacağını belirtti.

14 Ağustos 2022 Pazar 11:07
Zelenski: Santrali vuran Rus askerlerini hedef alacağız

Ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın nükleer santralde varlığını sürdürerek ve çevresini hedef alarak hem Ukrayna’ya hem de dünyaya şantaj uyguladığını belirten Zelenski, nükleer santrale ateş açan ya da nükleer santralden ateş açan Rus askerlerinin hedef olacağını söyledi. Zelenski, “Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşVolodimir ZelenskiUkrayna Ordusuİstihbarat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu
Kudüs’te silahlı saldırı: 8 yaralı
Kudüs’te silahlı saldırı: 8 yaralı
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri
Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri
İngiltere istihbarat raporu: Kırım’daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti
İngiltere istihbarat raporu: Kırım’daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Zaporijya çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Zaporijya çağrısı
Zelenski: Marhanets’e düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Marhanets’e düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan Rus turistlere Antalya tavsiyesi
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan Rus turistlere Antalya tavsiyesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول