Zelenski: Santrali vuran Rus askerlerini hedef alacağız

Ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın nükleer santralde varlığını sürdürerek ve çevresini hedef alarak hem Ukrayna’ya hem de dünyaya şantaj uyguladığını belirten Zelenski, nükleer santrale ateş açan ya da nükleer santralden ateş açan Rus askerlerinin hedef olacağını söyledi. Zelenski, “Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır” dedi.