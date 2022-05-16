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Zelenski: Sadece istikrarı korumak için değil yeniden inşa için de finansman gerekiyor

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:11
Zelenski: Sadece istikrarı korumak için değil yeniden inşa için de finansman gerekiyor

UKRAYNA - Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta da katılacağı çok sayıda uluslararası etkinlik olacağını ve bunların temelinde Ukrayna için silah ve mali destek yer alacağını belirterek, “Şimdi sadece istikrarı korumak için değil, aynı zamanda Rusya’nın yıktığını yeniden inşa etmeye başlamak için de finansman gerekiyor” dedi.


 

Zelenski, Ukrayna hakkında daha fazla bilgi sağlamak ve siyasi destek amacıyla bugün önde gelen Amerikan üniversitelerinin öğrencilerine hitap edeceğini ifade ederek, “Bunlar, yüz binlerce öğrenciyi bir araya getiren ve büyük bir uzman ve araştırma topluluğu olan 63 ABD ve 2 Kanada üniversitesi. Onların sesi kesinlikle yeteneklerimizi güçlendirecek. Ayrıca, mayıs sonunda Stanford Üniversitesi öğrencilerine ayrı bir hitap planlanıyor” dedi. Ukrayna’nın önde gelen üniversitelerinden Ukraynalı öğrencilerle de hitap edeceğini ifade eden Zelenski, hitabında bazı önemli ve zor soruları cevaplayacağını ve öğrencilerden de derin sorular beklediğini belirtti.


 

“HİTAPLARIN COĞRAFYASINI GENİŞLETMEK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ”


 

Öte yandan Ukrayna’nın Avrupa’daki ortaklarının parlamentolarına hitap etmeye devam edeceğini, bu tür hitapların coğrafyasını Afrika ve Asya parlamentolarına genişletmek için de çalıştıklarını söyleyen Zelenski, “Görevimiz, Ukrayna için AB üyeliği adayı statüsü ve daha sonra hızlandırılmış prosedür kapsamında Avrupa Birliği'ne katılım. Her devlet önemlidir. Her oy önemlidir. Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin azami ölçüde rıza göstermesi de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle yakın gelecekte Lüksemburg Parlamentosu'na hitap edeceğim” dedi. 23 Mayıs’ta Davos Forum katılımcılarına da bir hitabın planlandığını belirten Zelenski, bu yıl konferansın özellikle Ukrayna için önemli olduğunu ve savaş sonrası yeniden yapılanmanın tartışılacağını ifade etti.


 

“SÖZDE ‘ÖZEL HAREKATIN’ ÇOKTAN BAŞARISIZLIĞA UĞRADIĞINI KABUL ETMEK İSTEMİYORLAR”


 

Mariupol’den, Azovstal’dan insanları kurtarmak için ‘çok karmaşık’ ve ‘hassas’ müzakerelere devam ettiklerini ifade eden Zelenki, “Bu konuyla günlük olarak ilgileniyoruz. Ve asıl mesele, anlaşmaların yerine getirilmesidir” dedi. Rusya’nın, Ukrayna’nın güneyindeki hareketini bir şekilde yoğunlaştırmak için Donbas’a saldırmak için yeni girişimlerine hazırlandıklarını belirten Zelenski, “İşgalciler hala çıkmazda olduklarını ve sözde ‘özel harekatın’ çoktan başarısızlığa uğradığını kabul etmek istemiyorlar. Ancak Ukrayna halkının, işgalcileri, gerçeği tam olarak tanımaya zorlayacağı an kesinlikle gelecek. Herson ve Melitopol'da ne kadar ‘yaratıcı’ olurlarsa olsunlar, işgal altındaki Pryazovia ve Donbas bölgelerinde sözde ‘güçlerini’ nasıl tasvir ederlerse etsinler, geçici olarak oradalar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiUkrayna
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