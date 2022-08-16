Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.859,77
ALTIN
1.027,05
DOLAR
17,97
STERLİN
21,62
EURO
18,21
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik personel...
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zelenski: Rus birlikleri Zaporijya tesisinden derhal çekilmelidir

16 Ağustos 2022 Salı 13:57
Zelenski: Rus birlikleri Zaporijya tesisinden derhal çekilmelidir

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Zaprorijya Nükleer Santrali’nde ‘kışkırtıcı’ bombardımanına devam ettiğini belirterek, “Tüm Rus birlikleri, hiçbir koşul olmaksızın tesisten ve komşu bölgelerden derhal çekilmelidir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali’nde ‘kışkırtıcı’ bombardımanına devam ettiğini belirterek, “Bütün bunlar, Rusya’nın, Rusya’ya güçlerini santralden çekmesi çağrısında bulunan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ve diğer 15 ülkenin (toplamda 42) güvenlik taleplerini reddettiğini açıkça gösteriyor. Bir terör devleti, özellikle böylesine hassas bir konuda uluslararası toplumun taleplerini tamamen görmezden geliyorsa, bu, acilen harekete geçilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir” şeklinde konuştu.

ZELENSKİ YENİ YAPTIRIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki herhangi bir radyasyon kazasının, AB ülkeleri, Türkiye, Gürcistan ve daha uzak bölgelerdeki ülkeleri etkileyebileceğini söyleyen Zelenski, “Bu konu zaten en yüksek -BM ve IAEA- uluslararası düzeyde dile getirildi. Rusya'nın nükleer şantajı devletler arasında da tartışılıyor. G7'nin dışişleri bakanlarından konuya dair açıklama yapılmıştı. Bu nükleer krizden Rusya'nın sorumlu olduğunu açıkça anlıyorlar. Ancak tartışmalardan ve çağrılardan Rusya'ya, Rosatom'a ve terörist devletin tüm nükleer endüstrisine karşı yeni sert yaptırımlara geçiş yapmamız gerekiyor. Tüm Rus birlikleri, hiçbir koşul olmaksızın tesisten ve komşu bölgelerden derhal çekilmelidir” dedi.

“GÜNEYDE DÜŞMANA BASKI UYGULUYORUZ”

Cephedeki duruma dair de bilgi veren Zelenski, durumda geçen gün boyunca önemli bir değişiklik olmadığını, Ukrayna ordusunun Donbas’ta, Harkiv bölgesinde direnişinin devam ettiğini belirterek, “Ülkemizin güneyinde düşmana baskı uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiZaporijya TesisiRus Birlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin: ABD, darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor
Putin: ABD, darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor
Kırım’da ikinci patlama
Kırım’da ikinci patlama
ABD heyeti, Tayvan Dışişleri Bakanı Wu ile bir araya geldi
ABD heyeti, Tayvan Dışişleri Bakanı Wu ile bir araya geldi
Putin’den Kuzey Kore mesajı: İlişkilerimizi genişleteceğiz
Putin’den Kuzey Kore mesajı: İlişkilerimizi genişleteceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu
Zelenski: Santrali vuran Rus askerlerini hedef alacağız
Zelenski: Santrali vuran Rus askerlerini hedef alacağız
Kudüs’te silahlı saldırı: 8 yaralı
Kudüs’te silahlı saldırı: 8 yaralı
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL İLE ABD ÜSSÜ
Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri
Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول