Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor

UKRAYNA - Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin kademeli olarak Harkiv’den geri itildiğini duyurdu. Zelenski, “Devletimizin Silahlı Kuvvetleri, Harkiv bölgesinden iyi haberler verdi. İşgalciler kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor” dedi.





Zelenski, Rus birlikleri geri itmek için 'insanüstü bir şekilde çabalayan' Ukrayna birliklerine minnettar olduğunu belirterek, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, topraklarımızı ve halkımızı kurtarmak için her şeyi yapıyor. Herson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol ve diğer tüm şehirlerimizi kurtarmak için” ifadelerini kullandı.





ENERJİ YAPTIRIMLARI İÇİN YOL HARİTASI ÖNERİLDİ





Michael McFaul ve Andriy Yermak başkanlığındaki özel bir uluslararası uzman grubunun, enerji yaptırımları için bir yol haritası önerdiğini bildiren Zelenski önerilen yol haritasıyla ilgili olarak, “Bu, Rusya'nın bu savaşı finanse etmesini gerçekten zorlaştırmak için ne yapılması gerektiğini açıklayan ayrıntılı bir belgedir, ancak aynı zamanda Rus enerji kaynaklarındaki kısıtlamalar nedeniyle küresel ekonominin de zarar görmemesi için. Bu, rasyonel olarak hazırlanmış bir belgedir ve uygulanmasına yönelik çalışmalar şimdiden başlamıştır” dedi.





ALMANYA VE HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ





Ayrıca Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, uluslararası temaslarından da bahseden Zelenski, Slovak ve Malta parlamentolarına seslendiğini, Kiev’de Almanya ve Hollanda dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasına nasıl katkı sağlanabileceğinin ayrıntıları konusunda görüşüldüğünü belirtti.





UKRAYNA’NIN İLK CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ





Öte yandan Zelenski, Ukrayna’nın ilk Cumhurbaşkanı Leonid Makarovych Kravchuk’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski Kravchuk’la ilgili olarak, “Çocukken İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ çıktı, işgalden kurtuldu. Leonid Makarovych özgürlüğün neye mal olduğunu biliyordu. Ve tüm kalbiyle Ukrayna için barış istiyordu. Eminim bunu sağlayacağız. Zafere ve barışa kavuşacağız” dedi.